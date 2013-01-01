Всего один день в Казани? Хочется увидеть все по максимуму? Для вас создана экскурсия ⛳ Казань и Свияжск за 1 день.

Мы познакомимся с Казанью старинной и современной.

Объедем все достопримечательности 🏛️ города.

Совершим две пешеходные прогулки (по Казанскому Кремлю и

Старо-татарской Слободе).

Выберем интересные локации для фото.

Затем, поедем на Остров-град Свияжск, ведущий свою историю 📖 со времён Ивана Грозного (1 час езды от Казани).

На Круглой горе, в 60 километрах от столицы ⭐️ Казанского ханства, в 1551 году была возведена деревянная крепость, как будущий плацдарм для взятия Казани.

Свияжск станет монастырским городком, и первым христианским городом Казанского края... а позже, подразделением ГУЛАГа.

Музей-заповедник "Остров-град Свияжск" внесён в список наследия ЮНЕСКО. Здесь мы посетим монастыри:

-Богородице-Успенский

-Иоанно-Предтеченский

-Троицкую церковь ⛪, единственный сохранившийся с 16 века памятник деревянного зодчества Поволжья.

Прогуляемся по улочкам древнего города, и узнаем удивительную историю этих мест.