  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Остров Канта — история старого Кенигсберга

5
3 отзыва
Виктория К.
Виктория К. – Гид из Калининграда
Остров Канта — история старого Кенигсберга
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 450 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Остров Канта — история старого Кенигсберга
Остров Канта — история старого Кенигсберга

Что вы увидите

  • Остров Канта
  • Кафедральный Собор
  • Рыбную деревню
  • Медовый мост
  • Кенигсбергскую Биржу
  • Дом Советов
  • могилу Канта
От старого Кёнигсберга, в самом центре Калининграда сохранился величественный Кафедральный собор – гордость местных жителей и предмет восхищения туристов. Именно ради него и места упокоения великого философа у стены Собора, приезжающие, в первую очередь, посещают остров 🏝️ Канта (Кнайпхоф).
Но, на самом деле, история 📖 острова не ограничивается только этими двумя «титанами».
Если приглядеться, то можно увидеть разного рода «весточки», дошедшие до нас из прошлого, об этом и расскажем.

На экскурсии 🧭 мы узнаем:

  • где на самом деле был рыбный рынок и что было раньше на месте Рыбной деревни
  • почему мост называется Медовым и когда на нем поселился Хомлин
  • сколько времени строился Кафедральный собор и историю новой синагоги
  • какую роль в истории этой земли сыграл Герцог Альбрехт и почему мы до сих пор его вспоминаем с благодарностью
  • где в Кнайпхофе жил великий философ Иммануил Кант и какой тропой он гулял каждый день
  • что Петр Первый делал в Кенигсберге и какие еще известные люди посещали Кафедральный Собор
  • Новый замок 🏰 Калининграда - Дом Советов - какая у него история?
  • и наконец, все вместе постараемся разгадать загадку семи мостов
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты в Кафедральный собор
Начало
🚩 Калининград, ул. Октябрьская 2, Маяк
Место завершения
🏁 остров Канта
Остров Канта — история старого Кенигсберга
Остров Канта — история старого Кенигсберга
Остров Канта — история старого Кенигсберга
Остров Канта — история старого Кенигсберга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория К.
Виктория К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Виктория К. проводит ещё 5 экскурсий

Прогулка с местными: Истории Города К.
450
2 часа
Прогулка с местными: Истории Города К.
86 отзывов
Амалиенау — истории красивых вилл Калининграда
450
2 часа
Амалиенау — истории красивых вилл Калининграда
28 отзывов
Из века XXI в Средние века — дорога к Кафедральному собору
2 200
2 часа
Из века XXI в Средние века — дорога к Кафедральному собору
2 отзыва
Где увидеть Кёнигсберг? Прогулки по бывшему Хуфену
2 200
2 часа
Где увидеть Кёнигсберг? Прогулки по бывшему Хуфену
2 отзыва
Пешеходная прогулка "Непарадное искусство: стрит-арт в Калининграде"
2 900
2 часа
Пешеходная прогулка "Непарадное искусство: стрит-арт в Калининграде"

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
1 200
6 часов
Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
900 отзывов
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
600
3 часа
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
709 отзывов
Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
440 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7.5 часов
На Куршскую косу через форты и замки
343 отзыва
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900
5 865
6 часов
Куршская коса для детей и взрослых
322 отзыва
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 550
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
253 отзыва