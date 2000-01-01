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«Сумерки Кенигсберга» с ужином в баварском ресторане

4.1
30 отзывов
Янтарная М.
Янтарная М. – Гид из Калининграда
Вечерняя прогулка 👣 по историческим районам Калининграда, на которой вы познакомитесь с остатками древнего города Кёнигсберг.

Вас ждёт встреча с легендами Королевского замка XIII века, прогулка у стен Кафедрального собора XIV века.

В стенах Фридланских ворот, некогда защищавших крепость, вы совершите виртуальную прогулку по улицам старого города конца XIX века.

Вы узнаете историю 📖 традиционного местного марципана в одноимённом музее и увидите сохранившиеся до наших дней немецкие районы города.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🍤Можно и покушать
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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«Сумерки Кенигсберга» с ужином в баварском ресторане
«Сумерки Кенигсберга» с ужином в баварском ресторане

Что вы увидите

  • Королевский замок XIII века
  • Кафедральный собор XIV века
  • Районы немецких вилл Хуфен и Амалиенау
Во время вечерней экскурсии 🧭 по Калининграду вы прикоснетесь к истории 📖 города, узнаете легенды Королевского замка 13в, дотронетесь до стен Кафедрального собора 14в, С посещением музея Фридландские ворота, с фото-паузой на площади Победы и у Королевских ворот, дегустацией марципана и посещением баварского ресторана, где отведаем фирменное пиво и немецкие закуски. Вы перенесетесь в Кенигсберг начала 20в, посетив районы немецких вилл Хуфен и Амалиенау, и завершите вечер в ресторане кенигсбергской кухни 🥧, отведав фирменное пиво и традиционные немецкие закуски.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты
  • Ужин
Что не входит
  • Дополнительные еда и напитки
Начало и место завершения
🚩 Ленинский просп., 81
«Сумерки Кенигсберга» с ужином в баварском ресторане
«Сумерки Кенигсберга» с ужином в баварском ресторане

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Янтарная М.
Янтарная М.
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30 отзывов оставили туристы

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