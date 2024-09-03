читать дальше

на все вопросы получили ответы. Нас было 5 человек: 3 взрослых и 2 детей. Во время экскурсии Кира заметила, что детки замёрзли и уже не так внимательно её слушают. Сразу предложила нам зайти в уютное кафе и согреться необыкновенно вкусным чаем, а затем продолжить экскурсию. Мы были впечатлены такой заботой о нас. Мы обязательно вернёмся и продолжим знакомство с Вяткой. Рекомендуем всем! Благодарим и с ♥️ от нашей семьи.