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на своем автомобиле по местам и тайным местечкам, куда сами мы, конечно, не попали бы, хоть и приехали в Адыгею на машине. Этот формат не сравнится с большой групповой экскурсией ни в коей мере, все было не спеша, спокойно и душевно. Елена показала нам красоту природы Адыгеи, рассказала про свой край, угостила вкусным кофе в красивом месте, не торопила нас, дала насладиться природной красотой. Елена, спасибо вам❤ Спасибо организаторам❤ Наши рекомендации 👍