Во время вечерней экскурсии 🧭 по Калининграду вы прикоснетесь к истории 📖 города, узнаете легенды Королевского замка 13в, дотронетесь до стен Кафедрального собора 14в, С посещением музея Фридландские ворота, с фото-паузой на площади Победы и у Королевских ворот, дегустацией марципана и посещением баварского ресторана, где отведаем фирменное пиво и немецкие закуски. Вы перенесетесь в Кенигсберг начала 20в, посетив районы немецких вилл Хуфен и Амалиенау, и завершите вечер в ресторане кенигсбергской кухни 🥧, отведав фирменное пиво и традиционные немецкие закуски.
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Входные билеты
Ужин
Что не входит
Дополнительные еда и напитки
Начало и место завершения
🚩 Ленинский просп., 81
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.