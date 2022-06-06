Вы решили зимой приехать на Кавказ!
Мы очень вам рады и наш представитель с удовольствием встретит вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды.
Комфортабельный автомобиль легко и быстро доставит вас в новый туристический комплекс «Aуdin El».
Окруженный со всех сторон горами, туристический комплекс как будто спрятался от всего внешнего мира, даря возможность отдохнуть в тишине, наслаждаясь живописным ландшафтом.
После размещения в гостинице Вас ждут знакомство с группой, гидами, с обитателями базы и вкуснейший ужин.
Подъем.
Завтрак.
Мы надеемся, что вы хорошо отдохнули и сегодняшний день начнем с легкой прогулки по окрестностям нашей базы.
А посмотреть здесь есть что.
Здесь горы, похожие на головки выдержанного сыра, они испещрены дырочками, а дырочки так велики, что вы можете без труда зайти в них и прогуляться по небольшим пещеркам.
Рядом журчит очаровательный водопад, вы, как будто, попали в сказку, в такой зачарованный мир, где не гудят машины, где синее-синее небо и сияет солнышко, где воздух настолько чист, что его хочется пить, пить не отрываясь!
Прогулка по горам неизменно вызывает аппетит, поэтому, возвращаемся на базу на обед, а дальше нам еще предстоит прогулка на лошадях.
Могли ли вы себе представить такой отдых зимой?
Подъем.
Завтрак.
Сегодня мы отправимся на горнолыжный курорт.
И целый день посвятим катанию.
Катаемся, кто на чем может, кто на лыжах, кто на сноуборде, кто на тюбинге.
Вечером возвращаемся на базу, где нас ожидает ужин.
Подъем.
Завтрак.
Вчера мы отдыхали довольно активно, сегодня посвятим день чуть более спокойному отдыху.
Сегодня познакомимся с древними храмами, тем более, что поездка туда это не просто поездка, а джипинг.
Храмы расположены на горных отрогах и виды, которые открываются от храмов, просто завораживающие
! А изюминкой в такой прогулке будет пикник в горах.
Вечером, вдоволь нагулявшись, возвращаемся на базу.
Ужинаем и отдыхаем.
Подъем.
Завтрак.
Ну что, готовы к покорению новых высот?
Сегодня отправляемся в современный курорт – Архыз.
Здесь много горнолыжных трасс различного уровня сложности.
Новые канатные дороги быстренько поднимут вас на высоту, а уж вниз – сами!
Ощутите это прекрасное чувство полета, когда несешься по склону мимо сосен, снег вокруг искриться и сверкает, слышится свист ветра, дух захватывает от скорости…
А вокруг стоят каменные исполины и молчаливо смотрят на людской муравейник, копошащийся у их подножия…
«Лучами солнечными выжжены, красивые и беззаботные» возвращаемся вечером на базу, где нас уже поджидает вкуснейший ужин.
Подъем.
Завтрак.
Сегодня дадим отдых усталым ногам и проведем целый день с лошадками.
Покатаемся по окрестным горам, полюбуемся прекрасными горными пейзажами, вспомним детство.
Сегодня можно все – играть в снежки, лепить снеговиков или снежных баб, кому что нравится…
Можно даже построить снежную крепость, а потом взять ее приступом.
В общем, сегодня нам обеспечен смех, веселье, горящие глаза и психологическая разгрузка.
Пора отключиться от городских проблем!
К вечеру возвращаемся на базу.
Подъем.
Завтрак.
Сегодняшний день мы проведем в самом сердце Западного Кавказа.
В прекраснейшем месте, на старейшем горнолыжном курорте – в Домбае.
Развитая инфраструктура, большое количество трасс, кафе, где можно вкусно покушать и просто отдохнуть, любуясь горами – все это Домбай.
И все же… мы здесь не для любования!
Скорее вставайте на лыжи/сноуборд, оседлайте «ватрушку» и вперед!
Вечером возвращаемся на базу.
Подъем.
Завтрак.
Вот и все закончилась горная сказка, пора возвращаться домой.
Мы уверены, что этот отдых запомнится вам надолго.
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал трансфер в туристический комплекс «Aуdin El» (ориентировочно 2 — 3 часа).
Место и время завершения тура: Трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.
Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).