Об экскурсии

Эта велопрогулка родилась от моей любви к городу и желания показать его масштабно. Велосипед — это машина времени. Велотурист в 5 раз больше увидит, узнает и ощутит, чем безлошадный путешественник. Велосипед — это свобода! Нет пробок, нет этого автобусного «Посмотрите налево!», а вы почему-то как всегда справа. Мы с вами сможем увидеть весь город за один раз!

Прокатимся по паркам и набережным, заглянем в подворотни, ощутим аромат редких растений, пощупаем древнюю каменную кладку, испугаемся своей тени в подземелье и сделаем селфи в красивых локациях.

О маршруте

Лёгкие и свободные, как птицы, мы можем менять маршрут по желанию, пролететь вдоль Преголи и Рыбной деревни, прогуляться по острову Канта, прокатиться по атмосферному Амалиенау, по недоступным для авто- и пеших туристов местам.

Протяженность маршрута около 10-15 км, время примерно 2-3 часа, в прогулочном ритме, с остановками, рассказами, сюрпризами и сувенирами. Безопасность наш приоритет. Проезд по велодорожкам и тропинкам.