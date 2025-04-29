Мои заказы

Музей «Калачная» – экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей «Калачная»» в Коломне, цены от 1200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Идеальное знакомство с Коломной
Пешая
2 часа
94 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Идеальное знакомство с зимней Коломной
Зимняя Коломна очарует вас даже в холод. Увидите кремль, монастыри и попробуете пастилу. Прогулка с теплом и уютом для всех
Начало: На ул. Лажечникова
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1200 ₽ за человека
Коломенский посад - очарование Старого города
Пешая
1.5 часа
-
10%
69 отзывов
Билеты
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 2655 ₽2950 ₽ за всё до 15 чел.
История и вкус Коломны - кремль, калачи и пастила
Пешая
3.5 часа
39 отзывов
Билеты
Посетите Коломну: кремль, калачи и пастила в одном билете
Проведите день в Коломне: узнайте историю кремля, насладитесь калачами и пастилой. Театрализованные экскурсии и вкусные угощения ждут вас
Начало: У Коломенского кремля
13 дек в 10:30
14 дек в 11:30
3900 ₽ за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    29 апреля 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Дата посещения: 29 апреля 2025
    Очень понравилась экскурсия. Маргарита профессиональный гид и прекрасный человек. Общение прошло в тёплой дружеской атмосфере, узнала много нового и интересного. Гида рекомендую. Если ещё буду в Коломне, обязательно пойду на экскурсию с Маргаритой. Спасибо!
  • Н
    Надежда
    1 декабря 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Нам все понравилось)
  • Т
    Татьяна
    12 ноября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Очень интересная экскурсия в прекрасном городе!!! Рекомендую 🤗
  • С
    Светлана
    1 ноября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Очень интересная экскурсия. Спасибо Юлии за интересный рассказ. Даже дождь был не помеха. Всё было супер.
    Очень интересная экскурсия. Спасибо Юлии за интересный рассказ. Даже дождь был не помеха. Всё было супер.
  • Е
    Евгений
    26 октября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Отличная экскурсия, отличный гид Маргарита! Для общего понимания древности Коломны самое то)
    Отличная экскурсия, отличный гид Маргарита! Для общего понимания древности Коломны самое то)
  • М
    Маргарита
    24 октября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Экскурсию проводил другой гид, не Маргарита. Содержательно, спокойно, со знанием дела и интересными деталями. Рекомендую.
  • А
    Анастасия
    11 октября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Добрый вечер! Уезжаем из Коломны под приятным впечатлением. Шикарно проведена экскурсия. Интересно, позновательно, литературно! 👍
    Экскурсовод Маргарита очень приятная, начитанная, время пролетело незаметно!
  • М
    Марина
    4 октября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод все очень подробно рассказал. Единственное, что подпортило впечатление это перенос экскурсии на несколько минут. В целом экскурсию рекомендую.
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод все очень подробно рассказал. Единственное, что подпортило впечатление это перенос экскурсии на несколько минут. В целом экскурсию рекомендую.
  • Д
    Дарья
    28 сентября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Отличная экскурсия! Рассказчица болеет и любит свое дело. Информация понятная. Никакой спешки, никакого ощущения безучастности. Я считаю очень хорошо все было. Спасибо
    Отличная экскурсия! Рассказчица болеет и любит свое дело. Информация понятная. Никакой спешки, никакого ощущения безучастности. Я считаю очень хорошо все было. Спасибо
  • Т
    Татьяна
    21 сентября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Все очень понравилось, Маргарита очень здорово провела экскурсию!!!
  • E
    Ekaterina
    17 сентября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Провела экскурсию Анастасия. Замечательно провели время, познавательно, информативно.
    Для первого раза было достаточно.
  • А
    Алла
    8 сентября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Зачательная экскурсовод Маргарита и чудесная экскурсия, два часа пролетели незаметно и очень познавательно. Настоятельно рекомендую.
  • Е
    Елена
    8 сентября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Мы заранее забронировали экскурсию на Трипстере и не прогадали с выбором — «Идеальное знакомство с Коломной». Наша гид Юля, оказалась
    читать дальше

    не только знатоком истории города, но и его искренним любителем. Она живет в Коломне с рождения и прекрасно знает ее.
    Программа экскурсии была насыщенной и разнообразной.
    Юля увлекательно и живо рассказывала нам об истории города, его знаменитых жителях и ключевых событиях. Она умело удерживала наше внимание интересными фактами и личными историями. Экскурсия, которая длилась два часа, от Коломенского кремля до Фабрики пастилы, пролетела незаметно.
    Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей и хочет увидеть один из красивейших городов Подмосковья.

    Мы заранее забронировали экскурсию на Трипстере и не прогадали с выбором — «Идеальное знакомство с Коломной». Наша гид Юля, оказалась
  • Е
    Екатерина
    7 сентября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Огромное спасибо экскурсоводу Юлии за интересную и познавательную прогулку! Коломна - удивительный город, в котором соединились древность и современность, два часа с нашим чудесным гидом пролетели незаметно. Обязательно посоветуем эту экскурсию своим друзьям.
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Отличная экскурсия по главным местам Коломны, подробная история Коломенского Кремля и интересные факты
  • Е
    Елена
    17 августа 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Экскурсия хорошая и познавательная. У нас был гид Ирина, все во время, много интересных фактов, мы задавали все интересующие нас
    читать дальше

    вопросы и Ирина очень подробно и со знанием дела на них отвечала. Начало и окончание экскурсии было в тех местах, где указано, это очень удобно для дальнейшего планирования времени!

    Экскурсия хорошая и познавательная. У нас был гид Ирина, все во время, много интересных фактов, мы задавали все интересующие нас
  • К
    Константин
    17 августа 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Это было великолепно: познавательно и легко! Спасибо всем!
  • С
    Светлана
    16 августа 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Спасибо экскурсрводу Юлии за прекрасную прогулку по Коломне!
  • А
    Анастасия
    13 августа 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Маргарита очень интересно все рассказывала доступным языком и без монотонности
    Экскурсия прошла на одном дыхании
    Остались только позитивные впечатления, купили самую вкусную пастилу по совету Маргариты. Однозначно рекомендую!
  • S
    Svetlana
    11 августа 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Гид Юлия очень любит свой город и много про него знает! Нам с детьми 13 и 15 лет было очень интересно!!!
    Гид Юлия очень любит свой город и много про него знает! Нам с детьми 13 и 15 лет было очень интересно!!!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Идеальное знакомство с Коломной
  2. Коломенский посад - очарование Старого города
  3. История и вкус Коломны - кремль, калачи и пастила
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Соборная площадь
  4. Кремль
  5. Пятницкие ворота
  6. Маринкина Башня
  7. Успенский Собор
  8. Успенский Брусенский монастырь
  9. Церковь Николы на Посаде
  10. Памятник Водовозу
Сколько стоит экскурсия по Коломне в декабре 2025
Сейчас в Коломне в категории "Музей «Калачная»" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 3900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 202 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Коломне на 2025 год по теме «Музей «Калачная»», 202 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль