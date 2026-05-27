Мы позаботились об уютных номерах и продумали маршрут, сочетающий активности налегке, расслабленный отдых и кавказское гостеприимство.
Пешком вы подниметесь
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
- брюки нижние (лосины, термобельё), брюки верхние непродуваемые и непромокаемые, куртка-мембрана
- рубашка с длинным рукавом, флисовая кофта с горловиной, треккинговые кроссовки
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа), солнцезащитный крем, очки
- одежда для сна, шорты, носки (термоноски), футболки, шлёпки/кроксы/сандалии
- купальные принадлежности, дождевик, рюкзак (20-35 литров), многоразовая бутылка, термос
- аптечка, гигиеническая помада, предметы личной гигиены
- паспорт, деньги
Также рекомендуем взять: пуховку, налобный фонарик, треккинговые палки.
Программа тура по дням
Кулинарный мастер-класс с дегустацией, прогулка к Карча-Тёбе
Встречаемся, знакомимся и едем в Архыз — приключения начинаются! По пути сделаем вкусную остановку — на кулинарный мастер-класс. Узнаем всё о хычинах, рецептах в разных уголках Кавказа и секретах идеального теста. Под руководством местных хозяек научимся раскатывать и обжаривать пирог, а затем им насладимся, запивая ароматным горным чаем.
После заселения в Архызе поднимемся на скалу Карча-Тёбе. Это лёгкая тропа для разминки и адаптации. Пройдём мимо вековых буков и душистых пихт, а на вершине увидим развалины древней сторожевой башни и панораму долины реки Зеленчук. Проводим закат, вернёмся к ужину и обсудим предстоящее путешествие.
Хайкинг к Баритовому водопаду, баня
Впереди — первый полноценный треккинг к Баритовому водопаду. Название он получил благодаря минералу, который здесь добывали в прошлом веке и использовали для отбеливания ткани и бумаги, а также в химической промышленности. Постепенно наберём 600 м высоты, глядя под ноги — вдруг встретится кусочек барита. Дорога несложная, но требует терпения. У водопада — заслуженная награда: устроим перекус, самые смелые смогут искупаться в ледяном каскаде. Вернёмся к ужину и расслабимся в парной.
На УАЗах и пешком к Софийским водопадам, ночной визит в обсерваторию
Садимся на УАЗы и едем к подножию горы София. Несколько раз пересечём реку вброд, а иногда проследуем прямо по руслу. Прибудем на Ледниковую поляну, откуда начинаются красивейшие альпинистские и туристические маршруты региона. Продолжим путь пешком к Софийским водопадам, любуясь видами вокруг. На обратной дороге пообедаем в кафе, можно приобрести горный мёд, ароматные травяные сборы, шерстяные носки и сувениры ручной работы на рынке.
Казалось бы, день уже полон впечатлений, но впереди нас ждёт ещё одно волшебное приключение — ночная экскурсия в обсерваторию. Поднимемся к крупнейшему телескопу России, узнаем о тайнах Вселенной и, если позволит небо, рассмотрим далёкие звёзды и планеты через мощную оптику.
Дата и время посещения обсерватории может сдвинуться из-за погоды.
Термальные источники, кавказские шашлыки
После активных дней — время побаловать себя. Сегодня мышцы получат передышку — отправляемся в термальный комплекс. Бассейны разной температуры, горячие источники, бани, сауны, массажи — всё для расслабления и восстановления сил. Затем вернёмся в Архыз и познаем кавказское гостеприимство. Нас ждёт ужин с сочными шашлыками на природе. Готовить будет наш местный друг-повар, знающий все секреты идеального мяса.
Конная прогулка, рафтинг
Новый день – новые приключения! Сначала изучим окрестности Архыза верхом на лошадях, а после обеда устроим сплав по реке Большой Зеленчук. Это захватывающе и добавит драйва, но при этом безопасно и подходит даже новичкам.
Пикник среди облаков
Сегодня наш финальный день в горах, и мы проведём его на высоте! По канатной дороге поднимемся на 2250 м и сфотографируемся с бревенчатой надписью «Архыз». Но главное — прогуляемся и устроим пикник с невероятными видами на 3030 м. После спуска останется время пройти по рынку и присмотреть варенье из сосновых шишек, горный мёд, душистые чаи и вязаные изделия. Вечером — финальный ужин, где мы вспомним яркие моменты и поднимем бокалы за новые путешествия!
До новых встреч, Архыз
Наше путешествие подошло к концу — прощаемся с горами и едем в Минеральные Воды к обратным рейсам.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|91 000 ₽
|1-местное проживание
|103 000 ₽
|Ребёнок 5-7 лет
|62 000 ₽
|Ребёнок 8-13 лет
|78 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 кулинарный мастер-класс, 2 пикника
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Услуги профессионального инструктора
- Входные билеты, экскурсии, активности по программе
- Конная прогулка, рафтинг
- Посещение термальных источников и бани
- Канатная дорога
- Регистрация группы в МЧС
- Специализированная аптечка
- Страховка от несчастного случая
- Фирменный подарок
Что не входит в цену
- Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
- Обеды и ужины вне программы
- 1-местное проживание