Это уникальная активная зимняя программа для молодежи, в которой вы поучаствуете в потрясающих приключениях, увидите памятники древней культуры народов Кавказа и получите заряд адреналина и бодрости. В этом путешествии вы проведете много фотосессий на фоне Кавказских горных вершин, пронзающих небо и сможете прокатиться по их заснеженным склонам! Комфортное размещение в новом туристическом комплексе и потрясающая природа, окружающая вас, позволит вам освободиться от усталости и надолго зарядиться бодростью и позитивом!

Мы будем кататься на ватрушках, строить снежные замки и просто весело проводить время

Посвятим один день поездке на джипах к древним храмам

Нас ждут три великолепных современных курорта

Программа тура по дням

1 день Встреча, размещение

Вы решили зимой приехать на Кавказ! Мы очень вам рады и наш представитель с удовольствием встретит вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды. Комфортабельный автомобиль легко и быстро доставит вас в новый туристический комплекс «Aуdin El». Окруженный со всех сторон горами, туристический комплекс как будто спрятался от всего внешнего мира, даря возможность отдохнуть в тишине, наслаждаясь живописным ландшафтом. После размещения в гостинице Вас ждут знакомство с группой, гидами, с обитателями базы и вкуснейший ужин.

2 день Сырные пещеры, водопад, прогулка на лошадях

Подъем. Завтрак. Мы надеемся, что вы хорошо отдохнули и сегодняшний день начнем с легкой прогулки по окрестностям нашей базы. А посмотреть здесь есть что. Здесь горы, похожие на головки выдержанного сыра, они испещрены дырочками, а дырочки так велики, что вы можете без труда зайти в них и прогуляться по небольшим пещеркам. Рядом журчит очаровательный водопад, вы, как будто, попали в сказку, в такой зачарованный мир, где не гудят машины, где синее-синее небо и сияет солнышко, где воздух настолько чист, что его хочется пить, пить не отрываясь! Прогулка по горам неизменно вызывает аппетит, поэтому, возвращаемся на базу на обед, а дальше нам еще предстоит прогулка на лошадях. Могли ли вы себе представить такой отдых зимой?

3 день Горнолыжный курорт Мара

Подъем. Завтрак. Сегодня мы отправимся на горнолыжный курорт. И целый день посвятим катанию. Катаемся, кто на чем может, кто на лыжах, кто на сноуборде, кто на тюбинге. Вечером возвращаемся на базу, где нас ожидает ужин.

4 день Джиппинг к храмам Сентинскому и Шоанинскому

Подъем. Завтрак. Вчера мы отдыхали довольно активно, сегодня посвятим день чуть более спокойному отдыху. Сегодня познакомимся с древними храмами, тем более, что поездка туда это не просто поездка, а джипинг. Храмы расположены на горных отрогах и виды, которые открываются от храмов, просто завораживающие ! А изюминкой в такой прогулке будет пикник в горах. Вечером, вдоволь нагулявшись, возвращаемся на базу. Ужинаем и отдыхаем.

5 день Архыз, горнолыжный курорт

Подъем. Завтрак. Ну что, готовы к покорению новых высот? Сегодня отправляемся в современный курорт – Архыз. Здесь много горнолыжных трасс различного уровня сложности. Новые канатные дороги быстренько поднимут вас на высоту, а уж вниз – сами! Ощутите это прекрасное чувство полета, когда несешься по склону мимо сосен, снег вокруг искриться и сверкает, слышится свист ветра, дух захватывает от скорости… А вокруг стоят каменные исполины и молчаливо смотрят на людской муравейник, копошащийся у их подножия… «Лучами солнечными выжжены, красивые и беззаботные» возвращаемся вечером на базу, где нас уже поджидает вкуснейший ужин.

6 день Катание на лошадях, снежные игры

Подъем. Завтрак. Сегодня дадим отдых усталым ногам и проведем целый день с лошадками. Покатаемся по окрестным горам, полюбуемся прекрасными горными пейзажами, вспомним детство. Сегодня можно все – играть в снежки, лепить снеговиков или снежных баб, кому что нравится… Можно даже построить снежную крепость, а потом взять ее приступом. В общем, сегодня нам обеспечен смех, веселье, горящие глаза и психологическая разгрузка. Пора отключиться от городских проблем! К вечеру возвращаемся на базу.

7 день Домбай, горнолыжный курорт

Подъем. Завтрак. Сегодняшний день мы проведем в самом сердце Западного Кавказа. В прекраснейшем месте, на старейшем горнолыжном курорте – в Домбае. Развитая инфраструктура, большое количество трасс, кафе, где можно вкусно покушать и просто отдохнуть, любуясь горами – все это Домбай. И все же… мы здесь не для любования! Скорее вставайте на лыжи/сноуборд, оседлайте «ватрушку» и вперед! Вечером возвращаемся на базу.

8 день Отъезд