1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
На той стороне Сулакского каньона (из Махачкалы)
Увидеть самое живописное место Дагестана без толп туристов и прикоснуться к культуре республики
Начало: По договорённости с гидом
«Культурно-исторический комплекс «Ахульго»»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Едем в Чечню! А по пути навестим Сулакский каньон и мемориальный комплекс Ахульго в Дагестане
«Посетите мемориальный комплекс Ахульго, где я расскажу о «Горе зова» и знаковых событиях Кавказской войны»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Легендарные крепости - Гимры и Ахульго с мастер-классом в селе Унцукуль
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Крепость Ахульго Одно из самых памятных исторических мест в Дагестане — волнительная точка на карте нашего маршрута»
Расписание: По субботам в 06:30
14 июня в 06:30
21 июня в 06:30
30 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Нетипичный Сулакский каньон и музей Ахульго
Полюбоваться каньоном без толпы людей и посетить необычный музей в горах за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Вход в музей на Ахульго платный, 50 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Частичка Бали в Дагестане: «рисовые террасы», долины, горы
Полюбоваться рукотворными Каратинскими террасами и узнать историю их появления в Дагестане
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
«Мемориальный комплекс близ горы Ахульго — также на нашем пути»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь3 июня 2024Редкий, особенный маршрут, разнообразные пейзажи и локации. Горы, озеро, серпантины, башни, мечеть, аулы - в этом путешествии наверное есть все.
- ТТатьяна16 мая 2024Провели чудесный день в компании с Мурадом, общительным и хорошо эрудированным гидом. Ездили на внедорожнике, так что нам стали доступны очень
- ЮЮлия24 февраля 2024Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍 Узнали очень
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Ахульго»
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