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Балтийский берег: Калининград, Куршская коса и очарование курортов

Послушать органный концерт, продегустировать сыр, погулять у моря и узнать интересные факты о янтаре
За 5 дней мы покажем вам главные места Калининградской области. Вы прогуляетесь по улочкам Зеленоградска и полюбуетесь бескрайними морскими просторами.

Познакомитесь с Калининградом: посетите Кафедральный собор с могилой Иммануила Канта, перенесётесь
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в эпоху Средневековья у стен замка Нессельбек и побываете в Музее Мирового океана.

Вдохновитесь красотой Куршской косы и поднимитесь на Высоту Эфа, чтобы увидеть живописные песчаные дюны.

Попробуете разгадать тайну Танцующего леса, осмотрите дома с черепичными крышами и причудливыми башенками в Светлогорске, а в Янтарном узнаете секреты балтийского золота. Вас также ждёт прогулка по пляжу, получившему международную награду «Голубой флаг». Окунитесь в атмосферу настоящего европейского уюта!

5
2 отзыва
Балтийский берег: Калининград, Куршская коса и очарование курортов
Балтийский берег: Калининград, Куршская коса и очарование курортов
Балтийский берег: Калининград, Куршская коса и очарование курортов

Описание тура

Организационные детали

Для удобства на экскурсиях нужна удобная, нескользкая обувь и непродуваемая куртка. Рекомендуем во все поездки брать с собой дождевик, ведь экскурсии мы проводим в любую погоду.

Проживание. В отелях «Берлин» 3*, «Элиза Инн» 3*, «Балтийская корона» 3* в 2-местных номерах «стандарт» с удобствами.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Автобус Mercedes-Benz Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Зеленоградску

Встречаемся и едем в Зеленоградск — небольшой, но невероятно атмосферный город на побережье Балтики. Мы прогуляемся по центральной улице курорта, застроенной историческими зданиями в европейском стиле. Затем выйдем к набережной, где вы полюбуетесь бескрайними морскими просторами.

После экскурсии — размещение в отеле и свободное время для отдыха или самостоятельного изучения города.

Прогулка по ЗеленоградскуПрогулка по ЗеленоградскуПрогулка по ЗеленоградскуПрогулка по ЗеленоградскуПрогулка по ЗеленоградскуПрогулка по Зеленоградску
2 день

Замок Нессельбек, экскурсия по Калининграду, Музей Мирового океана, органный концерт

После завтрака отправимся к замку Нессельбек — реконструированной крепости Тевтонского ордена. Осмотрим строение, и вы узнаете, как жили средневековые рыцари.

Затем вас ждёт автобусная экскурсия по Калининграду. Увидим Кафедральный собор, построенный в 14 веке в стиле северогерманской готики. Это не только архитектурная жемчужина, но и место, где находится могила Иммануила Канта — великого философа эпохи Просвещения. Посетим историко-культурный комплекс «Бранденбургские ворота», а также оценим оборонительные сооружения и район Амалиенау, знаменитый старинными немецкими виллами.

Заглянем в Музей Мирового океана и прогуляемся по живописной набережной. Здесь у вас будет немного свободного времени, чтобы пофотографироваться или перекусить. Завершим день мини-концертом органной музыки, который пройдёт в одном из исторических мест города.

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3 день

Сыроварня и замок Шаакен, Куршская коса и Танцующий лес

Утром отправимся в деревню Шаакен, где посетим семейную сыроварню «Шаакен Дорф». Здание сыроварни раньше служило конюшней и датируется началом 20 века. Здесь вас ждут увлекательная экскурсия и дегустация различных сортов местного сыра.

Затем побываем в замке Шаакен, который был возведён в 13 веке и принимал в своих стенах Петра I. Это одно из немногих сохранившихся фортификационных сооружений, которое в наши дни переживает новую волну возрождения.

После едем в национальный парк «Куршская коса» — уникальное природное место, где расположены вторые по высоте дюны в мире. Мы поднимемся на Высоту Эфа, откуда открывается потрясающий вид на песчаные барханы и Балтийское море. Также в программе Танцующий лес, прославившийся деревьями с изогнутыми стволами, и прогулка по пляжу.

Сыроварня и замок Шаакен, Куршская коса и Танцующий лесСыроварня и замок Шаакен, Куршская коса и Танцующий лесСыроварня и замок Шаакен, Куршская коса и Танцующий лесСыроварня и замок Шаакен, Куршская коса и Танцующий лесСыроварня и замок Шаакен, Куршская коса и Танцующий лесСыроварня и замок Шаакен, Куршская коса и Танцующий лесСыроварня и замок Шаакен, Куршская коса и Танцующий лесСыроварня и замок Шаакен, Куршская коса и Танцующий лесСыроварня и замок Шаакен, Куршская коса и Танцующий лесСыроварня и замок Шаакен, Куршская коса и Танцующий лес
4 день

Светлогорск и Янтарный

В этот день посетим Светлогорск, который славится уютом, уникальной архитектурой и атмосферой немецкого курорта. Мы прогуляемся по старинным улочкам, осмотрим дома с черепичными крышами и причудливыми башенками, а затем на стеклянном лифте спустимся к морю.

После переедем в Янтарный, где пообедаем (оплачивается отдельно) в ресторане-музее «Янтарная легенда», посвящённом добыче и обработке янтаря. Вам расскажут, как отличить подделку от настоящего балтийского золота, и познакомят с историей его добычи. Побываем в «Янтарной лагуне» и рассмотрим изделия из солнечного камня.

Затем отправимся к первому в России пляжу, получившему международную награду «Голубой флаг» за чистоту и экологическую безопасность. В конце дня заглянем в православный храм, расположенный в здании бывшей немецкой кирхи.

Светлогорск и ЯнтарныйСветлогорск и ЯнтарныйСветлогорск и ЯнтарныйСветлогорск и ЯнтарныйСветлогорск и ЯнтарныйСветлогорск и ЯнтарныйСветлогорск и ЯнтарныйСветлогорск и ЯнтарныйСветлогорск и Янтарный
5 день

Свободное время, трансфер в аэропорт

После завтрака — свободное время, чтобы купить сувениры и насладиться последними часами в Балтийском регионе. В 12:00 мы выселимся из отеля и отправимся в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник56 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Услуги сопровождающего и местных гидов
  • Экскурсионная программа с входными билетами
  • Дегустация
  • Трансферы по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт, 15:00
Завершение: Калининград, аэропорт, 12:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Мы, организаторы и профессиональные гиды, проведём для вас незабываемые путешествия и познакомим с новыми местами. Впечатлений хватит на целый год! В наших турах вы посетите разные города, погуляете по колоритным улицам, попробуете национальные блюда, познакомитесь с традициями, прикоснётесь к истории. Предлагаем только проверенные и проработанные от и до маршруты, где нам понравилось самим.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Впервые посетила Калининградскую область со Вкусными путешествиями Все очень понравилось. И проживание, и экскурсии были организованы на достойном уровне. Скучать совершенно не было времени. Все прошло очень динамично и интересна.
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Особая благодарность организаторам Анне и Наталье за их готовность радовать своих клиентов небольшими сюрпризиками, то вкусняшки нам покупали на пробу, то рыбку, чтобы мы могли покормить чаек! Девочки достойны высшей похвалы!

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Т
Сегодня вернулись из поездки по Калининградской области. Спасибо Наталье и Анне за организацию данного путешествия. Все было организовано отлично. Отель, гиды, экскурсии. Посмотрели очень много прекрасных мест, о которых интересно, познавательно расказали гиды, особенно Александра, которая была с нами все дни поездки. Так все было организованно, что хочется возвращаться сда неоднократно.
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Тур входит в следующие категории Калининграда

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