Всего один день в Казани? Хочется увидеть все по максимуму? Для вас создана экскурсия ⛳ Казань и Свияжск за 1 день.
Мы познакомимся с Казанью старинной и современной.
Объедем все достопримечательности 🏛️ города.
Совершим две пешеходные прогулки (по Казанскому Кремлю и
Старо-татарской Слободе).
Выберем интересные локации для фото.
Затем, поедем на Остров-град Свияжск, ведущий свою историю 📖 со времён Ивана Грозного (1 час езды от Казани).
На Круглой горе, в 60 километрах от столицы ⭐️ Казанского ханства, в 1551 году была возведена деревянная крепость, как будущий плацдарм для взятия Казани.
Свияжск станет монастырским городком, и первым христианским городом Казанского края... а позже, подразделением ГУЛАГа.
Музей-заповедник "Остров-град Свияжск" внесён в список наследия ЮНЕСКО. Здесь мы посетим монастыри:
-Богородице-Успенский
-Иоанно-Предтеченский
-Троицкую церковь ⛪, единственный сохранившийся с 16 века памятник деревянного зодчества Поволжья.
Прогуляемся по улочкам древнего города, и узнаем удивительную историю этих мест.