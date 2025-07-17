читать дальше

знает и любит свой город и старается показать его так, чтобы у людей остались о нем добрые воспоминания. Кайрав прекрасный рассказчик, чувствуется, что он глубоко погружен в тему, экскурсия проходит "на одном дыхании". Огромное спасибо Кайраву за чудесную душевную прогулку по Махачкале, за погружение в историю, за неожиданные ракурсы, за возможность в прохладную погоду выпить ароматный раф с урбечем в уютном кафе-музее и, конечно, за знакомство с бабушкой Патимат, у которой мы на следующий день перед отъездом домой накупили кучу свежего урбеча на угощение всем родственникам)). В общем, если в Махачкале вам нужен для знакомства с городом настоящий гид, который может ответить на любой вопрос, а не просто "говорящая голова", которая говорит заученный текст, то, не раздумывая, выбирайте Кайрава, от души его рекомендуем! Фото не добавляю, их тут уже достаточно выложено).