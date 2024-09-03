1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
3 400₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Киров: от истоков до возмужания
Узнайте историю Кирова с древних времен до наших дней. Пешеходная экскурсия по старинным домам, храмам и набережной Вятки
Начало: На набережной Вятки
14 сен в 15:00
16 сен в 09:00
30002 400₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа: история и легенды города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Кирову, где вы узнаете историю города, увидите купеческие особняки и храмы, а также услышите необычные городские легенды
Начало: У Филармонии
Завтра в 11:30
13 сен в 11:30
3 499₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера3 сентября 2024Мы были первый раз в Кирове. Экскурсия понравилась. Ирина по профессии историк. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Очень интересная подача
- ННаталья31 августа 2024Все было просто великолепно. Прекрасный экскурсовод с хорошо подготовленной программой. Когда человеку по душе то, чем он занимается - это всегда видно: с какой гордостью, теплом и любовью Кира рассказывала о своём городе. Мы с дочкой в восторге!!!
- ААнастасия20 августа 2024Ирина - прекрасный рассказчик, мы не заметили как прошли более чем 3х часовую версию экскурсии. Ирина невероятно начитанный, эрудированный и
- ИИрина18 августа 2024Что можно узнать о городе за 1.5 часа? С прекрасным экскурсоводом Кирой- все. Удивительно, но за этот короткий период времени Кире удалось раскрыть долгую историю города очень емко и интересно. Все очень понравилось. Спасибо!
- ЮЮля17 августа 2024Огромная благодарность Кире за обзорную экскурсию. Нам очень всё понравилось и информация о городе, история, и структура подачи, и маршрут,
- ТТатьяна10 августа 2024Впервые в Кирове. Очень понравилась экскурсия. Она состоялась не смотря на дождливую погоду. Местами пешая, местами на автомобиле. Благодарим Ирину за качественную, обширную и интересную программу. Ирина очень грамотный и интересный историк, влюбленный в свое дело. Всем рекомендуем.
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