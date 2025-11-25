Музыкальные – экскурсии в Майкопе

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» в Майкопе, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
На машине
7 часов
8 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
Узнать о верованиях адыгов, побывать у дольменов, на плато Лаго-Наки и в буковом лесу
«Место уединённое, поэтому в нём можно насладиться звуками природы, вдохнуть свежесть воды и почувствовать полное расслабление»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Утолить тоску по горизонту на хребте Азиш-Тау
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
7.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Утолить тоску по горизонту на хребте Азиш-Тау
В медитативном путешествии по красотам Адыгеи из Майкопа
«познакомимся с настоящей национальной музыкой — не той, что звучит из каждой машины»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Путешествие к Священному Фишту - из Майкопа
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Священному Фишту - из Майкопа
Эксклюзивное «свидание» с Фиштом и Пшехским водопадом в сердце Кавказских гор
«И вы услышите, как миф оживает в камне, звуках воды и тишине вершин»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 13 400 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Л
Путешествие к Священному Фишту - из Майкопа
Дата посещения: 24 ноя 2025
Прекрасное путешествие солнечной осенью: ожерелье гор, слегка припорошенных снегом, не заслоняемое летней буйной растительностью, вдоль которого петляет вверх лента дороги;
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легкое шуршание родников в опавшей листве и ярко- зеленой лавровишни; дятел и енот - небольшие встречи по пути; Фишт, оправдывающий свое название Белая голова; два потока Пшехского водопада, опоясанные радугами; сытная яичница с беконом и мятный чай под шум и брызги водопада с видом на долину и отличная компания - что может быть лучше.

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Ю
Утолить тоску по горизонту на хребте Азиш-Тау
Были компанией на экскурсии с Кириллом. Всем очень понравилось. Кирилл очень интересный рассказчик, поразили его разносторонние знания. Все было очень комфортно.
Были компанией на экскурсии с Кириллом. Всем очень понравилось. Кирилл очень интересный рассказчик, поразили его разносторонние
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Т
Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
Добрый день всем! Мы имели возможность съездить с Еленой по местам силы Адыгеи, нас было трое, Елена комфортно провезла нас
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на своем автомобиле по местам и тайным местечкам, куда сами мы, конечно, не попали бы, хоть и приехали в Адыгею на машине. Этот формат не сравнится с большой групповой экскурсией ни в коей мере, все было не спеша, спокойно и душевно. Елена показала нам красоту природы Адыгеи, рассказала про свой край, угостила вкусным кофе в красивом месте, не торопила нас, дала насладиться природной красотой. Елена, спасибо вам❤ Спасибо организаторам❤ Наши рекомендации 👍

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Полина
Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
Посетила волшебные красоты Адыгеи вместе с прекрасной Еленой. Впечатлений море, осталась в полном восторге! Невероятные виды, прекрасная компания, Елена очень
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интересно рассказывала, показала уникальные красивые места, организовала чудесный ланч с видом на горы, подарила мне незабываемые эмоции и воспоминания! Очень благодарна Елене и рекомендую обязательно попутешествовать с ней, если откажетесь в Адыгее ❤️

Посетила волшебные красоты Адыгеи вместе с прекрасной Еленой. Впечатлений море, осталась в полном восторге! Невероятные виды,
Посетила волшебные красоты Адыгеи вместе с прекрасной Еленой. Впечатлений море, осталась в полном восторге! Невероятные виды,
Посетила волшебные красоты Адыгеи вместе с прекрасной Еленой. Впечатлений море, осталась в полном восторге! Невероятные виды,
Посетила волшебные красоты Адыгеи вместе с прекрасной Еленой. Впечатлений море, осталась в полном восторге! Невероятные виды,+2
Посетила волшебные красоты Адыгеи вместе с прекрасной Еленой. Впечатлений море, осталась в полном восторге! Невероятные виды,
Посетила волшебные красоты Адыгеи вместе с прекрасной Еленой. Впечатлений море, осталась в полном восторге! Невероятные виды,
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С
Утолить тоску по горизонту на хребте Азиш-Тау
Огромное спасибо нашему гиду Кириллу за удивительную экскурсию. Интересный рассказ,очень многое узнали нового об Адыгее. Побывали в безумно красивых местых.
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А какой Кирилл классный фотограф. В нашей копилочке воспоминаний надолго останется эта поездка и множество крутых фотографий. Особенно приятно было провести свой День рождения в классной компании друзей и суперского гида.

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Т
Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
Прекрасная экскурсия. Потрясающая природа. Было очень интересно. Елена много рассказывала и была отзывчива и добра! Рекомендую данную экскурсию
Прекрасная экскурсия. Потрясающая природа. Было очень интересно. Елена много рассказывала и была отзывчива и добра! Рекомендую данную экскурсию
Прекрасная экскурсия. Потрясающая природа. Было очень интересно. Елена много рассказывала и была отзывчива и добра! Рекомендую данную экскурсию
Прекрасная экскурсия. Потрясающая природа. Было очень интересно. Елена много рассказывала и была отзывчива и добра! Рекомендую данную экскурсию
Прекрасная экскурсия. Потрясающая природа. Было очень интересно. Елена много рассказывала и была отзывчива и добра! Рекомендую данную экскурсию
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О
Утолить тоску по горизонту на хребте Азиш-Тау
Спасибо за эту экскурсию. Узнали много нового и интересного. Кирилл оказался интересным и эрудированным собеседником, с чувством юмора. Время пролетело быстро и незаметно. Мы получили незабываемые эмоции. Побывали там, где туристы обычно не ходят.
Спасибо за эту экскурсию. Узнали много нового и интересного. Кирилл оказался интересным и эрудированным собеседником, с
Спасибо за эту экскурсию. Узнали много нового и интересного. Кирилл оказался интересным и эрудированным собеседником, с
Спасибо за эту экскурсию. Узнали много нового и интересного. Кирилл оказался интересным и эрудированным собеседником, с
Спасибо за эту экскурсию. Узнали много нового и интересного. Кирилл оказался интересным и эрудированным собеседником, с+2
Спасибо за эту экскурсию. Узнали много нового и интересного. Кирилл оказался интересным и эрудированным собеседником, с
Спасибо за эту экскурсию. Узнали много нового и интересного. Кирилл оказался интересным и эрудированным собеседником, с
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И
Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
Елена провела очень интересную и содержательную экскурсию. Это наш первый визит в Адыгею и благодаря Елене знакомство с республикой было шикарным. мы узнали много нового и интересного. Спасибо большое, всем рекомендуем Елену.
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Б
Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
Анастасия живо и интересно провела экскурсию. Не считаясь со временем, предлагала к осмотру всё новые и новые интересные места. Предлагала привезённые с собой чай, кофе, сладости. Рекомендуем.
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И
Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
Замечательная экскурсия по местам силы Адыгеи. Наш гид Елена много рассказала и показала. Понравилось бескрайнее плато Лаго Наки. Огромное спасибо
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Елене за внимательное отношение. Мы получили массу впечатлений и эмоций от красоты природных мест. Надолго сохраним тёплые воспоминания об этой экскурсии. Друзьям буду обязательно рекомендовать.

Замечательная экскурсия по местам силы Адыгеи. Наш гид Елена много рассказала и показала. Понравилось бескрайнее плато
Замечательная экскурсия по местам силы Адыгеи. Наш гид Елена много рассказала и показала. Понравилось бескрайнее плато
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Всего 12 отзывов в Майкопе в категории "Музыкальные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Музыкальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майкопе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа;
  2. Утолить тоску по горизонту на хребте Азиш-Тау;
  3. Путешествие к Священному Фишту - из Майкопа.
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Хаджохская теснина;
  2. Центральный парк;
  3. Соборная мечеть;
  4. Пивоваренный завод;
  5. Лаго-Наки;
  6. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в августе 2026
Сейчас в Майкопе в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 11 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Майкопе на 2026 год по теме «Музыкальные», 12 ⭐ отзывов, цены от 11000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь