Это не просто экскурсия, а возможность за один день увидеть и почувствовать сердцебиение Камчатского края.
Сочетание трёх состояний осени, величие гор и вулканов, кристальная чистота реки Авачи, древние камни, удивительные памятники природы и целебные термальные воды — всё это создаст эффект полного погружения в первозданную красоту Камчатки. А главное — программа доступна даже новичкам.
Описание экскурсии
9:00 — сбор группы, выезд с места встречи
Комфортабельный трансфер до базы, вводный инструктаж по маршруту и технике безопасности.
10:00 — начало конной прогулки
Путешествие по живописному Камчатскому лесу. Вас ждут три осенних ландшафта, золотые берёзы, ароматы малины и папоротника и первое знакомство с вулканами.
12:30 — выход к берегам реки Авача
Небольшой привал, рассказы гида о вулканических породах и подземных силах, создавших этот рельеф.
13:00 — панорамная точка: пикник с видом на горы Острая и Морозная
Свободное время для отдыха и фотографий.
13:30 — завершение конной части маршрута, возвращение на базу
14:00 — трансфер в термальный комплекс
14:30 — купание в термальных водах
Природные ванны с кремнием, кальцием, магнием — идеальное завершение насыщенного дня.
15:30 — обратный трансфер в город
Ориентировочное время прибытия — 16:30–17:00.
Вы узнаете:
- откуда начинает своё течение река Авача и какая рыба водится в ее водах
- что означает название вулкана «Бакениинг»
- почему Ааг и Арик называют «камчатскими сфинксами»
- из каких деревьев строили дома
- что такое «страусник»
- что любит медведь, кроме рыбы
- и многое другое
Организационные детали
- Программа подходит взрослым и детям с 10 лет — в том числе новичкам в верховой езде
- В стоимость входит: ланч на берегу реки, трансфер от места проживания (отеля) в г. Елизово или г. Петропавловске-Камчатском (не дальше центра города) и обратно, поездка к в термальный комплекс, подарки от организатора
- На базе гостям выдаются шлема безопасности, краги, дождевики (при необходимости), полотенца с надписью «Камчатка» (в подарок) для посещения термального комплекса, сувенир от организатора
- С вами будет опытный гид-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 142 туристов
Меня зовут Наталья. Я организатор конных туров по Камчатке и создатель Школы конного туризма, имею опыт в туризме более 15 лет. А если быть точнее, то это лишь отсчёт профессиональной
