Эта экскурсия ⛳ будет построена исходя из ваших пожеланий, мы сможем что-то добавить, а что- то исключить из нашей программы, уже в ходе нашей поездки я предложу вам различные варианты нашего путешествия, организую ваш досуг и отдых на косе.

К посещению доступны все маршруты национального парка: Королевский бор, пос. Лесной, музей 🖼 Визит-центр, орнитологическая станция "Фрингилла" с апреля по ноябрь, озеро Чайка, Высота Мюллера, пос. Рыбачий, Танцующий лес 🌳, высота Эфа и озеро Лебедь.

Первая остановка: Королевский бор-первозданный лесной покров косы, который никогда не вырубали и где испокон веков охотились короли. Вы увидите 200-летние туи размером с десятиэтажный дом и узнаете, почему этот древний лес избежал песчаной катастрофы.

В поселке Лесной вы окажетесь на самой узкой части косы, где от Балтийского моря 🌊 до Куршского залива всего 350 метров. Мы спустимся с променада к морю и наверняка найдем кусочки янтаря после шторма.

В музее Куршской косы вы подробнее узнаете о ее появлении, о римлянах и викингах на этих землях, о племени балтов и их быте сквозь века.

Полевой стационар кольцевания птиц «Фрингилла» мы сможем посетить в период с апреля по ноябрь.. Сотрудник орнитологической станции покажет, как ловят и кольцуют птиц; расскажет, куда и зачем летят стаи и как они находят дорогу домой.

Вы прогуляетесь 👣 по экологической тропе Высота Мюллера и со смотровой площадки полюбуетесь захватывающими видами на Балтийское море, леса и озеро Чайка. На самом озере познакомитесь с семьей лебедей и, возможно, встретите лисиц!

Следующая остановка: Рыбачий – небольшой поселок с богатой историей 📖. Вы оцените не только чудесные пейзажи, но и местную кухню: отведаете копченой рыбки, литовского пива и строганину из пеламиды. Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете рассмотреть и купить работы местного мастера.

Конечно, вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса. Его сосны изогнуты, а иногда закручены в кольца и спирали, чему нет научных объяснений. Мы обсудим возможные версии, серьезные и забавные.

Вас также ждет популярный маршрут Высота Эфа. Это самая высокая точка косы с невероятными панорамами залива, дюн и поселка Морское.

Если не будем сильно задерживаться, то доедем до озера Лебедь. Неподалеку я покажу морской пляж 🏖️, где всегда мало людей и песок «скрипит» под ногами — такой звук можно услышать только на Куршской косе, притом не везде.

Летом вы сможете искупаться и позагорать

Организационные детали:

Экскурсия пройдет на комфортабельном легковом автомобиле 🚘 с климат-контролем

Дополнительные расходы:

экологический сбор при въезде на косу — 300 рублей за автомобиль, 150 рублей с человека, детям до 12 лет бесплатно;

музейный комплекс Визит-центр в поселке Лесной — 100 руб. с человека,

музей русских суеверий -100 руб. /человек,

орнитологическая станция-200 руб. /человек.

Дополнительные опции

Оплата за каждый дополнительный час экскурсии 🧭 — 1000 рублей.

Возможна профессиональная фотосъемка на всем протяжении маршрута. Фотографии 📸 с цветокоррекцией высылаются в электронном виде. Стоимость фотосессии — 10000 рублей.

По пути можем посетить курортный город 🏙️ Зеленоградск. Детали уточняйте в личном сообщении.