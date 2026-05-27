Встречаемся, знакомимся и едем в Архыз — приключения начинаются! По пути сделаем вкусную остановку — на кулинарный мастер-класс. Узнаем всё о хычинах, рецептах в разных уголках Кавказа и секретах идеального теста. Под руководством местных хозяек научимся раскатывать и обжаривать пирог, а затем им насладимся, запивая ароматным горным чаем.

После заселения в Архызе поднимемся на скалу Карча-Тёбе. Это лёгкая тропа для разминки и адаптации. Пройдём мимо вековых буков и душистых пихт, а на вершине увидим развалины древней сторожевой башни и панораму долины реки Зеленчук. Проводим закат, вернёмся к ужину и обсудим предстоящее путешествие.