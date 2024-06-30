Экскурсии со скидкой в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Со скидкой» в Костроме, цены от 1 440 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
29 отзывов
Вечерняя сап-прогулка по Волге в Костроме: закат и ночные виды
Готовы покорить самый широкий разлив Волги на доске с веслом? Это приключение на закате или под светом звезд будет веселым, увлекательным и безопасным
Начало: В центральной части Костромы в районе Селище
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
19001 710 за человека
Авторская экскурсия по музею самоваров в Костроме
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Авторская экскурсия по музею самоваров в Костроме
Погрузиться в эпоху, когда самовар был генералом стола, и познакомиться с чайными традициями
Начало: На улице Симановского
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
55005 225 за всё до 10 чел.
Прогулка на сапбордах у Ипатьевского монастыря (в мини-группе)
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка на сапбордах у Ипатьевского монастыря (в мини-группе)
Научиться стоять на доске, управлять ей и получать от процесса максимальное удовольствие
Начало: Экскурсии в центральной части города. Ориентир - у...
Расписание: ежедневно в 15:00 и 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
16001 440 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инесса
    30 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Костроме
    Неописуемый восторг! Я очень поначалу сомневалась: стоит мне так рисковать в моём возрасте и моим весом… Но инструктор Ян приободрил,
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    рассказал, как лучше, удобнее, комфортнее и чтоб не страшно, и я поплыла. Спасибо Яну отдельное! Молодец парень! Так расположил к себе, что я ему моментально поверила и доверилась. Так что, дамы, если вам уж очень сильно за 30-ть, не спешите замуж за принца (почти, как в известной песне), а покатайтесь на сапе и получите заряд хорошего настроения и удовольствия.

    Неописуемый восторг! Я очень поначалу сомневалась: стоит мне так рисковать в моём возрасте и моим весом…Неописуемый восторг! Я очень поначалу сомневалась: стоит мне так рисковать в моём возрасте и моим весом…
  • О
    Ольга
    29 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Костроме
    Отличная забава! Ян - отлично всё организовал, объяснил, помог. Мега-позитивный и приятный человек! Я в восторге
  • l
    lyudmila
    24 августа 2023
    Вечерняя сап-прогулка в Костроме
    Если любоваться закатом, то только с воды) А сап, плеск воды помогут расслабиться и полностью насладиться красотой и сделать классные фото) Спасибо 🙏💕

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерняя сап-прогулка в Костроме
  2. Авторская экскурсия по музею самоваров в Костроме
  3. Прогулка на сапбордах у Ипатьевского монастыря (в мини-группе)
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июле 2024
Сейчас в Костроме в категории "Со скидкой" можно забронировать 3 экскурсии от 1 440 до 5 225 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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