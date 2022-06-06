Преимущества этого путешествия:
Встреча группы в Минеральных водах, трансфер до поселка Архыз (230 км, примерно 4 часа в дороге).
По пути заедем в Нижний Архыз и посетим знаменитые Аланские храмы Нижне-Архызского историко-архитектурного комплекса, построенные в X-XII веках.
После этого перейдем мост через реку Большой Зеленчук, поднимемся по 345-метровой лестнице из 526 ступеней и окажемся на площадке перед загадочной фреской на скале – Ликом Христа (датируется IX веком).
Отсюда мы увидим Специальную Астрономическую обсерваторию РАН, куда совершим экскурсию в 5 день нашего путешествия.
Вернемся в Нижний Архыз, отведаем вкуснейшие хычины в местном кафе и отправимся в Архыз, где нас ждут уютные номера в гостинице и экскурсия в Крутящийся домик-музей.
Вечер посвятим отдыху и знакомству.
Расстояние: 230 км авто, примерно 2-3 км пешком.
Сегодня нас ждет увлекательный трекинг к Дуккинским озерам (2450 м над уровнем моря).
После завтрака в гостинице мы совершим переезд до ущелья Дукка, откуда отправимся в пешую прогулку через знаменитые меандры реки Малая Дукка к озерам Аркасарского хребта – озеро Рыбка, озеро Аркасарское и озеро Сказка Кавказа.
На берегу озера Сказка Кавказа мы устроим пикник, пообедаем, подкрепим свои силы и отправимся назад.
Протяженность пешего маршрута около 15 км, набор высоты около 400м.
Продолжительность трекинга – около 5 часов.
После трекинга усталым мышцам нужен хороший отдых – расслабимся, посетив баню с бассейном.
Расстояние: 14 км авто, около 15 км пешком.
Утром сядем на транспорт повышенной проходимости типа УАЗ и отправимся в Софийское ущелье, где спрятались шумные Софийские водопады.
Они считаются самыми высокими водопадами в этом районе, их высота достигает 70 метров!
Восхитимся мощью и красотой и сделаем яркие фото на память!
После краткого отдыха отправимся в путь, чтобы подняться на перевал Софийское седло.
Отсюда открывается захватывающий вид на верховья ущелья Кызгыч и горные районы Маруха, Аксаута и Домбай.
Здесь, среди потрясающих видов, устроим привал и пообедаем.
После обеда нас ждет обратный путь, а вечером – вкусный ужин, чай и обмен впечатлениями.
Расстояние: авто 32 км, пешком 7 км.
В этот день мы почувствуем себя настоящими альпинистами и совершим восхождение на пик Джамараклитебе – нам предстоит пройти 15 км и набрать высоту 1500 м.
Наше восхождение начнется с маршрута на Баритовый водопад.
Перед водопадом тропа переходит на другой берег — в этом месте ручей легко перепрыгнуть по камням.
Самая крутая часть пути позади, впереди нас ждут альпийские луга.
Буквально через пять минут от водопада открывается потрясающий вид на лежащий внизу посёлок и соседние горы.
И чем выше, тем лучше вид.
По тропе выйдем на широкий пологий гребень хребта Абишира-Ахуба, между перевалами Баритовый и Пионер.
Здесь можно выбрать направление: вправо на Джамараклитебе, влево на пик Пионеров.
Еще немного, и вершина взята!
Любуемся видами, делаем фото и отправляемся в обратный путь.
Вечер посвятим отдыху и восстановлению сил.
Сегодня мы прощаемся с гостеприимным Архызом, но наша программа еще не заканчивается.
Нам предстоит экскурсия в специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наук (САО РАН), где находятся Большой Телескоп Альт-Азимутальный (БТА) и РадиоТелескоп Академии Наук (РАТАН 600).
Нашему взгляду предстанет БТА с диаметром зеркала 6 метров, который является крупнейшим в Евразии оптическим телескопом.
Он установлен в 17 км от поселка Нижний Архыз на Верхней Научной Площадке САО РАН у подножья горы Пастухова на высоте 2070 м над уровнем моря.
Мы увидим, как ученые наблюдают за движением небесных светил.
После посещения обсерватории отправимся на обед в кафе Нижний Архыз, а затем нас ждет трансфер в Минеральные воды.
Тур предусматривает размещение на базах отдыха/в гостиницах. Подробности узнавайте при бронировании.
Снаряжение:
- Хоба (подпопник)
- Маленький рюкзак 25-30 л для радиальных выходов с накидкой от дождя
Одежда и обувь:
- Ботинки трекинговые либо непромокаемые кроссовки на подошве с хорошим протектором (кеды, кроссовки с сеткой не подходят)
- Сандалии или сланцы
- Ветровка, штаны
- Дождевик
- Панама / бейсболка / бандана / баф
- Кофта флисовая
- Комплект термобелья
- 1- 2 футболки
- Шорты
- Носки 2-3 пары синтетические
- Легкое полотенце+купальные принадлежности (для посещения бани)
- Яркое и легкое платье, можно два (для стильных фоточек)
Что взять еще:
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
- Термос или бутылка для воды (0,5 -1 литр) - по желанию
- Очки солнцезащитные
- Крем солнцезащитный
Документы:
- Медицинский полис
- Паспорт
- Деньги на дополнительные расходы - кафе, сувениры
Дополнительно:
- Фотоаппарат (видеокамера)
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».