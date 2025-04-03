Познакомитесь с Калининградом: посетите Кафедральный собор с могилой Иммануила Канта, перенесётесь
Описание тура
Организационные детали
Для удобства на экскурсиях нужна удобная, нескользкая обувь и непродуваемая куртка. Рекомендуем во все поездки брать с собой дождевик, ведь экскурсии мы проводим в любую погоду.
Проживание. В отелях «Берлин» 3*, «Элиза Инн» 3*, «Балтийская корона» 3* в 2-местных номерах «стандарт» с удобствами.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Автобус Mercedes-Benz Sprinter.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Прогулка по Зеленоградску
Встречаемся и едем в Зеленоградск — небольшой, но невероятно атмосферный город на побережье Балтики. Мы прогуляемся по центральной улице курорта, застроенной историческими зданиями в европейском стиле. Затем выйдем к набережной, где вы полюбуетесь бескрайними морскими просторами.
После экскурсии — размещение в отеле и свободное время для отдыха или самостоятельного изучения города.
Замок Нессельбек, экскурсия по Калининграду, Музей Мирового океана, органный концерт
После завтрака отправимся к замку Нессельбек — реконструированной крепости Тевтонского ордена. Осмотрим строение, и вы узнаете, как жили средневековые рыцари.
Затем вас ждёт автобусная экскурсия по Калининграду. Увидим Кафедральный собор, построенный в 14 веке в стиле северогерманской готики. Это не только архитектурная жемчужина, но и место, где находится могила Иммануила Канта — великого философа эпохи Просвещения. Посетим историко-культурный комплекс «Бранденбургские ворота», а также оценим оборонительные сооружения и район Амалиенау, знаменитый старинными немецкими виллами.
Заглянем в Музей Мирового океана и прогуляемся по живописной набережной. Здесь у вас будет немного свободного времени, чтобы пофотографироваться или перекусить. Завершим день мини-концертом органной музыки, который пройдёт в одном из исторических мест города.
Сыроварня и замок Шаакен, Куршская коса и Танцующий лес
Утром отправимся в деревню Шаакен, где посетим семейную сыроварню «Шаакен Дорф». Здание сыроварни раньше служило конюшней и датируется началом 20 века. Здесь вас ждут увлекательная экскурсия и дегустация различных сортов местного сыра.
Затем побываем в замке Шаакен, который был возведён в 13 веке и принимал в своих стенах Петра I. Это одно из немногих сохранившихся фортификационных сооружений, которое в наши дни переживает новую волну возрождения.
После едем в национальный парк «Куршская коса» — уникальное природное место, где расположены вторые по высоте дюны в мире. Мы поднимемся на Высоту Эфа, откуда открывается потрясающий вид на песчаные барханы и Балтийское море. Также в программе Танцующий лес, прославившийся деревьями с изогнутыми стволами, и прогулка по пляжу.
Светлогорск и Янтарный
В этот день посетим Светлогорск, который славится уютом, уникальной архитектурой и атмосферой немецкого курорта. Мы прогуляемся по старинным улочкам, осмотрим дома с черепичными крышами и причудливыми башенками, а затем на стеклянном лифте спустимся к морю.
После переедем в Янтарный, где пообедаем (оплачивается отдельно) в ресторане-музее «Янтарная легенда», посвящённом добыче и обработке янтаря. Вам расскажут, как отличить подделку от настоящего балтийского золота, и познакомят с историей его добычи. Побываем в «Янтарной лагуне» и рассмотрим изделия из солнечного камня.
Затем отправимся к первому в России пляжу, получившему международную награду «Голубой флаг» за чистоту и экологическую безопасность. В конце дня заглянем в православный храм, расположенный в здании бывшей немецкой кирхи.
Свободное время, трансфер в аэропорт
После завтрака — свободное время, чтобы купить сувениры и насладиться последними часами в Балтийском регионе. В 12:00 мы выселимся из отеля и отправимся в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|56 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Услуги сопровождающего и местных гидов
- Экскурсионная программа с входными билетами
- Дегустация
- Трансферы по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины