Во время вечерней экскурсии 🧭 по Калининграду вы прикоснетесь к истории 📖 города, узнаете легенды Королевского замка 13в, дотронетесь до стен Кафедрального собора 14в, С посещением музея Фридландские ворота, с фото-паузой на площади Победы и у Королевских ворот, дегустацией марципана и посещением баварского ресторана, где отведаем фирменное пиво и немецкие закуски. Вы перенесетесь в Кенигсберг начала 20в, посетив районы немецких вилл Хуфен и Амалиенау, и завершите вечер в ресторане кенигсбергской кухни 🥧, отведав фирменное пиво и традиционные немецкие закуски.