Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента

Мы подготовили для вас тур, который будет до краёв наполнен чудесами - джип-тур по древнему Дагестану

5
3 отзыва
Мы подготовили для вас тур, который будет до краёв наполнен чудесами – джип-тур по древнему Дагестану.

Вас ожидают настоящие приключения, старинные крепости и невероятные высокогорные аулы древнего Дагестана.
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Лабиринты древнего Дербента
Лабиринты древнего Дербента
Прогуляемся по запутанным улочкам солнечного Дербента и узнаем много интересного о жизни этого самобытного города.
Призрачный Гамсутль
Призрачный Гамсутль
Побываем в удивительном поселке-призраке, где еще совсем недавно кипела жизнь
Изумрудный Сулакский каньон
Изумрудный Сулакский каньон
Покатаемся на катере по лазурным водам огромного водохранилища и пообедаем в замечательном форелевом хозяйстве
Релакс в ауле Ахты
Релакс в ауле Ахты
Полюбуемся мостами Ахты и расслабимся в термальных источниках

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Дербенту

Наше знакомство с Дагестаном начнем с легкой прогулки по Дербенту.

Древний город, солнечный и теплый, многие столетия служил грозной преградой для различных захватчиков.

На холме над городом господствует крепость Нарын-Кала, а под ней, между двумя стенами раскинулся непосредственно сам Дербент – древний Дербент.

Со стен крепости открывается захватывающий вид на хитросплетение древних улиц, это, действительно, целый лабиринт, в котором легко заблудиться.

Пройдя по запутанным улочкам, мы попадем в древнейшую мечеть РоссииДжума-мечеть, познакомимся с бытом жителей в Девичьих банях и вообще узнаем много интересного о жизни этого самобытного города.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала/ г. Дербент.

Питание: ужин в гостинице.

Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Махачкалы с 9:00 до 12:00.

Пешая часть маршрута: 5-7 км. Автомобильная часть маршрута: 115 км.

Прогулка по ДербентуПрогулка по ДербентуПрогулка по ДербентуПрогулка по Дербенту
2 день

Крепость семи братьев. Ханагский водопад

После завтрака мы направляемся в горы.

Сегодня нас ждут замечательные места!

Сначала мы побываем у Ханагского водопада, а потом отправимся к крепости с необычным названием – Семи братьев и одной сестры.

Итак, Ханагский водопад – небольшой, но очень живописный водопад, расположенный на реке Ханагчай.

Этот водопад считается одним из самых красивых в Дагестане.

Кстати, неподалеку есть очаровательное место, где можно провести замечательную фотосессию.

А после водопада нам обязательно нужно добраться до крепости.

Расположена она на высоком холме и раньше входила в общую сеть фортификационных сооружений со стеной Даг-Бары, протянувшейся в горы от Дербента.

С наружной стороны крепость производит сильное впечатление – крепкая, монолитная, с толщиной стен около 2-х метров.

Когда-то, по данным письменных источников, крепость была двухэтажной, но со временем первый этаж оказался почти полностью засыпан землей.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала/ г. Дербент.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 650 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 108 км.

Крепость семи братьев. Ханагский водопадКрепость семи братьев. Ханагский водопад
3 день

Филя. Хрюг. Экскурсия в «Luminary». Термальный источник

Завтракаем и отправляемся в путь, сегодняшний день мы посвятим не менее древним, чем Дербент, местам.

Но эти места кардинально отличаются от того, что мы увидели вчера.

Наш путь лежит в горы.

Мы едем в Ахтынский район.

Сначала заедем в покинутое селение Филя.

По одной из версий название этого села – видоизмененное – Вилер, что можно перевести с лезгинского как «глаза».

Если посмотреть на его расположение, то можно понять, откуда такое название.

Но едем дальше, ведь у нас сегодня еще много интересного!

Селение – Хрюг.

Вы когда-нибудь видели такое необычное соседство – минарет 18 века и суперсовременный образовательный центр?

А вот в Хрюге такое имеется и после посещения краеведческого музея, осмотра старинных улочек, советуем посетить «Luminary», это и есть образовательный центр.

Вы, наверное, будете удивлены, но в этом небольшом древнем селении есть своя собственная обсерватория.

И мы с вами обязательно зайдем в этот центр и, даже, поиграем там.

Поверьте, вам будет интересно!

Ну а после развлечений отправляемся в Ахты, полюбуемся его мостами и расслабимся в термальных источниках.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала/ г. Дербент.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 1153 м. Пешая часть маршрута: 5-7 км. Автомобильная часть маршрута: 288 км.

Филя. Хрюг. Экскурсия в «Luminary». Термальный источникФиля. Хрюг. Экскурсия в «Luminary». Термальный источникФиля. Хрюг. Экскурсия в «Luminary». Термальный источникФиля. Хрюг. Экскурсия в «Luminary». Термальный источник
4 день

Призрачный Гамсутль. Чох

Завтракаем и отправляемся за новыми открытиями.

Сегодня нас ожидает призрачный Гамсутль и яркий разноцветный Чох.

Приготовьтесь к тому, что придется немного потрудиться, в Гамсутль на машине не проедешь, поэтому придется совершить небольшой треккинг, но за это вы будете вознаграждены головокружительными видами!

Селение Чох существует более 700 лет, по некоторым данным его название можно перевести как «место остановки каравана» и это не удивительно, ведь здесь в древности сходились шесть дорог Великого Шелкового пути!

Пройдитесь по узким улочкам древнего селения, посмотрите, как гармонично вписаны домики аула в склон горы, а террасы.

На этих террасах чохцы по сей день выращивают овощи.

Здесь очень трепетно относятся к истории своего села и этому есть много подтверждений.

А дальше нас зовет к себе Гамсутль.

Село, прилепившееся прямо к скалам.

Сейчас оно покинуто жителями, но еще буквально несколько десятков лет назад жизнь здесь кипела: здесь была школа, больница, почта… Пройдите по улице села, загляните в еще сохранившиеся дома и представьте, как жилось здесь людям…

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала/ г. Дербент,

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 1640 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 370 км.

Призрачный Гамсутль. ЧохПризрачный Гамсутль. ЧохПризрачный Гамсутль. ЧохПризрачный Гамсутль. Чох
5 день

Сулак. Обед в форелевом хозяйстве. Прогулка на катере

Закончилось наше короткое знакомство с Дагестаном, но… мы побываем с вами еще в одном замечательном месте!

Прежде, чем отправиться в аэропорт, мы приглашаем вас полюбоваться одним из глубочайших каньонов мира – Сулакским каньоном.

Это – замечательное творение природы и неудивительно, что здесь стремятся побывать сотни людей.

Это просто невыразимое чувство – когда ты стоишь на краю обрыва в несколько сотен метров, под ногами парят орлы, а внизу вьются изумрудная лента реки.

А еще сегодня мы покатаемся на катере по лазурным водам огромного водохранилища и пообедаем в замечательном форелевом хозяйстве.

Вечером отправляемся в аэропорт.

Вернувшись домой, вы еще долго будете вспоминать красоты Дагестана, и вам не раз захочется вернуться сюда.
Возвращайтесь! Нам есть, что вам показать.

Ведь Дагестан огромен и очень разнообразен!

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Махачкалы после экскурсии, ориентировочное время прибытия 17:00.

Перепад высот: 830 м. Пешая часть маршрута: 1-3 км. Автомобильная часть маршрута: 300 км.

Сулак. Обед в форелевом хозяйстве. Прогулка на катереСулак. Обед в форелевом хозяйстве. Прогулка на катереСулак. Обед в форелевом хозяйстве. Прогулка на катереСулак. Обед в форелевом хозяйстве. Прогулка на катереСулак. Обед в форелевом хозяйстве. Прогулка на катереСулак. Обед в форелевом хозяйстве. Прогулка на катере

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб.

Для детей до 10 лет действуют скидка — 5%.

Варианты проживания

Европа 4*

4 ночи

Гостиничный комплекс «Европа» находится всего в 15 минутах ходьбы от центра города Дербент. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и магазины на территории отеля. Бесплатный WiFi работает на всей территории. Услуги парковщика предоставляются бесплатно.

Каждый номер гостиничного комплекса «Европа» располагает телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом и холодильником. Среди прочих удобств — халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Все номера оснащены кондиционерами.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В ресторане подают блюда европейской и кавказской кухни, а специальные пожелания по диетическому питанию могут быть выполнены по предварительному запросу.

Гостиничный комплекс «Европа» находится в 1,4 км от набережной и пляжа. Доарабская крепость в нагорной части Дербента Нарын-Кала находится в 15 минутах езды на автомобиле.

Европа 4*Европа 4*Европа 4*Европа 4*Европа 4*Европа 4*Европа 4*Европа 4*Европа 4*

Серебряная шкатулка

4 ночи

Комплекс гостевых домов находится в селе Гоцатль Большой. Обустроены террасы, фруктовые сады. Гости могут воспользоваться бесплатным WI-FI, номера оснащены кроватями, шкафами для одежды и блочными удобствами. Имеется возможность пользования кухонной бытовой техникой.

Серебряная шкатулкаСеребряная шкатулка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание, указанное в программе (завтраки + ужины + питание на маршрутах (сухой паек))
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Экологический сбор
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб.
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • удобную одежду и наряды для фотосессий;
  • удобную туристическую обувь;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
  • купальники.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 ноя 2022
Мне очень понравились гиды с которыми проходил тур, очень вежливые, добрые, веселые, я очень душевно отдохнула и зарядилась позитивной энергией!
Спасибо им большое!
Ю
16 ноя 2022
Спасибо менеджерам "Большой страны", что помогли с выбором такого замечательного тура! Все было на высоте!!!
С
11 ноя 2022
Второй раз ездила через "Большую страну". Нравится система подбора туров, понятные консультации, оперативные ответы, простота оформления.

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