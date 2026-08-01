Термальные источники в Адыгее летом. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«По дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещере Большая Азишская, а также сможете приобрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
50 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
45 000 ₽ за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«На обратном пути делаем остановку на местном рынке, продегустируем адыгейские сыры и напитки, а также купим сувениры»
Завтра в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осенне-зимний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
45 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее весной. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«По дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещере Большая Азишская, а также сможете приобрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
50 000 ₽ за человека
Термальные источники осенью и зимой в Адыгее. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«По дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещере Большая Азишская, а также сможете приобрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
50 000 ₽ за человека
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
4 янв в 10:00
от 52 400 ₽ за человека
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