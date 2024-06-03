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интересные и редко посещаемые туристами локации. Со смотровой площадки Тюз-Тау (это самая высокая точка каньона) в хорошую погоду открывается незабываемый вид на Сулакский каньон, от которого просто захватывает дух! Другим нечасто посещаемым туристами местом яваляется строящийся в настоящее время комплекс Ахульго, где нам провели интересную экскурсию о кавказской войне и о трагических событиях битвы за Ахульго. Мурад всю дорогу нам рассказывал о Дагестане и местных традициях, а ближе к концу поездки сварил нам восхитительный кофе в турке! Мы остались очень довольны поездкой. Большое спасибо!