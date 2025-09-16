Мои заказы

Озеро Лебедь – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Озеро Лебедь» в Калининграде, цены от 26 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Зеленоградск, озеро Лебедь и другие природные чудеса с ночёвкой на Куршской косе
На машине
2 дня
1 отзыв
Зеленоградск, озеро Лебедь и другие природные чудеса с ночёвкой на Куршской косе
Подняться на высоту Мюллера, побывать на орнитологической станции и погулять по городу кошек
Начало: Встреча в центре Калининграда, на ж/д вокзале или ...
Завтра в 08:00
18 сен в 08:00
26 900 ₽ за человека
Индивидуальная перезагрузка на Куршской косе с проживанием в 100-летнем немецком доме
На машине
3 дня
Индивидуальная перезагрузка на Куршской косе с проживанием в 100-летнем немецком доме
Насладиться бризом Балтики и ароматами хвои, изучить Калининград или Зеленоградск со Светлогорском
Начало: Аэропорт Калининграда, 10:00-14:00
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
47 300 ₽ за всё до 4 чел.
Девичник на балтийском побережье с отдыхом в SPA и дегустацией в «Шаакен Дорф»
На машине
4 дня
Девичник на балтийском побережье с отдыхом в SPA и дегустацией в «Шаакен Дорф»
Посетить главные курорты и Куршскую косу, расслабиться в бассейнах и банях, отведать сыров и вин
Начало: Аэропорт Калининграда, до 12:00
22 сен в 12:00
29 сен в 12:00
69 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Калининграде в сентябре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Озеро Лебедь" можно забронировать 3 тура от 26 900 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
