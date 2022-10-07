Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур

Групповой тур в Минеральных Водах
5
3 отзыва
Прикоснитесь к тайнам, скрытым среди древних гор и перевалов — откройте для себя сокровища Архыза! В этом путешествии вы прикоснетесь к древним стенам ранних христианских храмов, пройдете по меандрам реки Малая Дукка к голубым озерам Аркасарского хребта, навсегда влюбитесь в красоту Софийских озер и взойдете на горный пик Динника.

Вы увидите горы и озера Архыза с высоты 3000 метров, а еще прогуляетесь по альпийским лугам, послушаете голос 70-метрового водопада и узнаете, как ученые наблюдают за ходом небесных светил.
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Ближайшие даты:
1
июл
1
окт

Что вас ожидает:

Треккинг к Дуккинским озерам
Треккинг к Дуккинским озерам
Отправимся в пешую прогулку к озерам Аркасарского хребта
Местная кухня
Местная кухня
Отведаем вкуснейшие хычины и другие национальные блюда
Дух древности
Дух древности
Посетим знаменитые Аланские храмы, построенные в X-XII веках
«Голубые глаза Архыза»
«Голубые глаза Архыза»
Насладимся ярко-голубой водой Софийских озер
Канатная дорога «Млечный путь»
Канатная дорога «Млечный путь»
Поднимемся на смотровую площадку на высоте 2240 м
Астрофизическая обсерватория РАН
Астрофизическая обсерватория РАН
Увидим, как ученые наблюдают за движением небесных светил

Программа тура по дням

1 день

Встреча, трансфер до поселка Архыз

Автобус: 230 км

Пешком: до 5 км.

Проживание: гостевой дом.

Питание: ужин.

Встреча группы в Минеральных водах в 10:00, трансфер до поселка Архыз (230 км, примерно 4 часа в дороге).

По пути заедем в Нижний Архыз и посетим знаменитые Аланские храмы Нижне-Архызского историко-архитектурного комплекса, построенные в X-XII веках.

После этого поднимемся по 345-метровой лестнице из 526 ступеней и окажемся на площадке перед загадочной фреской на скале — Ликом Христа (датируется IX веком).

Отсюда мы увидим специальную астрономическую обсерваторию РАН, куда совершим экскурсию в 5 день нашего путешествия.

Спустимся в Нижний Архыз, отведаем вкуснейшие хычины в местном кафе и отправимся в Архыз, где нас ждут уютные номера нашего гостевого дома.

Вечер посвятим отдыху и знакомству.

Встреча, трансфер до поселка АрхызВстреча, трансфер до поселка АрхызВстреча, трансфер до поселка АрхызВстреча, трансфер до поселка Архыз
2 день

Дуккинские озера

Авто: 14 км.

Пешком: 15 км.

Набор высоты: 400 м.

Проживание: гостевой дом.

Питание: завтрак, обеденный перекус, ужин.

Сегодня нас ждет увлекательный треккинг к Дуккинским озерам (2450 м над уровнем моря).

После завтрака в гостинице мы совершим переезд до ущелья Дукка, откуда отправимся в пешую прогулку через меандры реки Малая Дукка к озерам Аркасарского хребта — озеру Рыбка, озеру Аркасарское и озеру Сказка Кавказа.

На берегу озера Сказка Кавказа мы устроим пикник, пообедаем, подкрепим свои силы и отправимся назад.

Дуккинские озераДуккинские озераДуккинские озераДуккинские озера
3 день

Водопады Ак-Айры, Софийские озера

Авто: 32 км.

Пешком: 20 км.

Набор высоты: 1300 м.

Проживание: гостевой дом.

Питание: завтрак, обеденный перекус, ужин.

Утром сядем на транспорт повышенной проходимости типа УАЗ и отправимся к подножью горы София, чтобы подняться на 1300 м и увидеть “голубые глаза Архыза” — знаменитые Софийские озера!

По пути мы увидим водопады ручья Ак-Айры, прогуляемся по альпийским лугам и, наконец, после продолжительного подъема, встретимся с ярко-голубой водой Софийских озер.

Этот миг нам захочется запомнить навсегда.

Здесь, среди потрясающих видов, устроим привал и пообедаем.

После обеда нас ждет обратный путь через озеро Аймаклы, а вечером — вкусный ужин, чай и обмен впечатлениями.

Водопады Ак-Айры, Софийские озераВодопады Ак-Айры, Софийские озераВодопады Ак-Айры, Софийские озераВодопады Ак-Айры, Софийские озера
4 день

Канатная дорога «Млечный путь», перевал Федосеева, пик Динника

Пешком: 16 км.

Набор высоты: 650 м.

Проживание: гостевой дом.

Питание: завтрак, обеденный перекус, ужин.

Сегодня наша тропа начинается не с подножья горы, а со смотровой площадки на высоте 2240 м., куда можно подняться на гондольной канатной дороге «Млечный путь».

На тропе к перевалу, названному в честь писателя и геодезиста Григория Федосеева, будет не очень легко: ближе к вершине подъем идет круто наверх, а субальпийские и альпийские луга сменяются сыпучими камнями.

Ближайшее озеро внизу — Турье.

До него 1,5 км несложного спуска.

Если пойти от него направо, то можно почти без набора высоты пройти до пика, названного в честь Николая Динника — исследователя местной природы.

Если погода и состояние группы позволит, мы обязательно совершим это восхождение.

Пик Динника — одна из лучших панорамных точек Архыза.

Отсюда в ясную погоду видны все высокие горы Кавказа, в том числе Эльбрус.

Вечер посвятим отдыху и восстановлению сил.

Канатная дорога «Млечный путь», перевал Федосеева, пик ДинникаКанатная дорога «Млечный путь», перевал Федосеева, пик ДинникаКанатная дорога «Млечный путь», перевал Федосеева, пик ДинникаКанатная дорога «Млечный путь», перевал Федосеева, пик Динника
5 день

Архыз - Нижний Архыз - обсерватория РАН - Минеральные воды

Автобус: 230 км.

Питание: завтрак.

Сегодня мы прощаемся с гостеприимным Архызом, но наша программа еще не заканчивается!

Нам предстоит экскурсия в специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наук (САО РАН), где находятся большой телескоп Альт-Азимутальный (БТА) и РадиоТелескоп Академии Наук (РАТАН 600).

Нашему взгляду предстанет БТА с диаметром зеркала 6 метров, который является крупнейшим в Евразии оптическим телескопом.

Он установлен в 17 км от поселка Нижний Архыз на верхней научной площадке САО РАН у подножья горы Пастухова на высоте 2070 м над уровнем моря.

Мы увидим, как ученые наблюдают за движением небесных светил.

После посещения обсерватории отправимся на обед в кафе Нижний Архыз, а затем нас ждет трансфер в Минеральные воды.

Время прибытия ориентировочно 17.00

Архыз - Нижний Архыз - обсерватория РАН - Минеральные водыАрхыз - Нижний Архыз - обсерватория РАН - Минеральные водыАрхыз - Нижний Архыз - обсерватория РАН - Минеральные водыАрхыз - Нижний Архыз - обсерватория РАН - Минеральные воды

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинеце «Брусника».

Варианты проживания

Брусника

4 ночи

«Брусника» - это совершенно новый комфортабельный отель в одном из самых живописных мест поселка Архыз. Вы сможете насладиться невероятными пейзажами величественных гор Кавказа при максимально комфортных условиях проживания. В нашем отеле Вы найдете уютные номера с современным дизайном и радушным персоналом.

БрусникаБрусникаБрусникаБрусникаБрусника

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Минеральные воды - Архыз, Архыз - Минеральные воды
  • Все переезды по программе на внедорожном транспорте
  • Проживание (4 ночи) в гостевом дом
  • Завтраки и ужины в гостевом доме
  • Обеденные перекусы на активной части маршрута
  • Инструкторское сопровождение
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты на все достопримечательности, запланированные программой
  • Подъем на канатной дороге «Млечный путь»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
  • Обеды в первый и последний дни путешествия
  • Экскурсии, не предусмотренные программой
  • Страховка от н/с
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • хоба (подпопник);
  • маленький рюкзак 25-30 л для радиальных выходов с накидкой от дождя;
  • треккинговые палки (можно взять в прокат).

Одежда и обувь:

  • ботинки треккинговые либо непромокаемые кроссовки на подошве с хорошим протектором (кеды, кроссовки с сеткой не подходят);
  • сандалии или сланцы;
  • ветровка, штаны;
  • дождевик;
  • панама / бейсболка / бандана / баф;
  • кофта флисовая;
  • комплект термобелья;
  • 1- 2 футболки;
  • шорты;
  • носки 2-3 пары синтетические;
  • легкое полотенце + купальные принадлежности (для посещения бани);
  • яркое и легкое платье, можно два (для стильных фото).

Что взять еще:

  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • термос или бутылка для воды (0,5 -1 литр) – по желанию;
  • очки солнцезащитные;
  • крем солнцезащитный.

Документы:

  • медицинский полис;
  • паспорт;
  • деньги на дополнительные расходы – кафе, сувениры.

Дополнительно:

  • фотоаппарат (видеокамера).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 окт 2022
Тур отличный! Гид Алексей супер! Виды кайф!! В сердце ❤️
М
24 апр 2024
Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
А
27 фев 2024
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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