Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз

Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
В небольшой компании мы проедем по Пятигорску и Кисловодску, Железноводску и Ессентукам. Вы попробуете знаменитую минералку и самые вкусные хычины на Кавказе.

Послушаете о жизни Лермонтова в этих местах, а в
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обсерватории познакомитесь с секретами работы астрономов и узнаете интересные факты о звёздах.

Вас ждут известные достопримечательности и невероятные горные пейзажи, катание по канатной дороге в Архызе и купание в тёплых бассейнах с термальной водой.

3.6
5 отзывов
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Проживание. В комфортабельных 1-2-комнатных апартаментах или гостиничных номерах со всеми удобствами.

Питание. Не включено в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Пятигорск, подъём на гору Машук, купание в термальных источниках и посещение Железноводска

После встречи в аэропорту разместимся в апартаментах и отправимся на экскурсию по Пятигорску. Начнём со старейшего парка «Цветник». Вы увидите Лермонтовскую галерею, здание Ермоловских ванн, Грот Дианы. Узнаете историю города и познакомитесь с курортными традициями 19-го века. Мы увидим беседку «Эолова арфа», грот Лермонтова и здание Академической галереи. Прогуляемся по Иммануэлевскому парку и попробуем несколько видов минеральной воды.

По дороге к знаменитому озеру Провал посетим каскады каменных бассейнов с сероводородной водой на горе Машук, получившие прозвище «Бесстыжие ванны». По канатной дороге поднимемся на вершину. Мы расскажем вам о жизни М. Ю. Лермонтова на Кавказе и покажем место его дуэли. Проедем по главным улицам Пятигорска, а затем вас ждёт купание в «Суворовских термальных источниках».

После побываем в Железноводске. Вы увидите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею. По знаменитому Каскаду — одной из самых длинных лестниц в России — спустимся к Курортному озеру, откуда открывается завораживающий вид на лес и горы.

Пятигорск, подъём на гору Машук, купание в термальных источниках и посещение ЖелезноводскаПятигорск, подъём на гору Машук, купание в термальных источниках и посещение ЖелезноводскаПятигорск, подъём на гору Машук, купание в термальных источниках и посещение ЖелезноводскаПятигорск, подъём на гору Машук, купание в термальных источниках и посещение ЖелезноводскаПятигорск, подъём на гору Машук, купание в термальных источниках и посещение ЖелезноводскаПятигорск, подъём на гору Машук, купание в термальных источниках и посещение ЖелезноводскаПятигорск, подъём на гору Машук, купание в термальных источниках и посещение Железноводска
2 день

Ессентуки и окрестности Кисловодска

В этот день сначала посетим Ессентуки. Проедем по центру города и полюбуемся архитектурой, посмотрим на храмовый комплекс Петра и Павла и крупнейшую в стране скульптуру Иисуса Христа, обращённую к Кавказскому хребту (из-за величественного монумента это место в шутку называют «Рио-де-Кавказ»).

В Кисловодске пройдёмся по Курортному бульвару, увидим Нарзанную галерею, цветной фонтан и Октябрьские ванны, прогуляемся по огромному курортному парку. Побываем у необычной природной достопримечательности, которую Лермонтов упомянул в «Герое нашего времени» — горы Кольцо.

Доедем до Медовых водопадов в красивом горном ущелье в окружении доломитовых пещер и живописных лугов. Здесь, в небольшом кафе, вы сможете отведать блюда национальной кухни. Также будет возможность прокатиться на лошадях, осетить «Альпака-парк», прокатиться на зиплайне.

В завершение дня мы отправимся на живописное плато Шаджатмаз, высота которого составляет 2080 метров над уровнем моря. Устроим небольшое чаепитие и насладимся видами Кавказского хребта, а при ясной погоде увидим Эльбрус.

Ессентуки и окрестности КисловодскаЕссентуки и окрестности КисловодскаЕссентуки и окрестности КисловодскаЕссентуки и окрестности КисловодскаЕссентуки и окрестности Кисловодска
3 день

Архыз: обсерватория, древние храмы и подъём по канатной дороге

Рано утром едем в Архыз, где посетим астрофизическую обсерваторию — крупнейший в нашей стране центр наземных наблюдений за Вселенной. После посмотрим на три уникальных храма 10-го века, построенных аланами. Затем доедем до поляны Романтик и по канатной дороге поднимемся до высоты 2240 метров, чтобы полюбоваться завораживающей панорамой горных вершин. После экскурсии остановимся в одной из гостиниц живописного села Архыз, окружённого высокими горами.

Рано утром следующего дня отправимся в аэропорт.

Архыз: обсерватория, древние храмы и подъём по канатной дорогеАрхыз: обсерватория, древние храмы и подъём по канатной дорогеАрхыз: обсерватория, древние храмы и подъём по канатной дорогеАрхыз: обсерватория, древние храмы и подъём по канатной дорогеАрхыз: обсерватория, древние храмы и подъём по канатной дороге

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт в заключительный день
  • Экскурсионное сопровождение
  • Билеты на канатные дороги
  • Экосборы
  • Входные билеты к термальным источникам
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание Посещение «Альпака-парка», зиплайн, конные прогулки (по желанию)
  • Возможно проведение тура индивидуально для 1-3 человек, стоимость - по запросу
Место начала и завершения?
Минеральные Воды, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
2
1
А
27 апр 2024
Интересная и насыщенная программа тура организована отлично. Размещение, трансфер, питание - все продумано до мелочей так, что без суеты всего за 5 дней мы посмотрели и курортные города и горы и много других интересных мест, даже купались в нескольких минеральных источниках. Отдельная благодарность гиду Марии, она показала Кавказ так, что хочется вернуться туда еще.
Е
20 апр 2024
Совершенно замечательная поездка! Остались одни положительные эмоции и впечатления. Огромное спасибо организатору Анне за внимание и оперативное решение вопросов. А также отдельная благодарность гидам - Наталье и Марии! Комфортность, лёгкость и позитив от такой поездки! Удачи вам ребята!!
В
12 апр 2024
Тур проходил с 6 апреля по 10 апреля 2024 года.
Отмечу некоторые моменты, на основании которых была снижена оценка:
1. Тур указан на 5 дней, однако пятый день не имеет никаких мероприятий,
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кроме трансфера до аэропорта/вокзала. При этом насыщенная программа явно позволяет предусмотреть иную последовательность обзорных экскурсий по городам. (обзорная экскурсия по городу в данном туре - это прогулка по парку/паркам. Не дали ни один вечер прогуляться самостоятельно ни в одном из городов).
2. Выбор гостиниц на трассе не лучший вариант. Во-первых, нет возможности купить даже просто воды, не то что кофе или чего - нибудь перекусить. Во-вторых, нет никакого досуга пока ожидаешь водителя - гида. Из этого следует третий минус.
3. Не пунктуальность гида. Без комментариев.
4. Не хвает времяпрепровождения на природе, например реках или озёрах.
5. Ставлю под сомнение рациональность включения в тур обсерваторию в Нижнем Архызе. Не интересно, дорого, бесполезно. Не впечатлило.

Рассказ про гида Марию от гида Марии 10/10🙄

Из плюсов:
1. Встречали по приезду (данный плюс имеют все подобные туры)
2. Дают время погулять по горам. Но гулять по склону, где расположен подъёмник, никаких эко-троп тур не предусматривает - можно к минусам отнести.
3. Не сильно торопили, когда не уклалывадись во временные рамки.
4. Отдельное спасибо гиду Андрею за инициативность и возможность посмотреть больше, чем планировалось. Поэтому добавляю ещё одну звезду.

Анна
Анна
Ответ организатора:
1. В описании программы и написано, что 5-й день - это только трансфер в аэропорт. Она очень насыщенная и не
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предусматривает время на свободные прогулки, их мы никому и не обещали. Программу мы перестроили, исходя из даты прилета следующего участника (все прилетели в разное время и разные дни). Курортный парк в Кисловодске и Ессентуках - неотъемлимая часть программы, важная достопримечательность городов.

2. Гостница в Иноземцево была всего 1 ночь - в день вашего прилета, вернулись вы туда после экскурсии в 22 ч. Да, при выборе учтем в следующий раз близость к магазинам.

3. Гид не опаздывала более, чем на 15 мин - не всегда можно предугадать дорожную обстановку.

4. Реки и озера, треккинговые маршруты не входят в программу, о них мы ничего и не писали, но Андрей по собственной инициативе отвез вас к озеру Гижгит.

5. Обсерватория в Архызе нравится многим гостям, сожалею, что вас не впечатлила. Стоимость экскурсии - 500 р, в стоимость обязательных трат не входит.

Про гида Марию не понятен ваш комментарий. Вы знакомились между собой и она тоже рассказала вам о себе, я думаю, это правильно.

Ю
11 апр 2024
Я никогда не пишу отзывы, поэтому будет сложно связно что-то написать. Мне все понравилось, это мой первый опыт такого рода отдыха, очень насыщенно, сначала казалось что 5 дней мало, оказалось
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что слишком много по информации и увиденному. Я в полном восторге от гор, попали в самое сердце.
Про гидов. Мария прекрасный гид, очень инициативная и деятельная, начитанная, знающая свое дело, интересующаяся всем и вся, что не скажешь про меня😂, но Мария старалась не обращать на это внимание и всеми силами расшевелить).
Андрей прекрасный водитель, рассказал много более житейских историй, был позитивно настроенный и это нельзя оставить без внимания.
Из нюансов которые для меня оказались не очевидными - это траты, которые не были запланированы, но были необходимы: вход во все термальные воды, подъемники в горах, на территорию музея, обсерватории - при покупке и описании тура мне не было понятно, что в итоге это достаточно ощутимая сумма. Возможно из-за того что опыта в такого рода турах у меня нет, повторюсь)
Я не притязательный человек и ищу плюсы во всем, мне было в кайф что группа маленькая, пусть и незнакомых людей, но скорее это всё таки более расчитано на семью или компанию друзей, тут соглашусь.
Спасибо за вашу работу, это огромный труд - работать с людьми! Процветания вам и довольных клиентов!

И
11 апр 2024
Программа путешествия не рассчитана на столько дней, как заявлено. Везде бежали бегом, чтобы все успеть и все-равно не успевали, приезжали в отели за полночь, как следствие - не высыпались. Гиды
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сначала говорливые, вторую половину пути молчат и работают просто водителями. Я не ставлю под вопрос их знания, но уметь их полно донести до туристов на протяжении всего маршрута - тоже часть профессии. Очень понравилась гид в Пятигорске Екатерина. Компетентная, терпеливая, вежливая. Молодец! Пятерка!
Большой минус - выбор низкокачественных гостиниц, явная экономия на комфорте туристов. И последний минус. Конечная точка моего путешествия была не та, что заявлена в рекламе тура, поэтому трансфер до Минеральных Вод мне пришлось оплачивать самой. Моя претензия организатору Анне стала оспариваться ею, что полностью снижает мою оценку этого тура. Не могу с чистой совестью кому-то порекомендовать эту поездку.

Анна
Анна
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за отзыв! Вы выбрали групповой тур, в котором, кроме вас, еще было две незнакомых между собой девушки. Все
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прилетали в разное время. Ваш поезд прибыл на следующий день, поэтому данный тур мы перестроили исключительно под ваше расписание. Общая стоимость тура делится на 4 участника, но его возможно провести и для 3-х человек, при условии, если все будут проживать в одном номере или в простых отелях, что и получилось в вашем случае. Если бы мы не сэкономили на проживании, тур просто бы не состоялся, т. к. гиды не могут два дня работать бесплатно. Двух девушек мы отвезли в Мин. воды, как и предусмотрено программой, а для вас в этот день провели индивидуальную экскурсию, поэтому вы особенно выделили гида Екатерину. После она отвезла вас в отель, где вы, опять же, ночевали одна, без других участников. Я выбираю отели с отзывыми не менее 4.5 баллов. И ваш был именно такой, но находился в Иноземцево. Мы могли бы отвезти вас в Минеральные воды вместе с другими участниками, но вы не говорили, что это нужно. Вы сообщили, что остаетесь после окончания тура еще на два дня и находитесь "в свободном полете". Я не знаю ваших дальнейших планов. Тур закончился, программу мы выполнили в полном объеме. Далее вы сами планируете свой досуг.
На протяжении всех дней экскурсий оба гида очень много рассказывали, а вы записывали всю информацию на диктофон. Возможно, переслушав записи, вы можете поменять свое мнение о качестве работы гидов.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхОбзорныеЭльбрусПопулярные местаМашукТермальные источникиВсе туры3-дневные турыSPA

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