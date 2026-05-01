На высоком мысу при слиянии Москвы-реки и Оки стоит город, который сохранил особый уклад. Монастыри и храмы буквально опоясывают кремль, внутри которого до сих пор живут люди. А ещё здесь множество необычных музеев и творческих проектов. На экскурсии вы увидите, как Коломне удаётся сохранить очарование провинции и быть маленьким Петербургом Подмосковья.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Богоявленский Старо-Голутвинский монастырь

Мы посетим один из старейших монастырей Подмосковья, основанный по благословению Сергия Радонежского.

Храм Пресвятой Троицы в Щурово

Побываем в соборе, который построен в редком для России византийском стиле и поражает необычной архитектурой.

Автобусная обзорная экскурсия по городу

Вы познакомитесь с современными кварталами, которые гармонично вписаны в исторический облик города.

Прогулка по Коломенскому кремлю

Пройдём по улице Лажечникова, Соборной площади и через Пятницкие ворота. Вы услышите легенды кремля, истории его жителей и узнаете, как менялся город от Средневековья до наших дней.

Свободное время

При желании вы спуститесь на набережную, посидите в кофейне или заглянете в музеи по своему выбору: музей пастилы, «Калачную» или на Фабрику пастилы — все они находятся поблизости друг от друга.

Ориентировочный тайминг поездки:

10:00 — 12:00 — автобусная экскурсия с выходами, посещение Старо-Голутвинского монастыря и храма Пресвятой Троицы

12:00 — 14:00 — пешая экскурсия по территории Коломенского кремля

14:00 — 17:00 — свободное время

17:00 — трансфер на ж/д станцию «Голутвин»

Организационные детали