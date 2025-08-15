Эта арт-прогулка предлагает любителям стрит-арта возможность погрузиться в мир настенной живописи и раскрыть секреты старинных домов Калуги.
Участники узнают, как современное искусство уживается с историей, и смогут увидеть работы в стиле
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальный стрит-арт Калуги
- 🏛 Исторические здания и их тайны
- 👥 Индивидуальный подход
- ☕ Кофе в дореволюционном доме
- 🖼 Разнообразие стилей и техник
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Что можно увидеть
- Современный стрит-арт
- Дома калужских купцов
- Дворик с атмосферой Питера
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Современный стрит-арт картин Василия Поленова и Пабло Пикассо
- Граффити, пиксель-арт, постер-арт и мурал
- Дома калужских купцов и дворян, которым около 200 лет
- Дворик с атмосферой Питера
Вы узнаете:
- Что такое граффити — искусство или вандализм
- Чем граффити отличается от мурала
- Как современная миниатюрная скульптура вписалась в ритм города
- Почему так мало известных женщин-художниц
- Правда ли, что талантливый человек талантлив во всём
А также научитесь разговаривать на языке граффити-художников и разбираться в разных стилях стрит-арта.
Организационные детали
- Программа 14+, но её можно адаптировать для детей младше — напишите мне об этом заранее. Участники моложе 18 лет не допускаются на экскурсию без сопровождения взрослых
- По пути будет кофейня в дореволюционном доме, при желании можно взять кофе с собой (оплачивается отдельно)
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Прогулку можно провести для большего количества участников (до 15 чел.). Доплата — 900 ₽ за каждого дополнительного человека (дети в том числе)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Чижевского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 1767 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод. Работаю в туризме с 2017 года, у меня два высших образования в сфере туризма и экскурсий. Люблю Калугу и влюбляю путешественников в мой город. Мои экскурсии лёгкие, интерактивные, всегда с приятными сюрпризами. Работаю со взрослыми и детьми. Приезжайте в Калугу, ко мне на экскурсии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Галина
15 авг 2025
Это не первая наша экскурсия с Верой. Прекрасный экскурсовод! С огромными знаниями и хорошим чувством юмора. Два часа пролетели незаметно, мы бы с удовольствием продолжили и дальше прогулку по дворикам и закоулкам Калуги. Экскурсия будет интересна любому возрасту 12+, кто хочет нетривиально узнать жизнь и историю города. В конце пути всех нас ждал сюрприз и ответы на вечные вопросы👍
О
Ольга
16 июн 2025
Спасибо, Вера, за Ваш кропотливый труд! Собранный материал экскурсии «Водил меня Серега» - редкость. Рекомендуем эту экскурсию.
Н
Надежда
25 мая 2025
Экскурсия необычная, но очень интересная!
Для тех, кто хочет узнать о Калуге больше, чем написано в путеводителях и расширить свой кругозор.
Вера, спасибо огромное за Ваш труд!!!
Входит в следующие категории Калуги
