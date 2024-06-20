Д Дарья Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска) Экскурсию проводил гид Карен - очень образованный, умный и интересный. Экскурсия прошла очень легко и комфортно, останавливались пообедать и на технические остановки. Попросите его рассказать историю любви Лермонтова и К. Сушковой! Не пожалеете.

О Ольга Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска) Экскурсией остались довольны. Владимир проел поездку позитивно, интересно и познавательно. Большое спасибо.

Л Людмила Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска) Отличная экскурсия! Замечательный гид. Много чего показал и рассказал. Масса впечатлений. Всем рекомендую

В Виктория Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска) Интересная познавательная экскурсия! Города Кавказа, при всей их вроде бы похожести, открылись каждый своим характером, особенностями, яркими историями и легендами! Карен очень хорошо владеет темой, отличный рассказчик, приятный человек и компаньон! Спасибо!

В Виктория Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска) Если вы хотите незабываемую поездку, насыщенную историческими событиями и множеством легенд, то обязательно поезжайте с Кареном! Это была прекрасная экскурсия с очень интересной и полезной подачей! Спасибо большое! Мы получили огромное удовольствие!