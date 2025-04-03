Замок Вальдау – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Замок Вальдау» в Калининграде, цены от 34 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Каникулы в русской Европе: Калининград, балтийские курорты, замки
На автобусе
На катере
6 дней
Каникулы в русской Европе: Калининград, балтийские курорты, замки
Осмотреть Кёнигсберг с катера, провести день в Янтарном и Светлогорске и поужинать в «Нессельбеке»
Начало: Калининград, точное место и время - по договорённо...
3 апр в 10:00
10 апр в 10:00
43 000 за человека
Тур-знакомство с западным регионом: Калининград, окрестности и берега Балтики
На автобусе
5 дней
Тур-знакомство с западным регионом: Калининград, окрестности и берега Балтики
Послушать орган в соборе, посетить Тевтонские замки и исследовать Балтийск и курорты
Начало: Калининград, точное место и время - по договорённо...
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
34 000 за человека
Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена
На машине
3 дня
Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена
Осмотреть немецкую архитектуру, средневековые кирхи и замки и съездить к морю
Начало: Калининград, 9:30, точное место - по договорённост...
17 мар в 09:30
20 мар в 09:30
62 000 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Вальдау»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Каникулы в русской Европе: Калининград, балтийские курорты, замки
  2. Тур-знакомство с западным регионом: Калининград, окрестности и берега Балтики
  3. Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Танцующий лес
  4. Амалиенау
  5. Высота Эфа
  6. Остров Канта
  7. Янтарный комбинат
  8. Балтийское море
  9. Рыбная деревня
  10. Балтийская коса
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Замок Вальдау" можно забронировать 3 тура от 34 000 до 62 000.
Забронируйте тур в Калининграде на 2025 год по теме «Замок Вальдау», цены от 34000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май