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Кострома — Жемчужина России

4.5
2 отзыва
Ольга И.
Ольга И. – Гид из Костромы
Обзорная экскурсия ⛳ по Костроме — родине Ивана Сусанина и месту жительства главной внучки России — Снегурочки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 700 ₽ за экскурсию

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Кострома — Жемчужина России
Кострома — Жемчужина России

Что вы увидите

  • Торговые ряды
  • Пожарная каланча
  • Гауптвахта
  • Дом Борщова
  • Богоявленско-Анастасиин монастырь
Своеобразие Костромы определяют сохранившиеся архитектурные ансамбли городского центра XVIII–XIX вв., по которым мы обязательно погуляем.

Чем мы займемся:

  • узнаем, почему Кострома считается «Колыбелью дома Романовых»;
  • увидим места съемок известных фильмов;
  • посетим самые интересные музеи 🖼 города;
  • познакомимся с главной святыней нашего города — Феодоровской иконой Богородицы;
  • ощутим неповторимый колорит улиц, веером расходящихся из центра города.
Что входит
  • Услуги гида–экскурсовода
Что не входит
  • Билеты в музей
  • Обед.
Начало
🚩 ул. Советская д. 1, Кострома
Место завершения
🏁 Сусанинская площадь, Кострома
Кострома — Жемчужина России
Кострома — Жемчужина России
Кострома — Жемчужина России
Кострома — Жемчужина России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга И.
Ольга И.
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2 отзыва оставили туристы

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