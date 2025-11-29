Это не просто экскурсия, а возможность за один день увидеть и почувствовать сердцебиение Камчатского края. Сочетание трёх состояний осени, величие гор и вулканов, кристальная чистота реки Авачи, древние камни, удивительные памятники природы и целебные термальные воды — всё это создаст эффект полного погружения в первозданную красоту Камчатки. А главное — программа доступна даже новичкам.

Описание экскурсии

9:00 — сбор группы, выезд с места встречи

Комфортабельный трансфер до базы, вводный инструктаж по маршруту и технике безопасности.

10:00 — начало конной прогулки

Путешествие по живописному Камчатскому лесу. Вас ждут три осенних ландшафта, золотые берёзы, ароматы малины и папоротника и первое знакомство с вулканами.

12:30 — выход к берегам реки Авача

Небольшой привал, рассказы гида о вулканических породах и подземных силах, создавших этот рельеф.

13:00 — панорамная точка: пикник с видом на горы Острая и Морозная

Свободное время для отдыха и фотографий.

13:30 — завершение конной части маршрута, возвращение на базу

14:00 — трансфер в термальный комплекс

14:30 — купание в термальных водах

Природные ванны с кремнием, кальцием, магнием — идеальное завершение насыщенного дня.

15:30 — обратный трансфер в город

Ориентировочное время прибытия — 16:30–17:00.

Вы узнаете:

откуда начинает своё течение река Авача и какая рыба водится в ее водах

что означает название вулкана «Бакениинг»

почему Ааг и Арик называют «камчатскими сфинксами»

из каких деревьев строили дома

что такое «страусник»

что любит медведь, кроме рыбы

и многое другое

Организационные детали