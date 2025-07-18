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к себе! Мы только наслаждались отдыхом, красивыми видами, вкусной местной едой ( обеды мы даже не могли доесть, очень много всего), весело,красиво, особая атмосфера, чувствуешь себя даже не гостем, а родственником! За три дня где только не побывали, проехали 1000 км, посетили много локаций! Везде прошли без очередей, ребята ни разу не поторопили! Все очень организованно, слаженно,продумано. Помимо запланированной программы, после экскусий,ребята устроили всем командам пикник на озере, где мы смогли еще больше сплотиться и поделиться впечатлениями! Вобшем,если не хотите тратить лишнее время на поиск жилья, кафе где вкусно покушать, как доехать до локаций, и как пройти побыстрее очереди, то берите тур у Арсена! Получается на много выгоднее, душевнее и интереснее! Благодарим нашего самого лучшего гида Марата,и всю команду: Арсена, Рената, Шамиля, Рустама!!! Однозначно вернёмся, уже продумываем сейчас даты на следующий год и возьмем минимум 5 дней.