Послушаете о жизни Лермонтова в этих местах, а в
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Проживание. В комфортабельных 1-2-комнатных апартаментах или гостиничных номерах со всеми удобствами.
Питание. Не включено в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
Пятигорск, подъём на гору Машук, купание в термальных источниках и посещение Железноводска
После встречи в аэропорту разместимся в апартаментах и отправимся на экскурсию по Пятигорску. Начнём со старейшего парка «Цветник». Вы увидите Лермонтовскую галерею, здание Ермоловских ванн, Грот Дианы. Узнаете историю города и познакомитесь с курортными традициями 19-го века. Мы увидим беседку «Эолова арфа», грот Лермонтова и здание Академической галереи. Прогуляемся по Иммануэлевскому парку и попробуем несколько видов минеральной воды.
По дороге к знаменитому озеру Провал посетим каскады каменных бассейнов с сероводородной водой на горе Машук, получившие прозвище «Бесстыжие ванны». По канатной дороге поднимемся на вершину. Мы расскажем вам о жизни М. Ю. Лермонтова на Кавказе и покажем место его дуэли. Проедем по главным улицам Пятигорска, а затем вас ждёт купание в «Суворовских термальных источниках».
После побываем в Железноводске. Вы увидите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею. По знаменитому Каскаду — одной из самых длинных лестниц в России — спустимся к Курортному озеру, откуда открывается завораживающий вид на лес и горы.
Ессентуки и окрестности Кисловодска
В этот день сначала посетим Ессентуки. Проедем по центру города и полюбуемся архитектурой, посмотрим на храмовый комплекс Петра и Павла и крупнейшую в стране скульптуру Иисуса Христа, обращённую к Кавказскому хребту (из-за величественного монумента это место в шутку называют «Рио-де-Кавказ»).
В Кисловодске пройдёмся по Курортному бульвару, увидим Нарзанную галерею, цветной фонтан и Октябрьские ванны, прогуляемся по огромному курортному парку. Побываем у необычной природной достопримечательности, которую Лермонтов упомянул в «Герое нашего времени» — горы Кольцо.
Доедем до Медовых водопадов в красивом горном ущелье в окружении доломитовых пещер и живописных лугов. Здесь, в небольшом кафе, вы сможете отведать блюда национальной кухни. Также будет возможность прокатиться на лошадях, осетить «Альпака-парк», прокатиться на зиплайне.
В завершение дня мы отправимся на живописное плато Шаджатмаз, высота которого составляет 2080 метров над уровнем моря. Устроим небольшое чаепитие и насладимся видами Кавказского хребта, а при ясной погоде увидим Эльбрус.
Архыз: обсерватория, древние храмы и подъём по канатной дороге
Рано утром едем в Архыз, где посетим астрофизическую обсерваторию — крупнейший в нашей стране центр наземных наблюдений за Вселенной. После посмотрим на три уникальных храма 10-го века, построенных аланами. Затем доедем до поляны Романтик и по канатной дороге поднимемся до высоты 2240 метров, чтобы полюбоваться завораживающей панорамой горных вершин. После экскурсии остановимся в одной из гостиниц живописного села Архыз, окружённого высокими горами.
Рано утром следующего дня отправимся в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 350 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт в заключительный день
- Экскурсионное сопровождение
- Билеты на канатные дороги
- Экосборы
- Входные билеты к термальным источникам
- Проживание
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание Посещение «Альпака-парка», зиплайн, конные прогулки (по желанию)
- Возможно проведение тура индивидуально для 1-3 человек, стоимость - по запросу
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Отмечу некоторые моменты, на основании которых была снижена оценка:
1. Тур указан на 5 дней, однако пятый день не имеет никаких мероприятий,