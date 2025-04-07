Девичник на балтийском побережье с отдыхом в SPA и дегустацией в «Шаакен Дорф»
Посетить главные курорты и Куршскую косу, расслабиться в бассейнах и банях, отведать сыров и вин
Начало: Аэропорт Калининграда, до 12:00
7 апр в 12:00
14 апр в 12:00
69 000 ₽ за человека
Летний отпуск в русской Европе: Калининград и балтийские курорты
Полюбоваться немецкой архитектурой, погулять по Зеленоградску и Светлогорску и добыть янтарь
Начало: Отель в Калининграде, заселение после 14:00
7 июн в 14:00
14 июн в 14:00
29 000 ₽ за человека
Отпуск в Калининградской области: Кёнигсберг, главные курорты, море
Изучить Калининград и Зеленоградск, погулять по Янтарному и Светлогорску и насладиться Балтикой
Начало: Калининград, точное место и время - по договорённо...
30 апр в 10:00
30 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Парк имени М. Беккера»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Парк имени М. Беккера" можно забронировать 3 тура от 29 000 до 69 000.
Забронируйте тур в Калининграде на 2025 год по теме «Парк имени М. Беккера», цены от 29000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май