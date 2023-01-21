Земля Медведей. VIP Экспедиция

Увидеть всю Камчатку за 8 дней

Увидеть всю Камчатку за 8 дней? Легко! Путешествие будет насыщенным — от прогулки по мягкому чёрному песку до восхождения на величественный вулкан Авача под присмотром опытных гидов.

А также: устроим рыбалку в Тихом океане, совершим обзорные полёты на вертолёте, организуем фуршет на пляже и расслабимся на горячих источниках.
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Земля Медведей. VIP Экспедиция
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Пролетая над жерлом вулкана
Пролетая над жерлом вулкана
Увидим все вулканы Камчатки с высоты птичьего полёта. За безопасность отвечают опытные пилоты
Медвежья рыбалка
Медвежья рыбалка
Понаблюдаем за ходом лосося и за медвежьей рыбалкой! Медведи на озере заняты ловлей рыбы и не обращают внимания на людей
Релакс на Ходуткинских горячих источниках
Релакс на Ходуткинских горячих источниках
Отдохнём, позагораем и искупаемся — температура воды здесь составляет 42–43 °С
Восхождение на вулкан Авача
Восхождение на вулкан Авача
Высота подъема — 2741 метр над уровнем моря. Нас ждёт панорама с невероятными видами, а также действующие дымящиеся фумаролы и огромная лавовая пробка
Вулкан Мутновский и Долина Гейзеров
Вулкан Мутновский и Долина Гейзеров
Лёгкий трекинг — и мы уже созерцаем неземные пейзажи с клубами белого пара и ледниками небесно-голубого цвета
Фуршет на Халактырском пляже
Фуршет на Халактырском пляже
Пройдёмся по черному песку вулканического происхождения и устроим фуршет с дегустацией деликатесов и шампанским

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Халактырский пляж. Пикник

Встреча группы при выходе из аэропорта Елизово в 12.00.

Заселение в отель.

Прогулка на невероятный Халактырский пляж — берег Тихого океана с длиной прибрежной полосы около 30 км. Пройдёмся по чёрному песку вулканического происхождения, насладимся видом на завораживающие волны, подышим свежим морским воздухом, увидим величественные скалы.

Далее нас ждет фуршет на пляже с дегустацией деликатесов и шампанским.

Возвращение в отель. Отдых.

Встреча группы. Халактырский пляж. ПикникВстреча группы. Халактырский пляж. ПикникВстреча группы. Халактырский пляж. Пикник
2 день

Экскурсия в этно-деревню

Отправимся в этно-деревню"Коренные жители".

Отведаем камчатскую уху и лепёшки, приготовленные на костре. Для нас устроят представление с песнями, танцами и горловым пением — и все это на фоне озёр и вулканов. Сфотографируемся в национальных костюмах.

Посетим питомник ездовых собак живущих в этно-деревне (более 50 щенков).

Покормим местного медведя и сделаем красивые кадры.

Вечером возвращение в отель.

Длительность экскурсии 7 часов.

Экскурсия в этно-деревнюЭкскурсия в этно-деревнюЭкскурсия в этно-деревню
3 день

Рыбалка в Русской бухте. Касатки, сивучи. Sup board

Морская прогулка в Русскую бухту. Её окрестности напоминают фьорд. К берегу выходят медведи в период нереста лосося, а на входе в бухту у мыса Кекурного находится лежбище сивучей.

Плавание с сивучами на Sup-бордах. По пути встретим касаток, дельфинов и горбатых китов.

В полдень рыбалка, а после повар приготовит для нас замечательный обед из вашего улова. Также нас ждёт мастер-класс по приготовлению икры «Трёхминутка».

Дегустация камчатского краба, морских ежей (которых при нас достанет дайвер со дна океана). Будем пить шампанское, знакомиться с морскими жителями и ловить рыбу.

Экскурсия на весь день.

Возвращение в отель.

Рыбалка в Русской бухте. Касатки, сивучи. Sup boardРыбалка в Русской бухте. Касатки, сивучи. Sup boardРыбалка в Русской бухте. Касатки, сивучи. Sup board
4 день

Восхождение на вулкан Мутновский и Долина Гейзеров

Ранний выезд.

Лёгкий перекус и инструктаж.

Восхождение на вулкан Мутновский. Подъём к кратеру несложный: занимает 2–3 часа и по силам туристам любой физической формы. Увидим всё самое интересное не поднимаясь на вершину вулкана, поскольку самый большой и красивый кратер расположен на высоте 1600 м — немного выше середины склона.

Сделаем остановки для отдыха, полюбуемся вулканами Горелый, Опала и Асача, возвышающимися вдалеке.

Прогулка к кратеру по тектоническому разлому.

Обед у подножья Каньона Опасный. Не спеша осмотрим каньон.

Посетим малую Долину Гейзеров.

Экскурсия на весь день.

Возвращение в отель.

Восхождение на вулкан Мутновский и Долина ГейзеровВосхождение на вулкан Мутновский и Долина ГейзеровВосхождение на вулкан Мутновский и Долина Гейзеров
5 день

Курильское озеро, вулкан Узон, горячие источники

Вертолётная экскурсия на Курильское озеро. За вашу безопасность во время полета отвечают самые опытные пилоты Камчатки. Курильское озеро — место фантастической красоты. Изобилие рыбы привлекает десятки бурых медведей.

Наблюдаем за ходом лосося и медвежьей рыбалкой! Медведи на озере заняты ловлей рыбы и не обращают внимание на людей.

Плавание на лодке к лавовым островкам, вулканам и медведям.

Обед.

Полёт и посадка в жерле вулкана Узон. Погуляем по горячему пляжу, осмотрим кратер.

Полёт к Ходуткинским горячим источникам. Горячая речка — это поток термальной воды шириной до 30 м, образованный водами горячих источников. Температура воды составляет 42–43 °С.

Купаемся, загораем, отдыхаем.

Экскурсия на весь день.

Возвращение в отель.

Курильское озеро, вулкан Узон, горячие источникиКурильское озеро, вулкан Узон, горячие источникиКурильское озеро, вулкан Узон, горячие источники
6 день

Восхождение на вулкан Авача

Едем к вулкану на специально подготовленных внедорожниках. Дорога ждёт бодрящая — через речки и перевалы.

Лёгкий перекус и инструктаж.

Восхождение на вулкан Авача. Требуется серьезная физ. подготовка. Восхождение нельзя назвать простым — подъем занимает примерно 7-8 часов, в среднем темпе. Высота подъема 2741 метр над уровнем моря.

Большая часть пути идет по пологим тропам, сложный участок начинается у самого конуса вулкана, где несколько метров придется подниматься с помощью каната (угол 90 градусов) и вы в кратере! Но это того стоит. Авачинский вулкан самый высокий на Камчатке. На вершине кроме панорамы вы увидите действующие дымящиеся фумаролы и огромную лавовую пробку.

В нашей программе всегда есть альтернатива. Если вы не готовы совершать восхождение 8 часов, мы предложим вам разделиться на мини-группы и дойти вместе до середины вулкана (высота 2 300 м). Восхождение займет 3-4 часа. Этого достаточно что бы подняться над облаками и увидеть Камчатку с высоты птичьего полета.

Экскурсия на весь день.

Возвращение в отель.

Восхождение на вулкан АвачаВосхождение на вулкан АвачаВосхождение на вулкан Авача
7 день

Озеро Микижа. Отдых в термальном бассейне

Завтрак.

Отдых.

Наконец, после насыщенных экскурсионных дней, будет время отдохнуть в термальном бассейне, финской сауне либо прокатиться на катамаране по озеру Микижа (входит в стоимость).

Озеро Микижа. Отдых в термальном бассейнеОзеро Микижа. Отдых в термальном бассейнеОзеро Микижа. Отдых в термальном бассейне

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тщательно подбираем места проживания для вашего максимального комфорта. Предлагаем три варианта на выбор: гостиничный комплекс «Голубая Лагуна», гостиничный комплекс «Спутник» и базу отдыха «Лесная».

Проживание не входит в стоимость тура и оплачивается дополнительно. Стоимость за 1 человека, руб:

Тип проживанияСтоимость за одного чел., руб.
Отель «Лагуна»42 000
Отель «Спутник»35 000
База отдыха «Лесная»25 000

Варианты проживания

Отель «Лагуна»

7 ночей

Отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, терраса для загара с бассейном, ресторан и бар. В распоряжении гостей гидромассажная ванна. Работает экскурсионное бюро, а также предоставляются услуги консьержа. Стойка регистрации открыта круглосуточно, действует команда аниматоров.

Отель «Лагуна»

Отель «Спутник»

7 ночей

Гостиничный комплекс «Спутник» находится в курортной зоне в п. Паратунка, знаменитой термальными источниками и кристально чистым воздухом. Отель предлагает своим гостям 65 уютных номера.

Все номера оборудованы по европейскому стандарту — с грамотно подобранной цветовой гаммой, изысканной мебелью и оснащением системой электронных ключей. Гостям предлагается отдых в сауне.

Отель «Спутник»

База отдыха «Лесная»

7 ночей

Номерной фонд состоит из комфортабельных номеров различной категории. Во всех вариантах размещения сделан современный ремонт, установлены удобные кровати, качественная мебель и современная техника.

Все желающие могут посетить бассейн, который работает круглый год. Плюсом турбазы является наличие собственного аквапарка с горками. После насыщенного дня можно расслабиться в сауне или хамаме.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание: завтрак + обед
  • 3 вертолетные экскурсии
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в нац. парки
  • Трансфер аэропорт — город
  • Групповое снаряжение, треккинговые палки
  • Дегустация камчатских крабов, морских ежей, красной икры
  • Работа 2х гидов-инструкторов:
  • Глинтвейн и шампанское по программе
  • Подарок каждому участнику — наши фирменные худи "Камчаточка"
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Обратный трансфер в аэропорт
  • Проживание оплачивается дополнительно:
  • Отель Лагуна — 42 000 руб. /чел.
  • Отель Спутник — 35 000 руб. /чел.
  • База отдыха Лесная — 25 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Ветровка/Куртка. Водонепроницаемая ветровка либо куртка, желательно с мембраной Gore-tex. Куртка отводит влагу и быстро высохнет, если вы попадете под дождь.
  2. Тёплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Возьмите с собой кофту из флиса.
  3. Футболки. Возьмите с собой несколько сменных хлопковых и синтетических футболок.
  4. Штаны. Подойдут любые штаны из флиса либо мембранные штаны для походов. Если вы не планируете совершать восхождения на вулканы, то для обычных экскурсий достаточно спортивного костюма.
  5. Бейсболка/панама/шапка. Во время восхождений либо морской прогулки можно легко обгореть, поэтому обязателен головной убор. В сентябре рано утром и вечером бывает прохладно — необходима шапка.
  6. Перчатки. На многих экскурсиях и восхождениях требуются перчатки. Можно взять 2 пары (лёгкие и утеплённые).
  7. Удобные кроссовки. Подойдут на время обычных выездов и экскурсионных программ.
  8. Треккинговые ботинки. Ботинки с жёсткой подошвой, достаточно высокие, чтобы хорошо фиксировать стопу, удобно разношенные. Если вы планируете совершить восхождение, прогулки по камням и влажной скользкой почве требуют специальной обуви.
  9. Гетры (гамаши). Защищают ногу и ботинок от попадания в него мелких камней, песка и иногда воды (для туров, связанных с восхождениями).
  10. Термоноски. Очень пригодятся при пеших прогулках и восхождениях. Они отводят влагу и спасают от мозолей.
  11. Сидушка. Очень приятная мелочь. В любой момент можно присесть и отдохнуть.
  12. Небольшой рюкзак. На протяжении всего дня мы будем находиться в движении. Необходим рюкзак для личный вещей (вода, закуски, салфетки и т. д.).
  13. Солнцезащитное средство. Солнце на Камчатке активное зимой и летом. Поэтому защищать кожу придётся ежедневно. Берите с собой стик или спрей с высоким SPF (от 50+).
  14. Купальные плавки/купальник. Вас ждут баня, купание в термальных источниках и сёрфинг. Не забудьте купальные принадлежности.
  15. Дождевик. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  16. Термобельё. Подойдёт самое простое.
  17. Фляга для воды на 0.5-1л.
  18. Аптечка. У нашей команды всегда с собой аптечка с лекарствами на все случаи жизни, но вы должны с собой взять индивидуальные лекарства при хронических заболеваниях.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Каковы требования к физической подготовке участников тура?

Большинство экскурсий доступно для участников любого уровня физической подготовки. Для восхождения на вулкан Авача нужна серьёзная подготовка. Но при желании мы предлагаем альтернативу — разделиться на мини-группы и дойти вместе до середины вулкана, откуда тоже открывается живописный вид.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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