Что вы увидите
- Торговые ряды
- Пожарная каланча
- Гауптвахта
- Дом Борщова
- Богоявленско-Анастасиин монастырь
Своеобразие Костромы определяют сохранившиеся архитектурные ансамбли городского центра XVIII–XIX вв., по которым мы обязательно погуляем.
Чем мы займемся:
- узнаем, почему Кострома считается «Колыбелью дома Романовых»;
- увидим места съемок известных фильмов;
- посетим самые интересные музеи 🖼 города;
- познакомимся с главной святыней нашего города — Феодоровской иконой Богородицы;
- ощутим неповторимый колорит улиц, веером расходящихся из центра города.
Начало
🚩 ул. Советская д. 1, Кострома
Место завершения
🏁 Сусанинская площадь, Кострома
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга И.
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