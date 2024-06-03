Ахульго – экскурсии в Махачкале

Найдено 5 экскурсий в категории «Ахульго» в Махачкале, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На той стороне Сулакского каньона (из Махачкалы)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
На той стороне Сулакского каньона (из Махачкалы)
Увидеть самое живописное место Дагестана без толп туристов и прикоснуться к культуре республики
Начало: По договорённости с гидом
«Культурно-исторический комплекс «Ахульго»»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Едем в Чечню! А по пути навестим Сулакский каньон и мемориальный комплекс Ахульго в Дагестане
«Посетите мемориальный комплекс Ахульго, где я расскажу о «Горе зова» и знаковых событиях Кавказской войны»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Легендарные крепости - Гимры и Ахульго с мастер-классом в селе Унцукуль
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
Легендарные крепости - Гимры и Ахульго с мастер-классом в селе Унцукуль
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Крепость Ахульго Одно из самых памятных исторических мест в Дагестане — волнительная точка на карте нашего маршрута»
Расписание: По субботам в 06:30
14 июня в 06:30
21 июня в 06:30
30 000 за всё до 6 чел.
Нетипичный Сулакский каньон и музей Ахульго
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Нетипичный Сулакский каньон и музей Ахульго
Полюбоваться каньоном без толпы людей и посетить необычный музей в горах за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Вход в музей на Ахульго платный, 50 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 300 за всё до 4 чел.
Частичка Бали в Дагестане: «рисовые террасы», долины, горы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Частичка Бали в Дагестане: «рисовые террасы», долины, горы
Полюбоваться рукотворными Каратинскими террасами и узнать историю их появления в Дагестане
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
«Мемориальный комплекс близ горы Ахульго — также на нашем пути»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
13 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
    Редкий, особенный маршрут, разнообразные пейзажи и локации. Горы, озеро, серпантины, башни, мечеть, аулы - в этом путешествии наверное есть все.
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    Долгая дорога, но оно того стоит, да и за разговорами время летит быстро. Времени насладиться видами достаточно. Был в середине апреля. Спасибо за приятные эмоции

  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    На той стороне Сулакского каньона (из Махачкалы)
    Провели чудесный день в компании с Мурадом, общительным и хорошо эрудированным гидом. Ездили на внедорожнике, так что нам стали доступны очень
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    интересные и редко посещаемые туристами локации. Со смотровой площадки Тюз-Тау (это самая высокая точка каньона) в хорошую погоду открывается незабываемый вид на Сулакский каньон, от которого просто захватывает дух! Другим нечасто посещаемым туристами местом яваляется строящийся в настоящее время комплекс Ахульго, где нам провели интересную экскурсию о кавказской войне и о трагических событиях битвы за Ахульго. Мурад всю дорогу нам рассказывал о Дагестане и местных традициях, а ближе к концу поездки сварил нам восхитительный кофе в турке! Мы остались очень довольны поездкой. Большое спасибо!

  • Ю
    Юлия
    24 февраля 2024
    Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
    Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍 Узнали очень
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    много интересной и полезной информации. Из за погодных условий мы не захотели ехать в горы, Мага предложил поехать погулять по Чечне, мы конечно обрадовались этому 😁 Забронировали еще одну экскурсию с ним. Всем рекомендую данного гида, хороший веселый человек, ко всем найдет подход 💪🏽

    Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Ахульго»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. На той стороне Сулакского каньона (из Махачкалы)
  2. Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
  3. Легендарные крепости - Гимры и Ахульго с мастер-классом в селе Унцукуль
  4. Нетипичный Сулакский каньон и музей Ахульго
  5. Частичка Бали в Дагестане: «рисовые террасы», долины, горы
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Ахульго" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 11 000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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