От старого Кёнигсберга, в самом центре Калининграда сохранился величественный Кафедральный собор – гордость местных жителей и предмет восхищения туристов. Именно ради него и места упокоения великого философа у стены Собора, приезжающие, в первую очередь, посещают остров 🏝️ Канта (Кнайпхоф).
Но, на самом деле, история 📖 острова не ограничивается только этими двумя «титанами».
Если приглядеться, то можно увидеть разного рода «весточки», дошедшие до нас из прошлого, об этом и расскажем.
На экскурсии 🧭 мы узнаем:
- где на самом деле был рыбный рынок и что было раньше на месте Рыбной деревни
- почему мост называется Медовым и когда на нем поселился Хомлин
- сколько времени строился Кафедральный собор и историю новой синагоги
- какую роль в истории этой земли сыграл Герцог Альбрехт и почему мы до сих пор его вспоминаем с благодарностью
- где в Кнайпхофе жил великий философ Иммануил Кант и какой тропой он гулял каждый день
- что Петр Первый делал в Кенигсберге и какие еще известные люди посещали Кафедральный Собор
- Новый замок 🏰 Калининграда - Дом Советов - какая у него история?
- и наконец, все вместе постараемся разгадать загадку семи мостов