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потратили 20 минут на прогулку вокруг замка и поехали дальше. Что к чему?) Можно было бы и не заезжать. А вот плато Бермамыт, которое было указано в экскурсии, мы не посетили. По времени 12 часов это очень долго. Даже взрослым было тяжело, не говоря про детей. Очень странная экскурсия. Из плюсов: экскурсовод хороший, рассказывал много интересного.