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Куршская коса: от рассвета до заката

5
2 отзыва
Наталья И.
Наталья И. – Гид из Калининграда
Куршская коса: от рассвета до заката
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Куршская коса: от рассвета до заката
Куршская коса: от рассвета до заката

Что вы увидите

  • Королевксий бор
  • пляж в п. Лесное
  • Визит центр
  • музей русских суеверий
  • озеро Чайка
  • высота Мюллера
  • залив п. Рыбачий
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • озеро Лебедь
Эта экскурсия ⛳ будет построена исходя из ваших пожеланий, мы сможем что-то добавить, а что- то исключить из нашей программы, уже в ходе нашей поездки я предложу вам различные варианты нашего путешествия, организую ваш досуг и отдых на косе.
К посещению доступны все маршруты национального парка: Королевский бор, пос. Лесной, музей 🖼 Визит-центр, орнитологическая станция "Фрингилла" с апреля по ноябрь, озеро Чайка, Высота Мюллера, пос. Рыбачий, Танцующий лес 🌳, высота Эфа и озеро Лебедь.
Первая остановка: Королевский бор-первозданный лесной покров косы, который никогда не вырубали и где испокон веков охотились короли. Вы увидите 200-летние туи размером с десятиэтажный дом и узнаете, почему этот древний лес избежал песчаной катастрофы.
В поселке Лесной вы окажетесь на самой узкой части косы, где от Балтийского моря 🌊 до Куршского залива всего 350 метров. Мы спустимся с променада к морю и наверняка найдем кусочки янтаря после шторма.
В музее Куршской косы вы подробнее узнаете о ее появлении, о римлянах и викингах на этих землях, о племени балтов и их быте сквозь века.
Полевой стационар кольцевания птиц «Фрингилла» мы сможем посетить в период с апреля по ноябрь.. Сотрудник орнитологической станции покажет, как ловят и кольцуют птиц; расскажет, куда и зачем летят стаи и как они находят дорогу домой.
Вы прогуляетесь 👣 по экологической тропе Высота Мюллера и со смотровой площадки полюбуетесь захватывающими видами на Балтийское море, леса и озеро Чайка. На самом озере познакомитесь с семьей лебедей и, возможно, встретите лисиц!
Следующая остановка: Рыбачий – небольшой поселок с богатой историей 📖. Вы оцените не только чудесные пейзажи, но и местную кухню: отведаете копченой рыбки, литовского пива и строганину из пеламиды. Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете рассмотреть и купить работы местного мастера.
Конечно, вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса. Его сосны изогнуты, а иногда закручены в кольца и спирали, чему нет научных объяснений. Мы обсудим возможные версии, серьезные и забавные.
Вас также ждет популярный маршрут Высота Эфа. Это самая высокая точка косы с невероятными панорамами залива, дюн и поселка Морское.
Если не будем сильно задерживаться, то доедем до озера Лебедь. Неподалеку я покажу морской пляж 🏖️, где всегда мало людей и песок «скрипит» под ногами — такой звук можно услышать только на Куршской косе, притом не везде.
Летом вы сможете искупаться и позагорать

Организационные детали:

    Экскурсия пройдет на комфортабельном легковом автомобиле 🚘 с климат-контролем

    Дополнительные расходы:

    • экологический сбор при въезде на косу — 300 рублей за автомобиль, 150 рублей с человека, детям до 12 лет бесплатно;
    музейный комплекс Визит-центр в поселке Лесной — 100 руб. с человека,
    музей русских суеверий -100 руб. /человек,
    орнитологическая станция-200 руб. /человек.
    Дополнительные опции
    Оплата за каждый дополнительный час экскурсии 🧭 — 1000 рублей.
    Возможна профессиональная фотосъемка на всем протяжении маршрута. Фотографии 📸 с цветокоррекцией высылаются в электронном виде. Стоимость фотосессии — 10000 рублей.
    По пути можем посетить курортный город 🏙️ Зеленоградск. Детали уточняйте в личном сообщении.
    Что входит
    • Транспорт+гид
    Что не входит
    • экологический сбор при въезде на косу — 300 рублей за автомобиль, 150 рублей с человека, детям до 12 лет бесплатно
    • музейный комплекс Визит-центр в поселке Лесной — 100 руб. с человека
    • музей русских суеверий -100 руб. /человек
    • орнитологическая станция-200 руб. /человек.
    Начало
    🚩 по договоренности: адрес проживания в Калининграде
    Место завершения
    🏁 г. Калининград
    Куршская коса: от рассвета до заката
    Куршская коса: от рассвета до заката
    Куршская коса: от рассвета до заката
    Куршская коса: от рассвета до заката
    Куршская коса: от рассвета до заката
    Куршская коса: от рассвета до заката

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Наталья И.
    Наталья И.
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    2 отзыва оставили туристы

    Наталья И. проводит ещё 1 экскурсию

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