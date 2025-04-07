Парк имени М. Беккера – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Парк имени М. Беккера» в Калининграде, цены от 29 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Девичник на балтийском побережье с отдыхом в SPA и дегустацией в «Шаакен Дорф»
На машине
4 дня
Девичник на балтийском побережье с отдыхом в SPA и дегустацией в «Шаакен Дорф»
Посетить главные курорты и Куршскую косу, расслабиться в бассейнах и банях, отведать сыров и вин
Начало: Аэропорт Калининграда, до 12:00
7 апр в 12:00
14 апр в 12:00
69 000 ₽ за человека
Летний отпуск в русской Европе: Калининград и балтийские курорты
На автобусе
8 дней
Летний отпуск в русской Европе: Калининград и балтийские курорты
Полюбоваться немецкой архитектурой, погулять по Зеленоградску и Светлогорску и добыть янтарь
Начало: Отель в Калининграде, заселение после 14:00
7 июн в 14:00
14 июн в 14:00
29 000 ₽ за человека
Отпуск в Калининградской области: Кёнигсберг, главные курорты, море
На автобусе
5 дней
Отпуск в Калининградской области: Кёнигсберг, главные курорты, море
Изучить Калининград и Зеленоградск, погулять по Янтарному и Светлогорску и насладиться Балтикой
Начало: Калининград, точное место и время - по договорённо...
30 апр в 10:00
30 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Парк имени М. Беккера»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Девичник на балтийском побережье с отдыхом в SPA и дегустацией в «Шаакен Дорф»
  2. Летний отпуск в русской Европе: Калининград и балтийские курорты
  3. Отпуск в Калининградской области: Кёнигсберг, главные курорты, море
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Остров Канта
  6. Высота Эфа
  7. Рыбная деревня
  8. Балтийское море
  9. Янтарный комбинат
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Парк имени М. Беккера" можно забронировать 3 тура от 29 000 до 69 000.
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