От старого Кёнигсберга, в самом центре Калининграда сохранился величественный Кафедральный собор – гордость местных жителей и предмет восхищения туристов. Именно ради него и места упокоения великого философа у стены Собора, приезжающие, в первую очередь, посещают остров 🏝️ Канта (Кнайпхоф).

Но, на самом деле, история 📖 острова не ограничивается только этими двумя «титанами».

Если приглядеться, то можно увидеть разного рода «весточки», дошедшие до нас из прошлого, об этом и расскажем.

На экскурсии 🧭 мы узнаем: