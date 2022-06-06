Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур

Архыз - это уютные и доступные горы на Западном Кавказе

5
3 отзыва
Архыз – это уютные и доступные горы на Западном Кавказе.

Здесь мягкий климат, близкие расстояния и множество маршрутов, которые по силам не только суровым горовосходителям, но и всем, кто любит ходить в горы и наслаждаться необыкновенными пейзажами.
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Ближайшие даты:
01
окт

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • большую часть времени будем передвигаться налегке без рюкзаков;
  • увидим цветущие альпийские луга, водопады и горные озера;
  • поднимемся на красивейшие перевалы и вершины;
  • получим заряд впечатлений на весь год.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, знакомство с историей Архыза

Встреча группы в Минеральных водах, трансфер до поселка Архыз (230 км, примерно 4 часа в дороге).

По пути заедем в Нижний Архыз и посетим знаменитые Аланские храмы Нижне-Архызского историко-архитектурного комплекса, построенные в X-XII веках.

После этого перейдем мост через реку Большой Зеленчук, поднимемся по 345-метровой лестнице из 526 ступеней и окажемся на площадке перед загадочной фреской на скале – Ликом Христа (датируется IX веком).

Отсюда мы увидим Специальную Астрономическую обсерваторию РАН, куда совершим экскурсию в 5 день нашего путешествия.

Вернемся в Нижний Архыз, отведаем вкуснейшие хычины в местном кафе и отправимся в Архыз, где нас ждут уютные номера в гостинице и экскурсия в Крутящийся домик-музей.

Вечер посвятим отдыху и знакомству.

Расстояние: 230 км авто, примерно 2-3 км пешком.

2 день
Дуккинские озера

Сегодня нас ждет увлекательный трекинг к Дуккинским озерам (2450 м над уровнем моря).

После завтрака в гостинице мы совершим переезд до ущелья Дукка, откуда отправимся в пешую прогулку через знаменитые меандры реки Малая Дукка к озерам Аркасарского хребта – озеро Рыбка, озеро Аркасарское и озеро Сказка Кавказа.

На берегу озера Сказка Кавказа мы устроим пикник, пообедаем, подкрепим свои силы и отправимся назад.

Протяженность пешего маршрута около 15 км, набор высоты около 400м.

Продолжительность трекинга – около 5 часов.

После трекинга усталым мышцам нужен хороший отдых – расслабимся, посетив баню с бассейном.

Расстояние: 14 км авто, около 15 км пешком.

3 день
Софийские водопады, перевал Софийское седло

Утром сядем на транспорт повышенной проходимости типа УАЗ и отправимся в Софийское ущелье, где спрятались шумные Софийские водопады.

Они считаются самыми высокими водопадами в этом районе, их высота достигает 70 метров!

Восхитимся мощью и красотой и сделаем яркие фото на память!

После краткого отдыха отправимся в путь, чтобы подняться на перевал Софийское седло.

Отсюда открывается захватывающий вид на верховья ущелья Кызгыч и горные районы Маруха, Аксаута и Домбай.

Здесь, среди потрясающих видов, устроим привал и пообедаем.

После обеда нас ждет обратный путь, а вечером – вкусный ужин, чай и обмен впечатлениями.

Расстояние: авто 32 км, пешком 7 км.

4 день
Восхождение на пик Джамараклитебе

В этот день мы почувствуем себя настоящими альпинистами и совершим восхождение на пик Джамараклитебе – нам предстоит пройти 15 км и набрать высоту 1500 м.

Наше восхождение начнется с маршрута на Баритовый водопад.

Перед водопадом тропа переходит на другой берег — в этом месте ручей легко перепрыгнуть по камням.

Самая крутая часть пути позади, впереди нас ждут альпийские луга.

Буквально через пять минут от водопада открывается потрясающий вид на лежащий внизу посёлок и соседние горы.

И чем выше, тем лучше вид.

По тропе выйдем на широкий пологий гребень хребта Абишира-Ахуба, между перевалами Баритовый и Пионер.

Здесь можно выбрать направление: вправо на Джамараклитебе, влево на пик Пионеров.

Еще немного, и вершина взята!

Любуемся видами, делаем фото и отправляемся в обратный путь.

Вечер посвятим отдыху и восстановлению сил.

5 день
Выезд из гостиницы, посещение обсерватории

Сегодня мы прощаемся с гостеприимным Архызом, но наша программа еще не заканчивается.

Нам предстоит экскурсия в специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наук (САО РАН), где находятся Большой Телескоп Альт-Азимутальный (БТА) и РадиоТелескоп Академии Наук (РАТАН 600).

Нашему взгляду предстанет БТА с диаметром зеркала 6 метров, который является крупнейшим в Евразии оптическим телескопом.

Он установлен в 17 км от поселка Нижний Архыз на Верхней Научной Площадке САО РАН у подножья горы Пастухова на высоте 2070 м над уровнем моря.

Мы увидим, как ученые наблюдают за движением небесных светил.

После посещения обсерватории отправимся на обед в кафе Нижний Архыз, а затем нас ждет трансфер в Минеральные воды.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базах отдыха/в гостиницах. Подробности узнавайте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные воды – Архыз, Архыз – Минеральные воды
  • Все переезды по территории Архыза
  • Проживание
  • Завтраки и ужины, питание на активной части маршрута
  • Инструкторское сопровождение (1 гид на группу из 10 человек)
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты на все достопримечательности, запланированные программой
  • Фирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
  • Питание в дороге
  • Экскурсии, непредусмотренные программой
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:
- Хоба (подпопник)
- Маленький рюкзак 25-30 л для радиальных выходов с накидкой от дождя

Одежда и обувь:
- Ботинки трекинговые либо непромокаемые кроссовки на подошве с хорошим протектором (кеды, кроссовки с сеткой не подходят)
- Сандалии или сланцы
- Ветровка, штаны
- Дождевик
- Панама / бейсболка / бандана / баф
- Кофта флисовая
- Комплект термобелья
- 1- 2 футболки
- Шорты
- Носки 2-3 пары синтетические
- Легкое полотенце+купальные принадлежности (для посещения бани)
- Яркое и легкое платье, можно два (для стильных фоточек)

Что взять еще:
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
- Термос или бутылка для воды (0,5 -1 литр) - по желанию
- Очки солнцезащитные
- Крем солнцезащитный

Документы:
- Медицинский полис
- Паспорт
- Деньги на дополнительные расходы - кафе, сувениры

Дополнительно:
- Фотоаппарат (видеокамера)

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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