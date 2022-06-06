Архыз – это уютные и доступные горы на Западном Кавказе. Здесь мягкий климат, близкие расстояния и множество маршрутов, которые по силам не только суровым горовосходителям, но и всем, кто любит ходить в горы и наслаждаться необыкновенными пейзажами.

Программа тура по дням

1 день Встреча, знакомство с историей Архыза

Встреча группы в Минеральных водах, трансфер до поселка Архыз (230 км, примерно 4 часа в дороге). По пути заедем в Нижний Архыз и посетим знаменитые Аланские храмы Нижне-Архызского историко-архитектурного комплекса, построенные в X-XII веках. После этого перейдем мост через реку Большой Зеленчук, поднимемся по 345-метровой лестнице из 526 ступеней и окажемся на площадке перед загадочной фреской на скале – Ликом Христа (датируется IX веком). Отсюда мы увидим Специальную Астрономическую обсерваторию РАН, куда совершим экскурсию в 5 день нашего путешествия. Вернемся в Нижний Архыз, отведаем вкуснейшие хычины в местном кафе и отправимся в Архыз, где нас ждут уютные номера в гостинице и экскурсия в Крутящийся домик-музей. Вечер посвятим отдыху и знакомству. Расстояние: 230 км авто, примерно 2-3 км пешком.

2 день Дуккинские озера

Сегодня нас ждет увлекательный трекинг к Дуккинским озерам (2450 м над уровнем моря). После завтрака в гостинице мы совершим переезд до ущелья Дукка, откуда отправимся в пешую прогулку через знаменитые меандры реки Малая Дукка к озерам Аркасарского хребта – озеро Рыбка, озеро Аркасарское и озеро Сказка Кавказа. На берегу озера Сказка Кавказа мы устроим пикник, пообедаем, подкрепим свои силы и отправимся назад. Протяженность пешего маршрута около 15 км, набор высоты около 400м. Продолжительность трекинга – около 5 часов. После трекинга усталым мышцам нужен хороший отдых – расслабимся, посетив баню с бассейном. Расстояние: 14 км авто, около 15 км пешком.

3 день Софийские водопады, перевал Софийское седло

Утром сядем на транспорт повышенной проходимости типа УАЗ и отправимся в Софийское ущелье, где спрятались шумные Софийские водопады. Они считаются самыми высокими водопадами в этом районе, их высота достигает 70 метров! Восхитимся мощью и красотой и сделаем яркие фото на память! После краткого отдыха отправимся в путь, чтобы подняться на перевал Софийское седло. Отсюда открывается захватывающий вид на верховья ущелья Кызгыч и горные районы Маруха, Аксаута и Домбай. Здесь, среди потрясающих видов, устроим привал и пообедаем. После обеда нас ждет обратный путь, а вечером – вкусный ужин, чай и обмен впечатлениями. Расстояние: авто 32 км, пешком 7 км.

4 день Восхождение на пик Джамараклитебе

В этот день мы почувствуем себя настоящими альпинистами и совершим восхождение на пик Джамараклитебе – нам предстоит пройти 15 км и набрать высоту 1500 м. Наше восхождение начнется с маршрута на Баритовый водопад. Перед водопадом тропа переходит на другой берег — в этом месте ручей легко перепрыгнуть по камням. Самая крутая часть пути позади, впереди нас ждут альпийские луга. Буквально через пять минут от водопада открывается потрясающий вид на лежащий внизу посёлок и соседние горы. И чем выше, тем лучше вид. По тропе выйдем на широкий пологий гребень хребта Абишира-Ахуба, между перевалами Баритовый и Пионер. Здесь можно выбрать направление: вправо на Джамараклитебе, влево на пик Пионеров. Еще немного, и вершина взята! Любуемся видами, делаем фото и отправляемся в обратный путь. Вечер посвятим отдыху и восстановлению сил.

5 день Выезд из гостиницы, посещение обсерватории