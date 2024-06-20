Октябрьские нарзанные ванны – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Октябрьские нарзанные ванны» в Кисловодске, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
135 отзывов
Популярное предложение
Золотое кольцо Кавказа: уникальное путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Золотому кольцу Кавказа. Пятигорск, Минеральные Воды и Ессентуки ждут вас
Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн...
26 июня в 08:00
7 июля в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
26 июня в 08:00
28 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
Замедлиться, побыть наедине с природой и погрузиться в прошлое на иммерсивной прогулке в мини-группе
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 17:30
1 июля в 17:30
4 июля в 17:30
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Октябрьские нарзанные ванны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
  2. Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
  3. Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Октябрьские нарзанные ванны" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 12 999. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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