3 день

Рыбалка в Русской бухте. Касатки, сивучи. Sup board

Морская прогулка в Русскую бухту. Её окрестности напоминают фьорд. К берегу выходят медведи в период нереста лосося, а на входе в бухту у мыса Кекурного находится лежбище сивучей.

Плавание с сивучами на Sup-бордах. По пути встретим касаток, дельфинов и горбатых китов.

В полдень рыбалка, а после повар приготовит для нас замечательный обед из вашего улова. Также нас ждёт мастер-класс по приготовлению икры «Трёхминутка».

Дегустация камчатского краба, морских ежей (которых при нас достанет дайвер со дна океана). Будем пить шампанское, знакомиться с морскими жителями и ловить рыбу.

Экскурсия на весь день.

Возвращение в отель.