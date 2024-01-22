Табасаран – экскурсии в Махачкале

Найдено 4 экскурсии в категории «Табасаран» в Махачкале, цены от 6 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
Осмотреть Хучнинскую крепость, искупаться в озере и открыть секреты табасаранских ковров
Начало: В Махачкале или Каспийске. Выезд из других городов...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Увидеть табасаранские чудеса и прикоснуться к тайнам местных ремёсел
Начало: из Махачкалы, Каспийска, Дербента, Грозного
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за человека
Табасаранский район: история, природа и ремёсла
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Табасаранский район: история, природа и ремёсла
Познакомиться с одним из самых живописных уголков республики - дагестанской Швейцарией
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 6 чел.
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Посетить живописный Табасаранский район, полюбоваться природой и прикоснуться к местным ремёслам
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
    Как гид спас поездку бездарного организатора. В программе было заявлено 7 активностей - я сразу засомневался, что это всё можно уложить
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    в один день, когда только дорога занимает 2ч. от Махачкалы. Однако организатор сказал про 12 часов поездки (8 ч. в Табасарансом районе). 1. Сначала произошла замена гида. Который должен был поехать, не смог, в итоге за мной заехал Ислам, который работает гидом всего полгода, и в Табасарансом районе был только один (!) раз, и то на экскурсии. То есть со мной это была его первая поездка в эти края как гида. 2. Исламу сообщили, что мы смотрим только Крепость, Водопад и один мастер-класс - 3 активности вместо 7! 3. Гид слава богу оказался радушным дагестанцем (гость должен остаться доволен, несмотря ни на что), и мы решили поехать на два моста, заявленные в программе. Деревянный мост посмотрели, а к Кужникскому ехали более часа по раздолбанной грунтовке, пока наконец не поняли, что можем застрять и придется вызывать трактор. Звонок местному табасаранцу поставил точку - к этому мосту зимой вообще проехать невозможно, а от автодороги еще 1 -1.5 часа идти пешком! 4. В итоге развернулись и поехали на обед в местную семью - там были кроме еды запланированы мастер-классы по чуду и ковроткачеству. Шикарный обед с разговорами, ковроткачество 5 мин, про чуду мы вообще забыли - уже темно, туман и подмораживает. 5. Приехали в Махачкалу в 20 часов (!). Гид сказал, что если бы знал, по какому бездорожью и сколько километров он проедет на своей машине, н согласился бы ехать и за вдвое больший гонорар! Итого: ***** - пять звездочек гиду Исламу, который несмотря ни на что пытался вытянуть поездку * - неуд организатору, который заявил 7 достопримечательностей вместо реально выполнимых 4-х.

  • А
    Алёна
    17 декабря 2023
    Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
    Формат экскурсии интересный, пообщаться с местными жителями, погостить у них было душевно.
  • З
    Земфира
    28 августа 2022
    День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
    Всё прошло отлично! Машина с кондером, комфортабельная, ездили с тремя детьми 7 и 14 лет. Поездку перенесли замечательно. Море эмоций,
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    впечатлений. Гид Камал много рассказывал о традициях, мировоззрении и особенностях жителей Дагестана и о самом Дагестане. Самое главное, везде сопровождал, чутко следил за нашей безопасностью, мы насладились всевозможными видами! Рекомендую!

    Всё прошло отлично! Машина с кондером, комфортабельная, ездили с тремя детьми 7 и 14 лет. ПоездкуВсё прошло отлично! Машина с кондером, комфортабельная, ездили с тремя детьми 7 и 14 лет. ПоездкуВсё прошло отлично! Машина с кондером, комфортабельная, ездили с тремя детьми 7 и 14 лет. Поездку

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Табасаран»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
  2. Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
  3. Табасаранский район: история, природа и ремёсла
  4. Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Табасаран" можно забронировать 4 экскурсии от 6 000 до 20 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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