Второй рынок – экскурсии в Махачкале

Найдено 4 экскурсии в категории «Второй рынок» в Махачкале, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по Махачкале
Пешая
2 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
На машине
На микроавтобусе
3 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Узнайте историю Махачкалы с кандидатом исторических наук. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу города
Завтра в 15:00
11 дек в 09:30
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Неожиданная Махачкала
Пешая
2.5 часа
185 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Неожиданная Махачкала
Прогулка по центру и набережной Махачкалы раскроет её тайны и стереотипы. Откройте для себя жизнь махачкалинцев и удивительные архитектурные решения
Начало: На проспекте Гамзатова
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1500 ₽ за человека
2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Джиппинг
На машине
12 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Горы, водопады, вкусный обед от моей мамы и традиционные ремёсла в мастерских моих приятелей
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    17 июля 2025
    Неожиданная Махачкала
    Дата посещения: 17 июля 2025
    Знакомство с Махачкалой прошло отлично! Кайрав отличный гид, образованный, чувствуется его любовь к родному городу. Информация доносится легко, непринужденно, местами
    читать дальше

    с долей уместного юмора, ощущение, что прогулялись со старым добрым другом)) Увидели не только лицо, но и удивительные закоулки города. Интересная и информативная экскурсия.

  • О
    Ольга
    5 декабря 2025
    Неожиданная Махачкала
    Познавательно, рассказ гида был увлекательным, не нудным, с юмором

    Спасибо за положительные впечатления от Махачкалы
  • Т
    Татьяна
    30 ноября 2025
    Неожиданная Махачкала
    Больше спасибо за прекрасное погружение!!!
    Было интересно, познавательно, необычно!
    Для меня старый город, узкие улочки, аутентичные дворики и местный колорит - то, чего я ожидала от этой экскурсии!
    Получила ответы на все вопросы и получила огромное зрительное удовольствие!!!!
    Больше спасибо за прекрасное погружение!!!
Было интересно, познавательно, необычно!
Для меня старый город, узкие улочки, аутентичные дворики и местный колорит - то, чего я ожидала от этой экскурсии!
Получила ответы на все вопросы и получила огромное зрительное удовольствие!!!!
  • И
    Ирина
    29 ноября 2025
    Неожиданная Махачкала
    Очень довольны экскурсией! С удовольствием погрузились в историю Махачкалы и Дагестана. Хочется особенно отметить талант и юмор гида!
    Центр старой Махачкалы могу сравнить со старым Баку и Стамбулом с их атмосферными узкими улочками, двориками и свободно гуляющими котами. Очень атмосферно!
    Очень довольны экскурсией! С удовольствием погрузились в историю Махачкалы и Дагестана. Хочется особенно отметить талант и юмор гида!
Центр старой Махачкалы могу сравнить со старым Баку и Стамбулом с их атмосферными узкими улочками, двориками и свободно гуляющими котами. Очень атмосферно!
  • О
    Оксана
    24 ноября 2025
    Неожиданная Махачкала
    Спасибо большое нашему гиду Кайраву за проведенное с нами время! Было ощущение, что провели день с другом из Махачкалы😉 который нам все показал и рассказал)) очень советую всем взять такую экскурсию, оно того точно стоит!
    Спасибо большое нашему гиду Кайраву за проведенное с нами время! Было ощущение, что провели день с другом из Махачкалы😉 который нам все показал и рассказал)) очень советую всем взять такую экскурсию, оно того точно стоит!
  • А
    Алла
    24 ноября 2025
    Неожиданная Махачкала
    Очень интересно и познавательно! Однозначно рекомендую и гида и экскурсию! Спасибо
  • О
    Ольга
    23 ноября 2025
    Неожиданная Махачкала
    Эта экскурсия хороша тем, что показывает не самые очевидные места. После такой экскурсии хочется своими ножками исходить весь город.
    И, конечно,
    читать дальше

    хочется зайти за махачкалино в кафе-культурное пространство "1867". Очень заинтересовала и тема беседы, которая была вчера в этом месте и публика.

    Спасибо, Кайрав!

    Эта экскурсия хороша тем, что показывает не самые очевидные места. После такой экскурсии хочется своими ножками исходить весь город
  • Ж
    Жаворонков
    22 ноября 2025
    Неожиданная Махачкала
    Прекрасный гид, рассказывает и проводит по интересным местам, куда сам не попадешь. Многое знает, знаток своего дела.
  • Е
    Елена
    19 ноября 2025
    Неожиданная Махачкала
    Отдыхали в Дагестане в первой половине октября 2025. В Махачкале выбрали экскурсию, которую предлагает Кайрав, и остались очень довольны. Кайрав
    читать дальше

    знает и любит свой город и старается показать его так, чтобы у людей остались о нем добрые воспоминания. Кайрав прекрасный рассказчик, чувствуется, что он глубоко погружен в тему, экскурсия проходит "на одном дыхании". Огромное спасибо Кайраву за чудесную душевную прогулку по Махачкале, за погружение в историю, за неожиданные ракурсы, за возможность в прохладную погоду выпить ароматный раф с урбечем в уютном кафе-музее и, конечно, за знакомство с бабушкой Патимат, у которой мы на следующий день перед отъездом домой накупили кучу свежего урбеча на угощение всем родственникам)). В общем, если в Махачкале вам нужен для знакомства с городом настоящий гид, который может ответить на любой вопрос, а не просто "говорящая голова", которая говорит заученный текст, то, не раздумывая, выбирайте Кайрава, от души его рекомендуем! Фото не добавляю, их тут уже достаточно выложено).

  • Х
    Худяков
    18 ноября 2025
    Неожиданная Махачкала
    Было интересно, но…
    Организатор является (со)основателем (и соотв-но заинтересованным лицом) кафе "Музей-кофейня «Город 1857»", и этот пункт в списке экскурсии это выглядит излишним.
  • О
    Оксана
    14 ноября 2025
    Неожиданная Махачкала
    Были на этой интересной и лаконичной экскурсии в прекрасном городе с отзывчивыми людьми, очень довольны. Ненавязчивый и увлекательный рассказ, полный
    читать дальше

    диалог с экскурсантами,такое ощущение, что гуляли со старым знакомым, очень душевно и атмосферно. Истинное дагестанское гостеприимство, спасибо! Ждём в гости в Гатчину. С нетерпением ждем телепередач с участием Кайрава.

  • О
    Ольга
    14 ноября 2025
    Неожиданная Махачкала
    Экскурсия отличная. Многие говорят, что в Махачкале нечего смотреть. Кайрав рассеил эти утверждения. В Махачкале много интересного, благодаря этой экскурсии город буквально распахивает двери вам навстречу. Огромное спасибо!
  • Э
    Эмиль
    12 ноября 2025
    Неожиданная Махачкала
    Замечательная, душевная и очень интересная экскурсия от не менее интересного человека, по настоящему любящего свой город! Помимо известных достопримечательностей нашему вниманию были предоставлены совершенно необычные места и здания с интересными историями! (Кроме того, оставил замечательные снимки на память)
    Замечательная, душевная и очень интересная экскурсия от не менее интересного человека, по настоящему любящего свой город! Помимо известных достопримечательностей нашему вниманию были предоставлены совершенно необычные места и здания с интересными историями! (Кроме того, оставил замечательные снимки на память)
  • В
    Виктория
    8 ноября 2025
    Неожиданная Махачкала
    Кайрав приятный в общении человек. Материал был преподнесен понятно, интересно, с юмором. Великолепная экскурсия. Очень рекомендую ♥️
  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2025
    Неожиданная Махачкала
    Как нам повезло, что мы попали на эту экскурсию!!!
    Харизма, тактичность Кайрава наряду с манерой передачи информации с элементами юмора
    читать дальше

    сделали так, что 3 часа экскурсии прошли незаметно.
    Спасибо Вам большое!!! Хочется и дальше наблюдать за работой такого энтузиаста и любителя своего города.
    Рекомендую 💯 %.

    Как нам повезло, что мы попали на эту экскурсию!!!
  • Ю
    Юлия
    5 ноября 2025
    Неожиданная Махачкала
    Обязательно к посещению!!!

    Это была прекрасная экскурсия по городу! В часть мест мы сходили сами еще до встречи с Кайравом, но
    читать дальше

    город открылся для нас с другой стороны после его рассказа
    Без такого опытного экскурсовода вы никогда так глубокого не окунетесь в чудесную Махачкалу

    Мы вам очень благодарны🙏🏻

    Обязательно к посещению!!!
  • Ш
    Шуманкова
    4 ноября 2025
    Неожиданная Махачкала
    Очень интересный рассказчик с опытом. Интересные локации Махачкалы, которые мы бы сами не заметили, не нашли. Сам гид местный и
    читать дальше

    активно участвует в жизни города.
    Зашли на атмосферный продуктовый рынок, попробовали разный урбеч. Если бы давали попробовать соленую рыбу, мы бы еще и рыбы купили.
    Развернуто и полно отвечал на все наши вопросы и даже посоветовал очень атмосферный ресторан с бараньим шашлыком по нашей просьбе.

  • К
    Карина
    3 ноября 2025
    Неожиданная Махачкала
    Интересная экскурсия, не заметили как пролетело время. Спасибо большое Кайрав!
  • Е
    Евгений
    29 октября 2025
    Неожиданная Махачкала
    Я вовсе недавно в Махачкале. Прибыл сюда созидать. И началась рутина… дом-работа, улица, фонарь… Но к счастью у сына начались
    читать дальше

    осенние каникулы и семейным советом решили, что вместе с супругой приедут ко мне на неделю. Для того, чтобы ознакомиться с городом, решили пойти на пешую экскурсию.
    Теперь, проезжая по улицам столицы Дагестана, едешь уже со смыслом, с пониманием где, что и как происходило.
    Экскурсия оказалась очень легкой, интересной и что главное, легко усваивалась.
    Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    28 октября 2025
    Неожиданная Махачкала
    Очень понравилась экскурсия! Благодаря грамотной организации посетили самые интересные и знаковые для города места под интересную беседу. Сама подача материала экскурсоводом это не просто исторические факты, а и занимательные моменты, городские легенды и щепотка юмора! Рекомендую!

Сколько стоит экскурсия по Махачкале в декабре 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Второй рынок" можно забронировать 4 экскурсии от 1500 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 308 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
