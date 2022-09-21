Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный в мини-группе

Всего за день мы с вами посетим три совершенно разных города

4.9
240 отзывов
Всего за день мы с вами посетим три совершенно разных города на Балтийском море: Балтийск, Янтарный и Светлогорск. У каждого из них своя история и особенная жизнь.

А поскольку экскурсия проводится в мини-группе до 6 человек, у вас будет возможность узнать всё самое интересное об истории и архитектуре, наслаждаясь морским бризом и неповторимой атмосферой в комфортном темпе.
Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный в мини-группе
Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный в мини-группе
Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный в мини-группе
Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный в мини-группе
Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный в мини-группе
Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный в мини-группе
Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный в мини-группе
Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный в мини-группе
Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный в мини-группе
Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный в мини-группе
Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный в мини-группе
Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный в мини-группе
Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный в мини-группе
Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный в мини-группе
Ближайшие даты:
21
сен
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Крепость Пиллау
  • Здание Пехотных казарм
  • Памятники Петру I и Елизавете Петровне
  • Маяк Балтийска
  • Балтийская коса
  • Русская набережная
  • Пляж Балтийска
  • Церковь Казанской иконы Божьей матери в Янтарном
  • Особняк Беккера
  • Парк Беккера
  • Променад и пляж Янтарного
  • Памятник холокосту в Пальмникене
  • "производство Янтаря Baltic amber sea"
  • Филинская бухта
  • Органный зал Макарова в Светлогорске
  • Здание водолечебницы
  • Дендропарк
  • Центральная площадь Раушена
  • Променад и фуникулер в Светлогорске
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Самый западный город России. На страже границ.
Вы побываете в гавани кораблей и лебедей, где бок о бок живут мирные птицы и военные судна. Мы покажем старинный, до сих пор действующий маяк, гостиницу, где останавливался Иосиф Бродский, старую лоцманскую вышку и реформистскую кирху, а ныне православный Морской собор. Поговорим о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и истории бывшего города Пиллау. Вы также пройдете по Северному молу, оберегающему пролив от обмеления и штормов, и осмотрите крупнейший памятник женщине на коне в мире. Если повезет, найдете янтарь на берегу. А при хорошей погоде, при желании, сможете покататься на яхте по морскому каналу.
Поселок Янтарный: дом солнечного талисмана.
Затем вы посетите единственное место в мире, где ведется промышленная добыча янтаря. Узнаете об особенностях самого минерала и исторических способах его добычи. Осмотрите скромную архитектуру рабочего поселка и побываете на Площади мастеров. Прогуляетесь по великолепному парку вековых деревьев Морица Беккера и спуститесь к одному из лучших пляжей России, получивших сертификат «Голубой флаг».
Дух аристократии в Светлогорске.
Кульминацией поездки станет погружение в атмосферу роскоши, комфорта и благоухания сочной зелени в курортном Светлогорске. Здесь мы познакомим вас с сохранившимися нетронутыми шикарными виллами и особняками богатейших жителей Кенигсберга — сегодня это частные жилые дома или корпуса санаториев и гостиниц. А также проведем по верхней и нижней частям города.

Организационные детали:

  • Поездка проводится на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе. Мы заберем вас в Калининграде. А дальше можем отправиться как к самой западной точке маршрута — Балтийску, так и северной — Светлогорску.
  • За дополнительную плату можно посетить смотровую площадку Янтарного комбината, демонстрационный зал с богатой коллекцией янтарных самородков или частное предприятие по обработке янтаря, где находятся самые большие скульптуры из янтаря в мире.
  • В середине поездки можно предусмотреть обед с традиционной местной кухней в ресторанчике на побережье с видом на море.

8.30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Видовые места и пешеходные прогулки
  • Вода и легкие закуски
Что не входит
  • Обед в кафе
  • Прогулка на катере по акватории Балтийска по желанию оплачивается дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шевченко 2, корпус 5 (дом советов)
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: 8.30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

Показать все отзывы

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

👥ГрупповыеВодные развлечения⚙️Необычные🏡Выездные☀️На весь деньБалтийск, Янтарный, Светлогорск

Похожие туры в Калининграде

Сокровища Балтики: Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе
10 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
до 16 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
19 отзывов
Сокровища Балтики: Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе
Давайте сравним три балтийских города
Центр города. Гид уточнит накануне с 20-00 до 21-0...
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
35002 800 за 1 человека
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
4.9
49 отзывов
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
За один день вы побываете в трех городах поочередно
Адрес Вашего проживания в Калининграде
Сегодня
26 сен
27 сен
29 сен
8 000 за всё до 6 чел.
Сокровища русской Балтики в мини-группе: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
8 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 18 чел.
Организатор экскурсии Бюро
Бюро
Нет отзывов
Сокровища русской Балтики в мини-группе: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
Путешествие по трём приморским городам Балтийского побережья
Площадь Победы, 1, Калининград
от 12 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
10 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Артем
Артем
4.7
30 отзывов
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
у Дома Советов в Калининграде
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
2 990 за 1 человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе: истории Замланда
10 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 12 чел.
Организатор экскурсии Арчертур
Арчертур
4.6
17 отзывов
Часто заказывают
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе: истории Замланда
На комфортабельном микроавтобусе мы с вами отправимся в насыщенное путешествие
Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
3 000 за 1 человека
Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе
10 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Арчертур
Арчертур
4.8
33 отзыва
Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе
Ни для кого не секрет, Калининградская область раньше была частью Германии
ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
3 000 за 1 человека
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
5
1 отзыв
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
Не упустите возможность увидеть три ярких городка на побережье Балтийского моря
По желанию заказчика
9 500 за всё до 4 чел.
Побег из Калининграда: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Побег из Калининграда: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
Посмотрите три ярких города Калининградской области за один день
Место вашего пребывания
16 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
8 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Вас ждет автомобильная обзорная экскурсия по городу Светлогорску и Янтарному
Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
9 500 за всё до 4 чел.
Пиллау-Балтийск, Янтарный, Светлогорск, Балтийская коса
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
29 отзывов
Пиллау-Балтийск, Янтарный, Светлогорск, Балтийская коса
Приглашаю вас на экскурсию по самому западному берегу России
Калининград. Улица Шевченко дом 2
от 8 996 за всё до 3 чел.
Жемчужины Балтийского побережья: Балтийск, Зеленоградск, Светлогорск
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Жемчужины Балтийского побережья: Балтийск, Зеленоградск, Светлогорск
Мы посетим три города Балтики за один день
Площадь Победы, 1, Калининград
9 500 за всё до 5 чел.
3 главных города побережья: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Катерина
Катерина
4.5
2 отзыва
Очень популярно сейчас
3 главных города побережья: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Мы посетим самый западный город России
Ваш отель или по договоренности с гидом
7 200 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ