1 день

Встреча, трансфер до поселка Архыз

Автобус: 230 км

Пешком: до 5 км.

Проживание: гостевой дом.

Питание: ужин.

Встреча группы в Минеральных водах в 10:00, трансфер до поселка Архыз (230 км, примерно 4 часа в дороге).

По пути заедем в Нижний Архыз и посетим знаменитые Аланские храмы Нижне-Архызского историко-архитектурного комплекса, построенные в X-XII веках.

После этого поднимемся по 345-метровой лестнице из 526 ступеней и окажемся на площадке перед загадочной фреской на скале — Ликом Христа (датируется IX веком).

Отсюда мы увидим специальную астрономическую обсерваторию РАН, куда совершим экскурсию в 5 день нашего путешествия.

Спустимся в Нижний Архыз, отведаем вкуснейшие хычины в местном кафе и отправимся в Архыз, где нас ждут уютные номера нашего гостевого дома.

Вечер посвятим отдыху и знакомству.