Архыз для активных с треками, конной прогулкой, сплавом и ночным визитом в обсерваторию

А также с кулинарным мастер-классом, пикниками на природе, отдыхом в бане и термальных источниках
Увидеть горы без изнуряющих походов, тяжёлых рюкзаков и ночёвок в палатках — реально.

Мы позаботились об уютных номерах и продумали маршрут, сочетающий активности налегке, расслабленный отдых и кавказское гостеприимство.

Пешком вы подниметесь
к скале Карча-Тёбе, Баритовому и Софийским водопадам, по канатной дороге — к самой высокой точке курорта «Архыз».

Покатаетесь верхом на лошадях и покорите реку Большой Зеленчук на рафтах, понаблюдаете за звёздами и планетами через телескоп.

Попаритесь в бане и искупаетесь в термальных бассейнах — то, что нужно для восстановления сил! А также насладитесь пикниками на свежем воздухе, сочным шашлыком и хычинами, которые приготовите сами под руководством карачаевских хозяюшек.

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
- брюки нижние (лосины, термобельё), брюки верхние непродуваемые и непромокаемые, куртка-мембрана
- рубашка с длинным рукавом, флисовая кофта с горловиной, треккинговые кроссовки
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа), солнцезащитный крем, очки
- одежда для сна, шорты, носки (термоноски), футболки, шлёпки/кроксы/сандалии
- купальные принадлежности, дождевик, рюкзак (20-35 литров), многоразовая бутылка, термос
- аптечка, гигиеническая помада, предметы личной гигиены
- паспорт, деньги

Также рекомендуем взять: пуховку, налобный фонарик, треккинговые палки.

Программа тура по дням

1 день

Кулинарный мастер-класс с дегустацией, прогулка к Карча-Тёбе

Встречаемся, знакомимся и едем в Архыз — приключения начинаются! По пути сделаем вкусную остановку — на кулинарный мастер-класс. Узнаем всё о хычинах, рецептах в разных уголках Кавказа и секретах идеального теста. Под руководством местных хозяек научимся раскатывать и обжаривать пирог, а затем им насладимся, запивая ароматным горным чаем.

После заселения в Архызе поднимемся на скалу Карча-Тёбе. Это лёгкая тропа для разминки и адаптации. Пройдём мимо вековых буков и душистых пихт, а на вершине увидим развалины древней сторожевой башни и панораму долины реки Зеленчук. Проводим закат, вернёмся к ужину и обсудим предстоящее путешествие.

2 день

Хайкинг к Баритовому водопаду, баня

Впереди — первый полноценный треккинг к Баритовому водопаду. Название он получил благодаря минералу, который здесь добывали в прошлом веке и использовали для отбеливания ткани и бумаги, а также в химической промышленности. Постепенно наберём 600 м высоты, глядя под ноги — вдруг встретится кусочек барита. Дорога несложная, но требует терпения. У водопада — заслуженная награда: устроим перекус, самые смелые смогут искупаться в ледяном каскаде. Вернёмся к ужину и расслабимся в парной.

3 день

На УАЗах и пешком к Софийским водопадам, ночной визит в обсерваторию

Садимся на УАЗы и едем к подножию горы София. Несколько раз пересечём реку вброд, а иногда проследуем прямо по руслу. Прибудем на Ледниковую поляну, откуда начинаются красивейшие альпинистские и туристические маршруты региона. Продолжим путь пешком к Софийским водопадам, любуясь видами вокруг. На обратной дороге пообедаем в кафе, можно приобрести горный мёд, ароматные травяные сборы, шерстяные носки и сувениры ручной работы на рынке.

Казалось бы, день уже полон впечатлений, но впереди нас ждёт ещё одно волшебное приключение — ночная экскурсия в обсерваторию. Поднимемся к крупнейшему телескопу России, узнаем о тайнах Вселенной и, если позволит небо, рассмотрим далёкие звёзды и планеты через мощную оптику.

Дата и время посещения обсерватории может сдвинуться из-за погоды.

4 день

Термальные источники, кавказские шашлыки

После активных дней — время побаловать себя. Сегодня мышцы получат передышку — отправляемся в термальный комплекс. Бассейны разной температуры, горячие источники, бани, сауны, массажи — всё для расслабления и восстановления сил. Затем вернёмся в Архыз и познаем кавказское гостеприимство. Нас ждёт ужин с сочными шашлыками на природе. Готовить будет наш местный друг-повар, знающий все секреты идеального мяса.

5 день

Конная прогулка, рафтинг

Новый день – новые приключения! Сначала изучим окрестности Архыза верхом на лошадях, а после обеда устроим сплав по реке Большой Зеленчук. Это захватывающе и добавит драйва, но при этом безопасно и подходит даже новичкам.

6 день

Пикник среди облаков

Сегодня наш финальный день в горах, и мы проведём его на высоте! По канатной дороге поднимемся на 2250 м и сфотографируемся с бревенчатой надписью «Архыз». Но главное — прогуляемся и устроим пикник с невероятными видами на 3030 м. После спуска останется время пройти по рынку и присмотреть варенье из сосновых шишек, горный мёд, душистые чаи и вязаные изделия. Вечером — финальный ужин, где мы вспомним яркие моменты и поднимем бокалы за новые путешествия!

7 день

До новых встреч, Архыз

Наше путешествие подошло к концу — прощаемся с горами и едем в Минеральные Воды к обратным рейсам.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении91 000 ₽
1-местное проживание103 000 ₽
Ребёнок 5-7 лет62 000 ₽
Ребёнок 8-13 лет78 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 кулинарный мастер-класс, 2 пикника
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Услуги профессионального инструктора
  • Входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Конная прогулка, рафтинг
  • Посещение термальных источников и бани
  • Канатная дорога
  • Регистрация группы в МЧС
  • Специализированная аптечка
  • Страховка от несчастного случая
  • Фирменный подарок
Что не входит в цену
  • Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины вне программы
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 10:30
Завершение: Ж/д вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 15:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин
Валентин — Организатор в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 40 туристов
Делаем путешествия, о которых говорят: «Это огонь!». Мы команда профессиональных путешественников, влюблённых в своё дело. Мы показываем красоту нашей планеты и помогаем каждому человеку поверить в себя. С нами вы
сможете побывать в невероятных местах, обрести новых друзей и стать частью большой семьи турклуба. Наши преимущества: большой опыт. Занимаемся туризмом с 2008 и делаем это профессионально. Только опытные гиды. Проходим обучение каждый год: первая помощь и другие курсы. У нас вкусно. Тщательно продуманное меню, разработанное нутрициологом и диетологом. Огромный выбор. Программы на любой вкус, возраст и кошелёк.

