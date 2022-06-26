Программа

День 1. Экскурсия в Аланское городище, лик Христа.

11:00-11:30 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3-3,5 часов).

Экскурсия в Аланское городище является одной из самых легких в окрестностях Архыза. Здесь можно окунуться в древнейшую историю — увидеть древние менгиры, византийские храмы и попробовать воду из Святого источника!

На территории археологического комплекса сохранилось множество исторических достопримечательностей: три монументальных храма Византийской архитектуры X века, Солнечный календарь, суровый воин-менгир, руины жилых и производственных построек аланов.

В 1999 г. в этом же районе, на склоне хребта Мацешта, был обнаружен удивительный наскальный образ — Лик Христа. Он находится в небольшом гроте из песчаника, размер наскального рисунка — 140 на 80 см.

Со скалы на людей мудро взирает Иисус Христос, который смотрит точно на восток. Если провести условную линию, она пройдет как раз через Северный храм Нижне-Архызского городища. Чтобы подойти к Лику Христа, нам предстоит преодолеть 527 ступенек! Продолжительность экскурсии: 3 часа.

Поселение в гостинице около 17:00, обзорная экскурсия по поселку Архыз.

День 2. Софийские водопады.

Покинув пределы Архыза, часть дальнейшего маршрута нам предстоит преодолеть на горном транспорте — УАЗике! Наш путь лежит в сторону слияния рек Псыш и София, далее — вверх по Софийской долине. Весь путь на горной машине по бездорожью занимает около часа.

Дальнейший маршрут от Ледниковой фермы до самих водопадов предстоит проделать пешком!

Сначала тропа идет через хвойный лес, через небольшие речушки и густые березовые рощи. Чем выше поднимаешься, тем сильнее меняется пейзаж: пихтовые леса остаются позади, появляются каменистые участки, местами могут возникать еще не растаявшие снежники.

Путь к водопадам легкий, он будет по силам каждому человеку. Здесь идет постоянный, но небольшой набор высоты. С каждым шагом ты незаметно поднимаешься все выше и выше. А стоит обернуться назад — и тут же долина Софии подарит вам необыкновенные виды!

Одним из символов Архыза является красавица гора София. Ее высота — 3637 м. И здесь же природа создала могучий Софийский ледник. Его острые, ледяные вершины упираются в небо и издалека они похожи на огромных сказочных существ в снежных шапках и с густой бородой.

В теплое время года ледник тает, и образуются великолепные Софийские водопады. Высота водопадов — 70 метров! С невероятным шумом огромная масса воды падает вниз, на темные скалы и дает начало белой, пенящейся реке София.

Активная часть прохождения по маршруту: 5,5 км, перепад высот 2050-2300 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.

День 3. Малые Дуккинские озера.

Сегодня отправляемся любоваться тремя разноцветными высокогорным озерам! Наш путь лежит вдоль реки Малая Дукка, которая делает множество витиеватых поворотов и извивается по долине, показывая туристам свой игривый нрав. Спустя всего пару часов, перед нами покажется первое озеро темно-зеленого цвета. Вода в озере очень прозрачная и так и манит искупаться!

Поднявшись немного вверх по каменной морене, открывается еще один огромный скальный цирк с прекрасным, изумрудно-синим озером. В это время на склонах цирка все еще будет лежать снег, который искрится на солнышке и отражается белоснежными айсбергами в спокойной глади озера…

Поднявшись на перевал Ангелочек (2600 м, н/к), нам откроется еще одна цепь небольших высокогорных озер.

Больше на маршруте подъемов не будет, впереди только спуск. По пути вниз, на склоне горы, обязательно увидим олимпийского мишку с шариком, созданного самой природой. А далее — еще одно большое, темно-изумрудное озеро, сверху похожее на гигантскую зеленую ящерицу. Спускаемся к озеру, отдыхаем и возвращаемся обратно.

Активная часть прохождения по маршруту: 11,3 км, перепад высот 1890-2550 м, продолжительность маршрута 8-9 часов.

День 4. Водопад Чигардала.

Ущелье реки Кызгыч богато достопримечательностями: здесь находится Спящее озеро, гора Останец и водопад Чигардала.

Путь к водопаду идет по ровной лесной дороге, без подъемов. C двух сторон возвышаются горные хребты, укрытые стройными пихтами. А далеко на горизонте виднеются белые шапки снега на вершинах Главного Кавказского Хребта. Часть пути мы будет идти вдоль изумрудной реки Кызгыч, иногда спускаясь совсем близко к ней.

Лишь перед самим водопадом начинается подъем по хвойному лесу. Водопад Чигардала имеет несколько каскадов, расположенных ступенями друг над другом. Вдоль реки разбросаны огромные камни и упавшие деревья, покрытые мхом.

Главный водопад скрывается еще выше! Он падает легким, белоснежным потоком с каменного уступа. В полдень солнце практически полностью его освещает, заставляя водопад искриться! Здесь вы с легкостью можете потренироваться сделать фотографии с «шелковой водой».

Активная часть прохождения по маршруту: 17,9 км, перепад высот 1465-1730 м, продолжительность маршрута 7-7,5 часов.

День 5. Софийские озера, озеро Айматлы-Джагалы кёль.

Софийские озера — это визитная карточка Архыза. Рано утром мы проедем на УАЗике к подножию Софийского хребта, откуда отправимся в долину реки Ак-Айры. Сегодня будем подниматься все выше, выше и выше!

Пихтовые леса постепенно сменятся альпийскими лугами, после них появятся целые поляны рододендронов и можжевельника. Со стен ущелья скатываются небольшие водопады, а рядом бежит чистейшая речка Ак-Айры.

Впереди подъем на перевал Иркиз (2880 м). Подъем не простой, но сразу за перевалом открывается настоящая страна озер. Дух захватывает от увиденной красоты!

Софийские озера — яркие, разноцветные, в начале лета украшенные небольшими снежниками и изумрудными льдинками. В одном озере вода имеет необыкновенно-голубой цвет, в другом — бирюзовая, а третье — озеро с водой цвета стали.

Выбрав самое красивое озеро, остановимся возле него на отдых. Искупаемся, пообедаем и отправляемся дальше. Впереди у нас еще одно озеро — Айматлы-джагалы-кёль. Такое необычное название озера все вместе будем тренироваться выговаривать!

Продолжительность маршрута 8-9 часов.

Обратите внимание! Экскурсию на Софийские озера начинаем проводить с 5-7 июля в связи с тем, что до этого времени озера еще находятся подо льдом и не оттаяли. В этом случае туристы посещают озеро Айматлы-Джагалы-кель.

День 6. Рафтинг по реке Большой Зеленчук. Прогулка на лошадях.

Сегодня у нас запланирован рафтинг — катание по реке! В сопровождении инструктора мы пройдем семь километров по светло-изумрудной реке Большой Зеленчук. Это главная, самая большая река Архыза, ее длина — 158 километров.

Опытный инструктор проведет тренировку и инструктаж по технике безопасности перед рафтингом, затем надеваем спасательные жилеты, каски — и вперед! Инструктор научит вас грести, управлять рафтом, поворачивать. Чтобы научиться умело и слаженно управлять рафтом, вам предстоит стать одной командой! Море удовольствия и адреналина будет обеспечено всем!

Одежда для рафтинга: купальник или шорты и футболка. На рафтинге выдают гидрокостюм, специальные носки, обувь, спасательный жилет и каску. Активная часть прохождения по маршруту: длина маршрута 7 км, продолжительность 1,5 часа (инструктаж и сплав).

Прогулки на лошадях всегда дарят незабываемые эмоции и детям, и взрослым. Инструктор научит нас, как правильно управлять и держаться в седле. Каждый выберет себе лошадку — и поехали на прогулку по лесным тропам! В пути мы обязательно сделаем остановки и устроим фотосессию.

День 7. Аланская башня, смотровая площадка Карча-Тебе.

В этот день совершим прогулку по окрестностям поселка Архыз. Поднимемся на один из скальных выступов, чтобы увидеть руины древней Аланской башни. Считается, что в XIII-XIV вв. здесь была башня Карчи — легендарного предка карачаевского народа. В наше время от башни осталась часть стен и фундамент.

После посещения башни, выйдем на отличную смотровую площадку: нам откроется с высоты поселок Архыз, горные хребты Чегет-Чат, Морх-Сырты и долина реки Большой Зеленчук.

После прогулки — добро пожаловать на сувенирный рынок в поселке Архыз!

Активная часть прохождения по маршруту: 8,4 км, перепад высот 1470-1640 м, продолжительность маршрута 3-4 часа.

13:00 — переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

16:00-16:30 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

Организационные моменты

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Проживание

Гостиница «Незабудка» построена в 2016 г. Во всех номерах современная мебель, качественная сантехника. В гостинице есть сушилка для обуви, стиральная машинка. На первом этаже находится большая кухня, на которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи. На кухне имеется холодильник, плита, чайник, микроволновая печь, мультиварка.