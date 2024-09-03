На Рождество – экскурсии в Кирове

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Кирове, цены от 2 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Пешая
153 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
3 400 за всё до 6 чел.
Киров: от истоков до возмужания
Пешая
скидка
20%
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Киров: от истоков до возмужания
Узнайте историю Кирова с древних времен до наших дней. Пешеходная экскурсия по старинным домам, храмам и набережной Вятки
Начало: На набережной Вятки
14 сен в 15:00
16 сен в 09:00
30002 400 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа: история и легенды города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Кирову, где вы узнаете историю города, увидите купеческие особняки и храмы, а также услышите необычные городские легенды
Начало: У Филармонии
Завтра в 11:30
13 сен в 11:30
3 499 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    3 сентября 2024
    Киров: от истоков до возмужания
    Мы были первый раз в Кирове. Экскурсия понравилась. Ирина по профессии историк. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Очень интересная подача
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    материала. Узнали много нового и интересного об истории Кирова. Благодарим Ирину за интересную и обширную программу. Всем рекомендую экскурсию по городу с Ириной!!! Вера

  • Н
    Наталья
    31 августа 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Все было просто великолепно. Прекрасный экскурсовод с хорошо подготовленной программой. Когда человеку по душе то, чем он занимается - это всегда видно: с какой гордостью, теплом и любовью Кира рассказывала о своём городе. Мы с дочкой в восторге!!!
  • А
    Анастасия
    20 августа 2024
    Киров: от истоков до возмужания
    Ирина - прекрасный рассказчик, мы не заметили как прошли более чем 3х часовую версию экскурсии. Ирина невероятно начитанный, эрудированный и
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    грамотный экскурсовод. Было крайне приятно, что Ирина знала ответы на все задаваемые вопросы о городе, зачастую лишь косвенно связанные с экскурсией. Нечасто встречаются по настоящему знающие, интересующиеся и любящие своё дело гиды. Всем рекомендую экскурсию по городу с Ириной!

  • И
    Ирина
    18 августа 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Что можно узнать о городе за 1.5 часа? С прекрасным экскурсоводом Кирой- все. Удивительно, но за этот короткий период времени Кире удалось раскрыть долгую историю города очень емко и интересно. Все очень понравилось. Спасибо!
  • Ю
    Юля
    17 августа 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Огромная благодарность Кире за обзорную экскурсию. Нам очень всё понравилось и информация о городе, история, и структура подачи, и маршрут,
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    на все вопросы получили ответы. Нас было 5 человек: 3 взрослых и 2 детей. Во время экскурсии Кира заметила, что детки замёрзли и уже не так внимательно её слушают. Сразу предложила нам зайти в уютное кафе и согреться необыкновенно вкусным чаем, а затем продолжить экскурсию. Мы были впечатлены такой заботой о нас. Мы обязательно вернёмся и продолжим знакомство с Вяткой. Рекомендуем всем! Благодарим и с ♥️ от нашей семьи.

  • Т
    Татьяна
    10 августа 2024
    Киров: от истоков до возмужания
    Впервые в Кирове. Очень понравилась экскурсия. Она состоялась не смотря на дождливую погоду. Местами пешая, местами на автомобиле. Благодарим Ирину за качественную, обширную и интересную программу. Ирина очень грамотный и интересный историк, влюбленный в свое дело. Всем рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Самое главное
  3. Музей истории шоколада Криолло
  4. Чимбулатский комплекс
  5. Скала Камень
  6. Скала Часовой
  7. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Кирову в сентябре 2024
Сейчас в Кирове в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 3 499 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 166 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Кирове на 2024 год на рождество, 166 ⭐ отзывов, цены от 2400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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