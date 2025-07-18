Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала, не позднее 10:00, точное время по догов...
1 авг в 08:00
4 авг в 08:00
25 500 ₽ за человека
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10%
Выходные в Дагестане с местным жителем: топовые локации
Погулять по горному заброшенному аулу и бархану, увидеть подземный водопад и промчаться по каньону
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
4 авг в 08:00
11 авг в 08:00
22 491 ₽
24 990 ₽ за человека
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
1 авг в 08:00
4 авг в 08:00
47 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЧЧеркашин18 июля 2025Ездили в трехдневный тур с 14 по 16 июля. Это именно тот случай,когда реальность превзошла ожидания! Ребята встретили, заселили, сразу расположили
- ААлена10 июля 2025Пишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дня сложилось впечатление,что отдыхали месяц,
- ЛЛеонид12 июня 2025Организатор тура - Настоящий джигит!
- ГГаджиева27 апреля 2025Добрый день! Все очень понравилось, рекомендую однозначно, единственное о чем пожалела, что взяла тур на три дня, а не больше! Ахмеду огромное спасибо) обязательно вернусь)
- ИИрина4 августа 2024Рекомендую. Мне очень понравилось 👍👍👍
- ААнжелика22 июня 2024Тур у нас проводил Рустам. Нам очень понравился наш гид и экскурсии. Маршрут составлен очень правильно. Каждый день нас удивлял
- ЕЕлена27 апреля 2024Замечательный тур! Отдыхали в апреле с 22-26,прекрасные 4дня в Дагестане. Наш гид Рустам не только прекрасный экскурсовод,но и отличный человек
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Аул Зубутли»
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