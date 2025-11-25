Фотопрогулка
до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
Узнать о верованиях адыгов, побывать у дольменов, на плато Лаго-Наки и в буковом лесу
«Место уединённое, поэтому в нём можно насладиться звуками природы, вдохнуть свежесть воды и почувствовать полное расслабление»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Утолить тоску по горизонту на хребте Азиш-Тау
В медитативном путешествии по красотам Адыгеи из Майкопа
«познакомимся с настоящей национальной музыкой — не той, что звучит из каждой машины»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Священному Фишту - из Майкопа
Эксклюзивное «свидание» с Фиштом и Пшехским водопадом в сердце Кавказских гор
«И вы услышите, как миф оживает в камне, звуках воды и тишине вершин»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 13 400 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Дата посещения: 24 ноя 2025
Прекрасное путешествие солнечной осенью: ожерелье гор, слегка припорошенных снегом, не заслоняемое летней буйной растительностью, вдоль которого петляет вверх лента дороги;
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Ю
Были компанией на экскурсии с Кириллом. Всем очень понравилось. Кирилл очень интересный рассказчик, поразили его разносторонние знания. Все было очень комфортно.
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Т
Добрый день всем! Мы имели возможность съездить с Еленой по местам силы Адыгеи, нас было трое, Елена комфортно провезла нас
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Посетила волшебные красоты Адыгеи вместе с прекрасной Еленой. Впечатлений море, осталась в полном восторге! Невероятные виды, прекрасная компания, Елена очень
+2
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С
Огромное спасибо нашему гиду Кириллу за удивительную экскурсию. Интересный рассказ,очень многое узнали нового об Адыгее. Побывали в безумно красивых местых.
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Т
Прекрасная экскурсия. Потрясающая природа. Было очень интересно. Елена много рассказывала и была отзывчива и добра! Рекомендую данную экскурсию
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О
Спасибо за эту экскурсию. Узнали много нового и интересного. Кирилл оказался интересным и эрудированным собеседником, с чувством юмора. Время пролетело быстро и незаметно. Мы получили незабываемые эмоции. Побывали там, где туристы обычно не ходят.
+2
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И
Елена провела очень интересную и содержательную экскурсию. Это наш первый визит в Адыгею и благодаря Елене знакомство с республикой было шикарным. мы узнали много нового и интересного. Спасибо большое, всем рекомендуем Елену.
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Б
Анастасия живо и интересно провела экскурсию. Не считаясь со временем, предлагала к осмотру всё новые и новые интересные места. Предлагала привезённые с собой чай, кофе, сладости. Рекомендуем.
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И
Замечательная экскурсия по местам силы Адыгеи. Наш гид Елена много рассказала и показала. Понравилось бескрайнее плато Лаго Наки. Огромное спасибо
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Всего 12 отзывов в Майкопе в категории "Музыкальные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Музыкальные»
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