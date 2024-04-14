1 день

Встреча, размещение в туристическом комплексе и приветственный ужин

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал в 15:00.

Вы решили зимой приехать на Кавказ!

Мы очень вам рады и наш представитель с удовольствием встретит вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды.

Комфортабельный автомобиль легко и быстро доставит вас в новый туристический комплекс «Aуdin El».

Окруженный со всех сторон горами, туристический комплекс как будто спрятался от всего внешнего мира, даря возможность отдохнуть в тишине, наслаждаясь живописным ландшафтом.

После размещения в гостинице вас ждут знакомство с группой, гидами, с обитателями базы и вкуснейший ужин.

Питание: ужин в гостинице