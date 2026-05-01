Старинный русский город Коломна

Зайти в знаменитые храмы, прогуляться по территории кремля и познакомиться с их долгой историей
На высоком мысу при слиянии Москвы-реки и Оки стоит город, который сохранил особый уклад. Монастыри и храмы буквально опоясывают кремль, внутри которого до сих пор живут люди. А ещё здесь множество необычных музеев и творческих проектов.

На экскурсии вы увидите, как Коломне удаётся сохранить очарование провинции и быть маленьким Петербургом Подмосковья.
Описание экскурсии

Что вас ожидает

Богоявленский Старо-Голутвинский монастырь

Мы посетим один из старейших монастырей Подмосковья, основанный по благословению Сергия Радонежского.

Храм Пресвятой Троицы в Щурово

Побываем в соборе, который построен в редком для России византийском стиле и поражает необычной архитектурой.

Автобусная обзорная экскурсия по городу

Вы познакомитесь с современными кварталами, которые гармонично вписаны в исторический облик города.

Прогулка по Коломенскому кремлю

Пройдём по улице Лажечникова, Соборной площади и через Пятницкие ворота. Вы услышите легенды кремля, истории его жителей и узнаете, как менялся город от Средневековья до наших дней.

Свободное время

При желании вы спуститесь на набережную, посидите в кофейне или заглянете в музеи по своему выбору: музей пастилы, «Калачную» или на Фабрику пастилы — все они находятся поблизости друг от друга.

Ориентировочный тайминг поездки:
10:00 — 12:00 — автобусная экскурсия с выходами, посещение Старо-Голутвинского монастыря и храма Пресвятой Троицы
12:00 — 14:00 — пешая экскурсия по территории Коломенского кремля
14:00 — 17:00 — свободное время
17:00 — трансфер на ж/д станцию «Голутвин»

Организационные детали

  • Начало и окончание программы — на ж/д вокзале Коломны «Голутвин»
  • Экскурсия по городу проходит на современном туристическом автобусе со свободной рассадкой
  • Рекомендуемый возраст 6+
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе — от 900 ₽ за чел., а также входные билеты в музеи: «Коломенская пастила» — 1200 ₽, «Калачная» — 1200 ₽, «Фабрика пастилы» — 1 500 ₽ за чел. (есть льготы)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в субботу и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандарт5200 ₽
Дети до 16 лет5000 ₽
Пенсионеры5200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ж/д станция «Голутвин»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — Организатор в Коломне
Провела экскурсии для 34 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Коломне, Зарайску, Егорьевску — без лишних хлопот. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. В
нашем штате аттестованные гиды и профессиональные водители. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией от купеческого града, попробовать коломенские лакомства и получить незабываемые впечатления. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру и традиции малых городов и увидеть их главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к новым эмоциям!

