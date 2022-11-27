1 день

Прогулка по Дербенту

Наше знакомство с Дагестаном начнем с легкой прогулки по Дербенту.

Древний город, солнечный и теплый, многие столетия служил грозной преградой для различных захватчиков.

На холме над городом господствует крепость Нарын-Кала, а под ней, между двумя стенами раскинулся непосредственно сам Дербент – древний Дербент.

Со стен крепости открывается захватывающий вид на хитросплетение древних улиц, это, действительно, целый лабиринт, в котором легко заблудиться.

Пройдя по запутанным улочкам, мы попадем в древнейшую мечеть России – Джума-мечеть, познакомимся с бытом жителей в Девичьих банях и вообще узнаем много интересного о жизни этого самобытного города.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала/ г. Дербент.

Питание: ужин в гостинице.

Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Махачкалы с 9:00 до 12:00.

Пешая часть маршрута: 5-7 км. Автомобильная часть маршрута: 115 км.