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20%
Индивидуальная
10 часов
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
Осмотреть Хучнинскую крепость, искупаться в озере и открыть секреты табасаранских ковров
Начало: В Махачкале или Каспийске. Выезд из других городов...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Увидеть табасаранские чудеса и прикоснуться к тайнам местных ремёсел
Начало: из Махачкалы, Каспийска, Дербента, Грозного
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Табасаранский район: история, природа и ремёсла
Познакомиться с одним из самых живописных уголков республики - дагестанской Швейцарией
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Посетить живописный Табасаранский район, полюбоваться природой и прикоснуться к местным ремёслам
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий22 января 2024Как гид спас поездку бездарного организатора. В программе было заявлено 7 активностей - я сразу засомневался, что это всё можно уложить
- ААлёна17 декабря 2023Формат экскурсии интересный, пообщаться с местными жителями, погостить у них было душевно.
- ЗЗемфира28 августа 2022Всё прошло отлично! Машина с кондером, комфортабельная, ездили с тремя детьми 7 и 14 лет. Поездку перенесли замечательно. Море эмоций,
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Табасаран»
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