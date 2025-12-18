Активный отдых в окружении гор: новогодний тур в Домбай и Архыз в мини-группе
Подняться на вершину Мусса-Ачитара, покататься на конях и квадроциклах и посетить Белый водопад
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:30 (возможно по догов...
31 дек в 12:30
4 янв в 12:30
66 990 ₽ за человека
Индивидуально по Кавказу: курорты КМВ, Приэльбрусье, Домбай и Архыз
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, увидеть Поляну Нарзанов и Лик Христа 10 века
Начало: Встречу вас в любом месте КМВ, 9:00
22 дек в 09:00
25 дек в 09:00
80 000 ₽ за всё до 7 чел.
От казаков до горцев: Пятигорск и Кисловодск, Архыз, Приэльбрусье и Кабардино-Балкария
Погостить в казачьем подворье, расслабиться в горячих источниках и полюбоваться горами
Начало: Аэропорт Минеральных Вод и ж/д вокзал Пятигорска, ...
19 фев в 13:00
26 фев в 13:00
54 250 ₽ за человека
