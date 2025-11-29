Мои заказы

10 природных чудес за день: конная прогулка на Камчатке (всё включено)

Осень, лошади, вулканы и горячие источники
Это не просто экскурсия, а возможность за один день увидеть и почувствовать сердцебиение Камчатского края.

Сочетание трёх состояний осени, величие гор и вулканов, кристальная чистота реки Авачи, древние камни, удивительные памятники природы и целебные термальные воды — всё это создаст эффект полного погружения в первозданную красоту Камчатки. А главное — программа доступна даже новичкам.
10 природных чудес за день: конная прогулка на Камчатке (всё включено)© Наталья
Описание экскурсии

9:00 — сбор группы, выезд с места встречи

Комфортабельный трансфер до базы, вводный инструктаж по маршруту и технике безопасности.

10:00 — начало конной прогулки

Путешествие по живописному Камчатскому лесу. Вас ждут три осенних ландшафта, золотые берёзы, ароматы малины и папоротника и первое знакомство с вулканами.

12:30 — выход к берегам реки Авача

Небольшой привал, рассказы гида о вулканических породах и подземных силах, создавших этот рельеф.

13:00 — панорамная точка: пикник с видом на горы Острая и Морозная

Свободное время для отдыха и фотографий.

13:30 — завершение конной части маршрута, возвращение на базу

14:00 — трансфер в термальный комплекс

14:30 — купание в термальных водах

Природные ванны с кремнием, кальцием, магнием — идеальное завершение насыщенного дня.

15:30 — обратный трансфер в город

Ориентировочное время прибытия — 16:30–17:00.

Вы узнаете:

  • откуда начинает своё течение река Авача и какая рыба водится в ее водах
  • что означает название вулкана «Бакениинг»
  • почему Ааг и Арик называют «камчатскими сфинксами»
  • из каких деревьев строили дома
  • что такое «страусник»
  • что любит медведь, кроме рыбы
  • и многое другое

Организационные детали

  • Программа подходит взрослым и детям с 10 лет — в том числе новичкам в верховой езде
  • В стоимость входит: ланч на берегу реки, трансфер от места проживания (отеля) в г. Елизово или г. Петропавловске-Камчатском (не дальше центра города) и обратно, поездка к в термальный комплекс, подарки от организатора
  • На базе гостям выдаются шлема безопасности, краги, дождевики (при необходимости), полотенца с надписью «Камчатка» (в подарок) для посещения термального комплекса, сувенир от организатора
  • С вами будет опытный гид-инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 142 туристов
Меня зовут Наталья. Я организатор конных туров по Камчатке и создатель Школы конного туризма, имею опыт в туризме более 15 лет. А если быть точнее, то это лишь отсчёт профессиональной
читать дальше

деятельности. На самом деле мои туристические путешествия по Камчатке начались намного раньше, чем в моей жизни появился личный конь. Я могу рассказать вам о Камчатке всё. Это моя родина, которую я очень люблю. Во всех своих турах мне всегда хотелось показать самую лучшую и интересную строну полуострова. Всё самое захватывающее! То, что точно оставит особые впечатления и останется в памяти ярким воспоминанием о необыкновенно красивом крае вулканов и медведей. Я готова делиться своим опытом с вами. Посоветую лучший сезон или местность, подскажу, что нужно включить в своё путешествие по Камчатке! Помогу с выбором отеля и многое другое.

