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Авторский тур
8 дней
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Этнический Дагестан: встреча с душой
Погостить у табасаранской семьи, поучиться плести ковры и исследовать древние селения
Начало: Махачкала, аэропорт, 11:30. Время встречи может бы...
16 июня в 11:30
30 июня в 11:30
80 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
Промчаться на катере по Чиркейскому водохранилищу и побывать на коньячной дегустации
Начало: Аэропорт Махачкалы. Рекомендуем выбирать рейсы с п...
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
85 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВера13 мая 2024Добрый день! Хотелось бы поблагодарить за интересный, захватывающий, насыщенный впечатлениями тур. Программа была многогранной и очень яркой. Особо хотелось бы отметить организацию экскурсий
- ННаталья10 октября 2023Добрый день. Тур очень понравился. Отличные гиды, замечательно составлен маршрут, жаль, что убрали прогулку на катере по Сулакскому каньону, всей
- ЕЕвгения2 октября 2023Отличный насыщенный маршрут для тех, кто не располагает временем, но хочет увидеть много. Организация мероприятия четкая, хороший транспорт, проживание, компетентные гиды, любящие свою профессию. А природа - восторг!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На 8 дней»
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