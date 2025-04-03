Встречаемся и едем в Зеленоградск — небольшой, но невероятно атмосферный город на побережье Балтики. Мы прогуляемся по центральной улице курорта, застроенной историческими зданиями в европейском стиле. Затем выйдем к набережной, где вы полюбуетесь бескрайними морскими просторами.

После экскурсии — размещение в отеле и свободное время для отдыха или самостоятельного изучения города.