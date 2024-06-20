1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
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Золотое кольцо Кавказа: уникальное путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Золотому кольцу Кавказа. Пятигорск, Минеральные Воды и Ессентуки ждут вас
Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн...
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7 июля в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
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26 июня в 08:00
28 июня в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
Замедлиться, побыть наедине с природой и погрузиться в прошлое на иммерсивной прогулке в мини-группе
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 17:30
1 июля в 17:30
4 июля в 17:30
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья20 июня 2024Экскурсию проводил гид Карен - очень образованный, умный и интересный. Экскурсия прошла очень легко и комфортно, останавливались пообедать и на технические остановки. Попросите его рассказать историю любви Лермонтова и К. Сушковой! Не пожалеете.
- ООльга20 июня 2024Экскурсией остались довольны. Владимир проел поездку позитивно, интересно и познавательно. Большое спасибо.
- ЛЛюдмила5 июня 2024Отличная экскурсия! Замечательный гид. Много чего показал и рассказал. Масса впечатлений. Всем рекомендую
- ВВиктория3 июня 2024Интересная познавательная экскурсия! Города Кавказа, при всей их вроде бы похожести, открылись каждый своим характером, особенностями, яркими историями и легендами! Карен очень хорошо владеет темой, отличный рассказчик, приятный человек и компаньон! Спасибо!
- ВВиктория2 июня 2024Если вы хотите незабываемую поездку, насыщенную историческими событиями и множеством легенд, то обязательно поезжайте с Кареном! Это была прекрасная экскурсия с очень интересной и полезной подачей! Спасибо большое! Мы получили огромное удовольствие!
- ООльга19 мая 2024Отличная экскурсия. Многое увидели. Владимир отлично все рассказал и организоаал. Спасибо ему огромное.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Октябрьские нарзанные ванны»
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