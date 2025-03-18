Мини-группа
до 1 чел.
Завтра в 07:30
25 апр в 07:30
6000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Домбай: Перевал Гумбаши и Шоанинский храм
Откройте для себя величие Кавказских гор с экскурсией в Домбай, включающей посещение исторических мест
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30,7:00
Завтра в 06:00
25 апр в 06:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Кавказская Швейцария - Домбай
Начало: Адрес туриста
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
4300 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Джиппинг-тур в Северную Осетию
Начало: Адрес туриста
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
25 апр в 06:30
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Минеральных вод в сказочный Домбай - в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
25 апр в 06:45
26 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Минеральных Вод
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 14:00
25 апр в 14:00
25 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Архыз
Начало: Ваше место пребывания в Пятигорске
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна18 марта 2025Путешествие на Домбай 10.03.2025 года, это незабываемые впечатления на всю жизнь. Удивительный гид Темирлан!!! Умница, грамотный,начитанный. Настоящий патриот своего народа.
- ВВера13 марта 2025Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсияПрекрасная возможность познакомиться с городами для тех, у кого минимум времени! Аркадий очень интересно рассказывает, много знает как по истории
- ММария10 марта 2025Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсияХочу поблагодарить Аркадия за интересную и увлекательную экскурсию! Было видно, что ему очень нравится делиться своими знаниями о родном крае.
- ММайя9 марта 2025Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсияОтличная экскурсия, наполненная, интересная. Города все рядом, быстрое перемещение. Комфортный автомобиль. Аркадий очень интересно рассказывает. Увлечен своей работой и любит
- ООльга12 февраля 2025Поездка удалась на все 100!!! Очень красивые места посетили по дороге в Домбай, заехали в очень вкусное кафе у Оксаны.
- ААндрей5 января 2025Домбай, старинный храм, пещеры карстовые, озеро
- ААнастасия3 октября 2024Это самая красочная и самая яркая экскурсия на которой я была из КМВ. Всем советую, глаза просто радовались краскам.
- ММясникова23 июля 2024Очень хорошая экскурсия, все успели, хотя гид Альберт нас не подгонял. Очень повезло и с гидом и попутчиками. Северная Осетия прекрасна,
- ННаталья7 июля 2024Осетия прекрасна! Алексей - красавчик, любит свой край, столько всего знает, показал нам даже больше, чем было запланировано! Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Храм Святого Николая Чудотворца»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в апреле 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Храм Святого Николая Чудотворца" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4300 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Минеральных Водах на 2025 год по теме «Храм Святого Николая Чудотворца», 43 ⭐ отзыва, цены от 4300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь