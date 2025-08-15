Галина

Это не первая наша экскурсия с Верой. Прекрасный экскурсовод! С огромными знаниями и хорошим чувством юмора. Два часа пролетели незаметно, мы бы с удовольствием продолжили и дальше прогулку по дворикам и закоулкам Калуги. Экскурсия будет интересна любому возрасту 12+, кто хочет нетривиально узнать жизнь и историю города. В конце пути всех нас ждал сюрприз и ответы на вечные вопросы👍