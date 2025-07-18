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Аул Зубутли – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Аул Зубутли» в Махачкале, цены от 22 491 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
Джиппинг
На машине
3 дня
48 отзывов
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала, не позднее 10:00, точное время по догов...
1 авг в 08:00
4 авг в 08:00
25 500 ₽ за человека
Выходные в Дагестане с местным жителем: топовые локации
На машине
3 дня
-
10%
6 отзывов
Выходные в Дагестане с местным жителем: топовые локации
Погулять по горному заброшенному аулу и бархану, увидеть подземный водопад и промчаться по каньону
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
4 авг в 08:00
11 авг в 08:00
22 491 ₽24 990 ₽ за человека
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
На машине
7 дней
4 отзыва
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
1 авг в 08:00
4 авг в 08:00
47 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Ч
    Черкашин
    18 июля 2025
    Выходные в Дагестане с местным жителем: топовые локации
    Ездили в трехдневный тур с 14 по 16 июля. Это именно тот случай,когда реальность превзошла ожидания! Ребята встретили, заселили, сразу расположили
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    к себе! Мы только наслаждались отдыхом, красивыми видами, вкусной местной едой ( обеды мы даже не могли доесть, очень много всего), весело,красиво, особая атмосфера, чувствуешь себя даже не гостем, а родственником! За три дня где только не побывали, проехали 1000 км, посетили много локаций! Везде прошли без очередей, ребята ни разу не поторопили! Все очень организованно, слаженно,продумано. Помимо запланированной программы, после экскусий,ребята устроили всем командам пикник на озере, где мы смогли еще больше сплотиться и поделиться впечатлениями! Вобшем,если не хотите тратить лишнее время на поиск жилья, кафе где вкусно покушать, как доехать до локаций, и как пройти побыстрее очереди, то берите тур у Арсена! Получается на много выгоднее, душевнее и интереснее! Благодарим нашего самого лучшего гида Марата,и всю команду: Арсена, Рената, Шамиля, Рустама!!! Однозначно вернёмся, уже продумываем сейчас даты на следующий год и возьмем минимум 5 дней.

  • А
    Алена
    10 июля 2025
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Пишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дня сложилось впечатление,что отдыхали месяц,
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    столько красивейших локаций посетили, столько эмоций от увиденного! Нам крепко повезло с гидом!!! Мурат отличнейший собеседник, столько юмора и знаний о родном крае у человека! К каждому нашел свой подход, было ощущение,что мы знакомы много лет и вся поездка прошла легко,весело и непринужденно! Национальная кухня и отели на высоте! Рекомендуем всем! Это +100500👍

    Пишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дняПишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дняПишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дняПишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дняПишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дняПишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дняПишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дняПишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дняПишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дняПишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дня
  • Л
    Леонид
    12 июня 2025
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Организатор тура - Настоящий джигит!
  • Г
    Гаджиева
    27 апреля 2025
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Добрый день! Все очень понравилось, рекомендую однозначно, единственное о чем пожалела, что взяла тур на три дня, а не больше! Ахмеду огромное спасибо) обязательно вернусь)
  • И
    Ирина
    4 августа 2024
    Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
    Рекомендую. Мне очень понравилось 👍👍👍
  • А
    Анжелика
    22 июня 2024
    Выходные в Дагестане с местным жителем: топовые локации
    Тур у нас проводил Рустам. Нам очень понравился наш гид и экскурсии. Маршрут составлен очень правильно. Каждый день нас удивлял
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    Дагестан своей красотой и все это с рассказами нашего замечательного гида. Индивидуальный подход к экскурсиям. Никто нас не торопил, если нам очень понравилась локация, то фотографировались сколько хотели, конечно в разумных пределах. Все что было в программе мы посмотрели и даже больше., за что спасибо Рустаму. Понравилось что Рустам очень аккуратный водитель, который заботится о своих туристах. За 3 дня мы подружились с нашим гидом Рустамом и просто хорошим человеком. Хотим пожелать ему всего хорошего.

    Тур у нас проводил Рустам. Нам очень понравился наш гид и экскурсии. Маршрут составлен очень правильноТур у нас проводил Рустам. Нам очень понравился наш гид и экскурсии. Маршрут составлен очень правильноТур у нас проводил Рустам. Нам очень понравился наш гид и экскурсии. Маршрут составлен очень правильноТур у нас проводил Рустам. Нам очень понравился наш гид и экскурсии. Маршрут составлен очень правильноТур у нас проводил Рустам. Нам очень понравился наш гид и экскурсии. Маршрут составлен очень правильно
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Выходные в Дагестане с местным жителем: топовые локации
    Замечательный тур! Отдыхали в апреле с 22-26,прекрасные 4дня в Дагестане. Наш гид Рустам не только прекрасный экскурсовод,но и отличный человек
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    с замечательным чувством юмора. Очень отзывчивый и добрый. Мы всей душой полюбили этот регион: здесь невероятные красоты,гостеприимные люди и очень вкусная еда. От души рекомендуем всем эту поездку и нашего гида. А мы уже планируем вернуться еще раз с детьми.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Аул Зубутли»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
  2. Выходные в Дагестане с местным жителем: топовые локации
  3. Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Гамсутль
  3. Бархан Сарыкум
  4. Салтинский водопад
  5. Хунзах
  6. Карадахская теснина
  7. Водопад Тобот
  8. Село Гоор
  9. Язык Тролля
  10. Матлас
Сколько стоит тур в Махачкале в июле 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Аул Зубутли" можно забронировать 3 тура от 22 491 до 47 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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