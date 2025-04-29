Мини-группа
Идеальное знакомство с зимней Коломной
Зимняя Коломна очарует вас даже в холод. Увидите кремль, монастыри и попробуете пастилу. Прогулка с теплом и уютом для всех
Начало: На ул. Лажечникова
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1200 ₽ за человека
-
10%
Билеты
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 2655 ₽
2950 ₽ за всё до 15 чел.
Билеты
Посетите Коломну: кремль, калачи и пастила в одном билете
Проведите день в Коломне: узнайте историю кремля, насладитесь калачами и пастилой. Театрализованные экскурсии и вкусные угощения ждут вас
Начало: У Коломенского кремля
13 дек в 10:30
14 дек в 11:30
3900 ₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия29 апреля 2025Идеальное знакомство с КоломнойДата посещения: 29 апреля 2025Очень понравилась экскурсия. Маргарита профессиональный гид и прекрасный человек. Общение прошло в тёплой дружеской атмосфере, узнала много нового и интересного. Гида рекомендую. Если ещё буду в Коломне, обязательно пойду на экскурсию с Маргаритой. Спасибо!
- ННадежда1 декабря 2025Нам все понравилось)
- ТТатьяна12 ноября 2025Очень интересная экскурсия в прекрасном городе!!! Рекомендую 🤗
- ССветлана1 ноября 2025Очень интересная экскурсия. Спасибо Юлии за интересный рассказ. Даже дождь был не помеха. Всё было супер.
- ЕЕвгений26 октября 2025Отличная экскурсия, отличный гид Маргарита! Для общего понимания древности Коломны самое то)
- ММаргарита24 октября 2025Экскурсию проводил другой гид, не Маргарита. Содержательно, спокойно, со знанием дела и интересными деталями. Рекомендую.
- ААнастасия11 октября 2025Добрый вечер! Уезжаем из Коломны под приятным впечатлением. Шикарно проведена экскурсия. Интересно, позновательно, литературно! 👍
Экскурсовод Маргарита очень приятная, начитанная, время пролетело незаметно!
- ММарина4 октября 2025Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод все очень подробно рассказал. Единственное, что подпортило впечатление это перенос экскурсии на несколько минут. В целом экскурсию рекомендую.
- ДДарья28 сентября 2025Отличная экскурсия! Рассказчица болеет и любит свое дело. Информация понятная. Никакой спешки, никакого ощущения безучастности. Я считаю очень хорошо все было. Спасибо
- ТТатьяна21 сентября 2025Все очень понравилось, Маргарита очень здорово провела экскурсию!!!
- EEkaterina17 сентября 2025Провела экскурсию Анастасия. Замечательно провели время, познавательно, информативно.
Для первого раза было достаточно.
- ААлла8 сентября 2025Зачательная экскурсовод Маргарита и чудесная экскурсия, два часа пролетели незаметно и очень познавательно. Настоятельно рекомендую.
- ЕЕлена8 сентября 2025Мы заранее забронировали экскурсию на Трипстере и не прогадали с выбором — «Идеальное знакомство с Коломной». Наша гид Юля, оказалась
- ЕЕкатерина7 сентября 2025Огромное спасибо экскурсоводу Юлии за интересную и познавательную прогулку! Коломна - удивительный город, в котором соединились древность и современность, два часа с нашим чудесным гидом пролетели незаметно. Обязательно посоветуем эту экскурсию своим друзьям.
- ТТатьяна18 августа 2025Отличная экскурсия по главным местам Коломны, подробная история Коломенского Кремля и интересные факты
- ЕЕлена17 августа 2025Экскурсия хорошая и познавательная. У нас был гид Ирина, все во время, много интересных фактов, мы задавали все интересующие нас
- ККонстантин17 августа 2025Это было великолепно: познавательно и легко! Спасибо всем!
- ССветлана16 августа 2025Спасибо экскурсрводу Юлии за прекрасную прогулку по Коломне!
- ААнастасия13 августа 2025Маргарита очень интересно все рассказывала доступным языком и без монотонности
Экскурсия прошла на одном дыхании
Остались только позитивные впечатления, купили самую вкусную пастилу по совету Маргариты. Однозначно рекомендую!
- SSvetlana11 августа 2025Гид Юлия очень любит свой город и много про него знает! Нам с детьми 13 и 15 лет было очень интересно!!!
