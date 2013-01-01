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Казань и Остров-град Свияжск за 1 день. Обзорная на автомобиле.

5
8 отзывов
Алсу С.
Алсу С. – Гид из Казани
Казань и Остров-град Свияжск за 1 день.

Обзорная на автомобиле.
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Казань и Остров-град Свияжск за 1 день. Обзорная на автомобиле.
Казань и Остров-град Свияжск за 1 день. Обзорная на автомобиле.

Что вы увидите

  • Казанский Кремль
  • Дворцовая площадь
  • Кремлевская набережная
  • Старо-татарская слобода
  • Театр кукол Экият (Сказка)
  • Чаша Казан (Главный дворец бракосочетания)
  • Мост Миллениум
  • Спортивные объекты универсиады-2013
  • Успенский Богородицкий монастырь в Свияжске
  • Иоанно-предтеченский монастырь в Свияжске
  • Троицкая церковь, срубленная без единого гвоздя за один световой день.
Всего один день в Казани? Хочется увидеть все по максимуму? Для вас создана экскурсия ⛳ Казань и Свияжск за 1 день.
Мы познакомимся с Казанью старинной и современной.
Объедем все достопримечательности 🏛️ города.
Совершим две пешеходные прогулки (по Казанскому Кремлю и
Старо-татарской Слободе).
Выберем интересные локации для фото.
Затем, поедем на Остров-град Свияжск, ведущий свою историю 📖 со времён Ивана Грозного (1 час езды от Казани).
На Круглой горе, в 60 километрах от столицы ⭐️ Казанского ханства, в 1551 году была возведена деревянная крепость, как будущий плацдарм для взятия Казани.
Свияжск станет монастырским городком, и первым христианским городом Казанского края... а позже, подразделением ГУЛАГа.

Музей-заповедник "Остров-град Свияжск" внесён в список наследия ЮНЕСКО. Здесь мы посетим монастыри:

    -Богородице-Успенский
    -Иоанно-Предтеченский
    -Троицкую церковь ⛪, единственный сохранившийся с 16 века памятник деревянного зодчества Поволжья.
    Прогуляемся по улочкам древнего города, и узнаем удивительную историю этих мест.
    Что входит
    • Услуги профессионального гида
    • транспортные расходы.
    Что не входит
    • Обед
    • билеты в Кремль
    Начало
    🚩 По согласованию с туристом
    Место завершения
    🏁 Центр города, ЦУМ, Московская,2
    Казань и Остров-град Свияжск за 1 день. Обзорная на автомобиле.
    Казань и Остров-град Свияжск за 1 день. Обзорная на автомобиле.
    Казань и Остров-град Свияжск за 1 день. Обзорная на автомобиле.
    Казань и Остров-град Свияжск за 1 день. Обзорная на автомобиле.
    Казань и Остров-град Свияжск за 1 день. Обзорная на автомобиле.
    Казань и Остров-град Свияжск за 1 день. Обзорная на автомобиле.
    Казань и Остров-град Свияжск за 1 день. Обзорная на автомобиле.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Алсу С.
    Алсу С.
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    8 отзывов оставили туристы

    Алсу С. проводит ещё 3 экскурсии

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