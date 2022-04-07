Велоэкскурсия с профессором на машине времени

Эта велопрогулка родилась от моей любви к городу и желания показать его масштабно

5
5 отзывов
Индивидуальная
Эта велопрогулка родилась от моей любви к городу и желания показать его масштабно.

Велосипед — это машина времени.

Велотурист в 5 раз больше увидит, узнает и ощутит, чем безлошадный путешественник.

Велосипед — это свобода! Нет пробок, нет этого автобусного «Посмотрите налево!», а вы почему-то как всегда справа.

Мы с вами сможем увидеть весь город за один раз!
Велоэкскурсия с профессором на машине времени
Велоэкскурсия с профессором на машине времени
Велоэкскурсия с профессором на машине времени
Велоэкскурсия с профессором на машине времени
Велоэкскурсия с профессором на машине времени
Велоэкскурсия с профессором на машине времени
Велоэкскурсия с профессором на машине времени

Что вас ожидает 🤩

  • Астрономический бастион
  • Аусфальские, Железнодорожные, Фридрихсбургские, Закхаймские, Королевские ворота
  • Остров Канта
  • Кафедральный Собор
  • Рыбная деревня
  • Руины Королевского замка
  • Башни Дона и Врангеля
  • Нижний и Верхний пруд
  • Каскад Нижнего пруда
  • Центральный парк
  • Кирха королевы Луизы
  • Район Амалиенау
  • Набережная и открытая экспозиция Музея Мирового океана
  • Фигурки хомлинов
  • Скульптурная композиция «Борющиеся зубры»
  • Оборонительные валы Кёнигсберга середины XIX века, пролегающие по границам исторического города
  • Зелёные прогулочные зоны — променады, аллеи, террасы

Об экскурсии

Эта велопрогулка родилась от моей любви к городу и желания показать его масштабно. Велосипед — это машина времени. Велотурист в 5 раз больше увидит, узнает и ощутит, чем безлошадный путешественник. Велосипед — это свобода! Нет пробок, нет этого автобусного «Посмотрите налево!», а вы почему-то как всегда справа. Мы с вами сможем увидеть весь город за один раз!
Прокатимся по паркам и набережным, заглянем в подворотни, ощутим аромат редких растений, пощупаем древнюю каменную кладку, испугаемся своей тени в подземелье и сделаем селфи в красивых локациях.

О маршруте

Лёгкие и свободные, как птицы, мы можем менять маршрут по желанию, пролететь вдоль Преголи и Рыбной деревни, прогуляться по острову Канта, прокатиться по атмосферному Амалиенау, по недоступным для авто- и пеших туристов местам.
Протяженность маршрута около 10-15 км, время примерно 2-3 часа, в прогулочном ритме, с остановками, рассказами, сюрпризами и сувенирами. Безопасность наш приоритет. Проезд по велодорожкам и тропинкам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Велосипеды и снаряжение (шлемы, перчатки, дождевики)
  • Питьевая вода
  • Сувениры
Что не входит
Место начала и завершения?
Калининград, Гвардейский проспект, 22
Когда и сколько длится
Когда: Четверг, суббота, воскресенье в 10:00 и 15:00; вторник и среда в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Привет!) На связи в любое время! Встречаемся в указанное в расписании дату и время
  • Место встречи — перекресток Гвардейского проспекта 22 и ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева 3а
  • У памятника героям Первой мировой войны
  • Рядом с Астрономическим бастионом. Мой телефон +79062378001. С удовольствием отвечу на все вопросы! Александр.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Четверг, суббота, воскресенье в 10:00 и 15:00; вторник и среда в 15:00

Отзывы от туристов

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