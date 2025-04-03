6 дней
Каникулы в русской Европе: Калининград, балтийские курорты, замки
Осмотреть Кёнигсберг с катера, провести день в Янтарном и Светлогорске и поужинать в «Нессельбеке»
Начало: Калининград, точное место и время - по договорённо...
3 апр в 10:00
10 апр в 10:00
43 000₽ за человека
5 дней
Тур-знакомство с западным регионом: Калининград, окрестности и берега Балтики
Послушать орган в соборе, посетить Тевтонские замки и исследовать Балтийск и курорты
Начало: Калининград, точное место и время - по договорённо...
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
34 000₽ за человека
3 дня
Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена
Осмотреть немецкую архитектуру, средневековые кирхи и замки и съездить к морю
Начало: Калининград, 9:30, точное место - по договорённост...
17 мар в 09:30
20 мар в 09:30
62 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Вальдау»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Замок Вальдау" можно забронировать 3 тура от 34 000 до 62 000.
Забронируйте тур в Калининграде на 2025 год по теме «Замок Вальдау», цены от 34000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май