Храм Святого Николая Чудотворца – экскурсии в Минеральных Водах

Найдено 7 экскурсий в категории «Храм Святого Николая Чудотворца» в Минеральных Водах, цены от 4300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали в мини-группе из Минеральных Вод
На микроавтобусе
15 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали в мини-группе из Минеральных Вод
Начало: Ваш отель
Завтра в 07:30
25 апр в 07:30
6000 ₽ за человека
Тур в горы Домбая
Пешая
14 часов
39 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Домбай: Перевал Гумбаши и Шоанинский храм
Откройте для себя величие Кавказских гор с экскурсией в Домбай, включающей посещение исторических мест
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30,7:00
Завтра в 06:00
25 апр в 06:00
5000 ₽ за человека
Кавказская Швейцария - Домбай
12 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Кавказская Швейцария - Домбай
Начало: Адрес туриста
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
4300 ₽ за человека
Джиппинг-тур в Северную Осетию
Джиппинг
12 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Джиппинг-тур в Северную Осетию
Начало: Адрес туриста
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
25 апр в 06:30
5500 ₽ за человека
Из Минеральных вод в сказочный Домбай - в мини-группе
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Минеральных вод в сказочный Домбай - в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
25 апр в 06:45
26 000 ₽ за экскурсию
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Минеральных Вод
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Минеральных Вод
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 14:00
25 апр в 14:00
25 000 ₽ за экскурсию
Экскурсия в Архыз
12 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Архыз
Начало: Ваше место пребывания в Пятигорске
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    18 марта 2025
    Тур в горы Домбая
    Путешествие на Домбай 10.03.2025 года, это незабываемые впечатления на всю жизнь. Удивительный гид Темирлан!!! Умница, грамотный,начитанный. Настоящий патриот своего народа.
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    Отличное настроение на протяжении 15 часов. Масса красивых интересных мест. Интереснейшие истории из жизни местного населения. Погода радовала. В следующий приезд на Кавказ, обязательно постараюсь попасть на другие экскурсии этой туркомпании и обязательно с Темирланом. Удачи, радости и процветания.

  • В
    Вера
    13 марта 2025
    Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсия
    Прекрасная возможность познакомиться с городами для тех, у кого минимум времени! Аркадий очень интересно рассказывает, много знает как по истории
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    края, так и по современной жизни городов. За 1 день побывать в 5 городах, походить по курортным паркам - это просто замечательно! Теперь, учитывая полученную информацию, можно приезжать не на 4 дня (как у меня получилось), а на длительный срок и выбрать город для отдыха уже понимая разницу

  • М
    Мария
    10 марта 2025
    Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсия
    Хочу поблагодарить Аркадия за интересную и увлекательную экскурсию! Было видно, что ему очень нравится делиться своими знаниями о родном крае.
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    Благодаря интересным рассказам, мне захотелось посетить больше мест и узнать местный колорит. В программе экскурсии было посещение пяти городов КМВ. И каждый по своему прекрасен. Пока ехали до каждого города, Аркадий рассказывал историю, как всё начиналось, особенность каждого города, красивые и значимые места, и что ещё можно посетить (что не входило в программу экскурсии). Аркадий очень аккуратно водит автомобиль. Он внимателен и тактичен. Благодарю, Вас, Аркадий, за интересную экскурсию! Успехов Вам!)))

  • М
    Майя
    9 марта 2025
    Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсия
    Отличная экскурсия, наполненная, интересная. Города все рядом, быстрое перемещение. Комфортный автомобиль. Аркадий очень интересно рассказывает. Увлечен своей работой и любит
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    родной край. Внимателен в дороге и к нам. Нам очень повезло с погодой, мы смогли увидеть Эльбрус во всём его величии. Я с огромным удовольствием рекомендую Аркадия! Очень рады, что он провел для нас экскурсию.

  • О
    Ольга
    12 февраля 2025
    Тур в горы Домбая
    Поездка удалась на все 100!!! Очень красивые места посетили по дороге в Домбай, заехали в очень вкусное кафе у Оксаны.
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    С погодой повезло! Был ясный день, фотки получились отменные! В Домбае даже успели на лыжах прокатиться! Спасибо огромное Владимиру за поездку, доброжелательный и очень общительный человек! От этого дня мы получили массу положительных эмоций!

  • А
    Андрей
    5 января 2025
    Тур в горы Домбая
    Домбай, старинный храм, пещеры карстовые, озеро
  • А
    Анастасия
    3 октября 2024
    Кавказская Швейцария - Домбай
    Это самая красочная и самая яркая экскурсия на которой я была из КМВ. Всем советую, глаза просто радовались краскам.
  • М
    Мясникова
    23 июля 2024
    Джиппинг-тур в Северную Осетию
    Очень хорошая экскурсия, все успели, хотя гид Альберт нас не подгонял. Очень повезло и с гидом и попутчиками. Северная Осетия прекрасна,
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    были и потрясающие виды и кусочек истории и хороший мед. Понравилось, что много ослов) Город мертвых и крепость в скале (хоть и сохранилось немного) впечатляет

  • Н
    Наталья
    7 июля 2024
    Джиппинг-тур в Северную Осетию
    Осетия прекрасна! Алексей - красавчик, любит свой край, столько всего знает, показал нам даже больше, чем было запланировано! Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Храм Святого Николая Чудотворца»

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  1. Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали в мини-группе из Минеральных Вод
  2. Тур в горы Домбая
  3. Кавказская Швейцария - Домбай
  4. Джиппинг-тур в Северную Осетию
  5. Из Минеральных вод в сказочный Домбай - в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Плато Бермамыт
  4. Приэльбрусье
  5. Самое главное
  6. Джилы-су
  7. Чегемские водопады
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Бештау
  10. Перевал Актопрак
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в апреле 2025
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