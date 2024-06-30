1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Вечерняя сап-прогулка по Волге в Костроме: закат и ночные виды
Готовы покорить самый широкий разлив Волги на доске с веслом? Это приключение на закате или под светом звезд будет веселым, увлекательным и безопасным
Начало: В центральной части Костромы в районе Селище
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
19001 710₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Авторская экскурсия по музею самоваров в Костроме
Погрузиться в эпоху, когда самовар был генералом стола, и познакомиться с чайными традициями
Начало: На улице Симановского
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
55005 225₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка на сапбордах у Ипатьевского монастыря (в мини-группе)
Научиться стоять на доске, управлять ей и получать от процесса максимальное удовольствие
Начало: Экскурсии в центральной части города. Ориентир - у...
Расписание: ежедневно в 15:00 и 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
16001 440₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнесса30 июня 2024Неописуемый восторг! Я очень поначалу сомневалась: стоит мне так рисковать в моём возрасте и моим весом… Но инструктор Ян приободрил,
- ООльга29 июня 2024Отличная забава! Ян - отлично всё организовал, объяснил, помог. Мега-позитивный и приятный человек! Я в восторге
- llyudmila24 августа 2023Если любоваться закатом, то только с воды) А сап, плеск воды помогут расслабиться и полностью насладиться красотой и сделать классные фото) Спасибо 🙏💕
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Со скидкой»
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