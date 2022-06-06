Активная зимняя программа на Кавказе

Это уникальная активная зимняя программа для молодежи, в которой вы поучаствуете

4.7
3 отзыва
Это уникальная активная зимняя программа для молодежи, в которой вы поучаствуете в потрясающих приключениях, увидите памятники древней культуры народов Кавказа и получите заряд адреналина и бодрости.

В этом путешествии вы проведете много фотосессий на фоне Кавказских горных вершин, пронзающих небо и сможете прокатиться по их заснеженным склонам! Комфортное размещение в новом туристическом комплексе и потрясающая природа, окружающая вас, позволит вам освободиться от усталости и надолго зарядиться бодростью и позитивом!
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Активная зимняя программа на Кавказе
Ближайшие даты:
08
янв

Что вас ожидает 🤩

Конные прогулки
Конные прогулки
Покатаемся по окрестным горам, полюбуемся прекрасными горными пейзажами
Горнолыжные курорты
Горнолыжные курорты
Нас ждут три великолепных современных курорта
Джиппинг
Джиппинг
Посвятим один день поездке на джипах к древним храмам
Снежные забавы
Снежные забавы
Мы будем кататься на ватрушках, строить снежные замки и просто весело проводить время

Программа тура по дням

1 день
Встреча, размещение

Вы решили зимой приехать на Кавказ!

Мы очень вам рады и наш представитель с удовольствием встретит вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды.

Комфортабельный автомобиль легко и быстро доставит вас в новый туристический комплекс «Aуdin El».

Окруженный со всех сторон горами, туристический комплекс как будто спрятался от всего внешнего мира, даря возможность отдохнуть в тишине, наслаждаясь живописным ландшафтом.

После размещения в гостинице Вас ждут знакомство с группой, гидами, с обитателями базы и вкуснейший ужин.

2 день
Сырные пещеры, водопад, прогулка на лошадях

Подъем.

Завтрак.

Мы надеемся, что вы хорошо отдохнули и сегодняшний день начнем с легкой прогулки по окрестностям нашей базы.

А посмотреть здесь есть что.

Здесь горы, похожие на головки выдержанного сыра, они испещрены дырочками, а дырочки так велики, что вы можете без труда зайти в них и прогуляться по небольшим пещеркам.

Рядом журчит очаровательный водопад, вы, как будто, попали в сказку, в такой зачарованный мир, где не гудят машины, где синее-синее небо и сияет солнышко, где воздух настолько чист, что его хочется пить, пить не отрываясь!

Прогулка по горам неизменно вызывает аппетит, поэтому, возвращаемся на базу на обед, а дальше нам еще предстоит прогулка на лошадях.

Могли ли вы себе представить такой отдых зимой?

Сырные пещеры, водопад, прогулка на лошадяхСырные пещеры, водопад, прогулка на лошадяхСырные пещеры, водопад, прогулка на лошадях
3 день
Горнолыжный курорт Мара

Подъем.

Завтрак.

Сегодня мы отправимся на горнолыжный курорт.

И целый день посвятим катанию.

Катаемся, кто на чем может, кто на лыжах, кто на сноуборде, кто на тюбинге.

Вечером возвращаемся на базу, где нас ожидает ужин.

Горнолыжный курорт МараГорнолыжный курорт МараГорнолыжный курорт Мара
4 день
Джиппинг к храмам Сентинскому и Шоанинскому

Подъем.

Завтрак.

Вчера мы отдыхали довольно активно, сегодня посвятим день чуть более спокойному отдыху.

Сегодня познакомимся с древними храмами, тем более, что поездка туда это не просто поездка, а джипинг.

Храмы расположены на горных отрогах и виды, которые открываются от храмов, просто завораживающие

! А изюминкой в такой прогулке будет пикник в горах.

Вечером, вдоволь нагулявшись, возвращаемся на базу.

Ужинаем и отдыхаем.

Джиппинг к храмам Сентинскому и ШоанинскомуДжиппинг к храмам Сентинскому и ШоанинскомуДжиппинг к храмам Сентинскому и Шоанинскому
5 день
Архыз, горнолыжный курорт

Подъем.

Завтрак.

Ну что, готовы к покорению новых высот?

Сегодня отправляемся в современный курорт – Архыз.

Здесь много горнолыжных трасс различного уровня сложности.

Новые канатные дороги быстренько поднимут вас на высоту, а уж вниз – сами!

Ощутите это прекрасное чувство полета, когда несешься по склону мимо сосен, снег вокруг искриться и сверкает, слышится свист ветра, дух захватывает от скорости…

А вокруг стоят каменные исполины и молчаливо смотрят на людской муравейник, копошащийся у их подножия…

«Лучами солнечными выжжены, красивые и беззаботные» возвращаемся вечером на базу, где нас уже поджидает вкуснейший ужин.

Архыз, горнолыжный курортАрхыз, горнолыжный курортАрхыз, горнолыжный курорт
6 день
Катание на лошадях, снежные игры

Подъем.

Завтрак.

Сегодня дадим отдых усталым ногам и проведем целый день с лошадками.

Покатаемся по окрестным горам, полюбуемся прекрасными горными пейзажами, вспомним детство.

Сегодня можно все – играть в снежки, лепить снеговиков или снежных баб, кому что нравится…

Можно даже построить снежную крепость, а потом взять ее приступом.

В общем, сегодня нам обеспечен смех, веселье, горящие глаза и психологическая разгрузка.

Пора отключиться от городских проблем!

К вечеру возвращаемся на базу.

Катание на лошадях, снежные игрыКатание на лошадях, снежные игрыКатание на лошадях, снежные игры
7 день
Домбай, горнолыжный курорт

Подъем.

Завтрак.

Сегодняшний день мы проведем в самом сердце Западного Кавказа.

В прекраснейшем месте, на старейшем горнолыжном курорте – в Домбае.

Развитая инфраструктура, большое количество трасс, кафе, где можно вкусно покушать и просто отдохнуть, любуясь горами – все это Домбай.

И все же… мы здесь не для любования!

Скорее вставайте на лыжи/сноуборд, оседлайте «ватрушку» и вперед!

Вечером возвращаемся на базу.

Домбай, горнолыжный курортДомбай, горнолыжный курортДомбай, горнолыжный курорт
8 день
Отъезд

Подъем.

Завтрак.

Вот и все закончилась горная сказка, пора возвращаться домой.

Мы уверены, что этот отдых запомнится вам надолго.

Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод.

Проживание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные Воды — тур. комплекс «Aуdin El» — Минеральные Воды
  • Проживание в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание: завтраки, обед 2го дня на базе, ужины и ланчбоксы – пикники
  • Катание на лошадях
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Джипинг, транспортное обслуживание на маршруте
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные экскурсии
  • Одноместное размещение — 10 000 руб. за весь период тура
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Прокат горнолыжного оборудования и ватрушек
  • Услуги инструктора по горным лыжам или сноуборду
  • Дополнительные услуги не входящие в основной пакет
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную одежду и наряды для фотосессий;
  • удобную обувь по сезону;
  • накидку от дождя;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
  • личную аптечку при необходимости.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал трансфер в туристический комплекс «Aуdin El» (ориентировочно 2 — 3 часа).

Место и время завершения тура: Трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.

Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?

Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
6 июня 2022
Турфирма предоставила интересный, обширный тур по Кавказу, программа отличная, продуманная, гостиницы и организация питания отличная!
Спасибо!
Г
27 мая 2022
Организация тура была превосходная.
О
24 мая 2022
Спасибо большое за хорошую полноценную организацию отдыха!))

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