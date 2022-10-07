Вы увидите горы и озера Архыза с высоты 3000 метров, а еще прогуляетесь по альпийским лугам, послушаете голос 70-метрового водопада и узнаете, как ученые наблюдают за ходом небесных светил.
июл
окт
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, трансфер до поселка Архыз
Автобус: 230 км
Пешком: до 5 км.
Проживание: гостевой дом.
Питание: ужин.
Встреча группы в Минеральных водах в 10:00, трансфер до поселка Архыз (230 км, примерно 4 часа в дороге).
По пути заедем в Нижний Архыз и посетим знаменитые Аланские храмы Нижне-Архызского историко-архитектурного комплекса, построенные в X-XII веках.
После этого поднимемся по 345-метровой лестнице из 526 ступеней и окажемся на площадке перед загадочной фреской на скале — Ликом Христа (датируется IX веком).
Отсюда мы увидим специальную астрономическую обсерваторию РАН, куда совершим экскурсию в 5 день нашего путешествия.
Спустимся в Нижний Архыз, отведаем вкуснейшие хычины в местном кафе и отправимся в Архыз, где нас ждут уютные номера нашего гостевого дома.
Вечер посвятим отдыху и знакомству.
Дуккинские озера
Авто: 14 км.
Пешком: 15 км.
Набор высоты: 400 м.
Проживание: гостевой дом.
Питание: завтрак, обеденный перекус, ужин.
Сегодня нас ждет увлекательный треккинг к Дуккинским озерам (2450 м над уровнем моря).
После завтрака в гостинице мы совершим переезд до ущелья Дукка, откуда отправимся в пешую прогулку через меандры реки Малая Дукка к озерам Аркасарского хребта — озеру Рыбка, озеру Аркасарское и озеру Сказка Кавказа.
На берегу озера Сказка Кавказа мы устроим пикник, пообедаем, подкрепим свои силы и отправимся назад.
Водопады Ак-Айры, Софийские озера
Авто: 32 км.
Пешком: 20 км.
Набор высоты: 1300 м.
Проживание: гостевой дом.
Питание: завтрак, обеденный перекус, ужин.
Утром сядем на транспорт повышенной проходимости типа УАЗ и отправимся к подножью горы София, чтобы подняться на 1300 м и увидеть “голубые глаза Архыза” — знаменитые Софийские озера!
По пути мы увидим водопады ручья Ак-Айры, прогуляемся по альпийским лугам и, наконец, после продолжительного подъема, встретимся с ярко-голубой водой Софийских озер.
Этот миг нам захочется запомнить навсегда.
Здесь, среди потрясающих видов, устроим привал и пообедаем.
После обеда нас ждет обратный путь через озеро Аймаклы, а вечером — вкусный ужин, чай и обмен впечатлениями.
Канатная дорога «Млечный путь», перевал Федосеева, пик Динника
Пешком: 16 км.
Набор высоты: 650 м.
Проживание: гостевой дом.
Питание: завтрак, обеденный перекус, ужин.
Сегодня наша тропа начинается не с подножья горы, а со смотровой площадки на высоте 2240 м., куда можно подняться на гондольной канатной дороге «Млечный путь».
На тропе к перевалу, названному в честь писателя и геодезиста Григория Федосеева, будет не очень легко: ближе к вершине подъем идет круто наверх, а субальпийские и альпийские луга сменяются сыпучими камнями.
Ближайшее озеро внизу — Турье.
До него 1,5 км несложного спуска.
Если пойти от него направо, то можно почти без набора высоты пройти до пика, названного в честь Николая Динника — исследователя местной природы.
Если погода и состояние группы позволит, мы обязательно совершим это восхождение.
Пик Динника — одна из лучших панорамных точек Архыза.
Отсюда в ясную погоду видны все высокие горы Кавказа, в том числе Эльбрус.
Вечер посвятим отдыху и восстановлению сил.
Архыз - Нижний Архыз - обсерватория РАН - Минеральные воды
Автобус: 230 км.
Питание: завтрак.
Сегодня мы прощаемся с гостеприимным Архызом, но наша программа еще не заканчивается!
Нам предстоит экскурсия в специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наук (САО РАН), где находятся большой телескоп Альт-Азимутальный (БТА) и РадиоТелескоп Академии Наук (РАТАН 600).
Нашему взгляду предстанет БТА с диаметром зеркала 6 метров, который является крупнейшим в Евразии оптическим телескопом.
Он установлен в 17 км от поселка Нижний Архыз на верхней научной площадке САО РАН у подножья горы Пастухова на высоте 2070 м над уровнем моря.
Мы увидим, как ученые наблюдают за движением небесных светил.
После посещения обсерватории отправимся на обед в кафе Нижний Архыз, а затем нас ждет трансфер в Минеральные воды.
Время прибытия ориентировочно 17.00
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинеце «Брусника».
Варианты проживания
Брусника
«Брусника» - это совершенно новый комфортабельный отель в одном из самых живописных мест поселка Архыз. Вы сможете насладиться невероятными пейзажами величественных гор Кавказа при максимально комфортных условиях проживания. В нашем отеле Вы найдете уютные номера с современным дизайном и радушным персоналом.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Минеральные воды - Архыз, Архыз - Минеральные воды
- Все переезды по программе на внедорожном транспорте
- Проживание (4 ночи) в гостевом дом
- Завтраки и ужины в гостевом доме
- Обеденные перекусы на активной части маршрута
- Инструкторское сопровождение
- Групповая аптечка
- Входные билеты на все достопримечательности, запланированные программой
- Подъем на канатной дороге «Млечный путь»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
- Обеды в первый и последний дни путешествия
- Экскурсии, не предусмотренные программой
- Страховка от н/с
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- хоба (подпопник);
- маленький рюкзак 25-30 л для радиальных выходов с накидкой от дождя;
- треккинговые палки (можно взять в прокат).
Одежда и обувь:
- ботинки треккинговые либо непромокаемые кроссовки на подошве с хорошим протектором (кеды, кроссовки с сеткой не подходят);
- сандалии или сланцы;
- ветровка, штаны;
- дождевик;
- панама / бейсболка / бандана / баф;
- кофта флисовая;
- комплект термобелья;
- 1- 2 футболки;
- шорты;
- носки 2-3 пары синтетические;
- легкое полотенце + купальные принадлежности (для посещения бани);
- яркое и легкое платье, можно два (для стильных фото).
Что взять еще:
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
- термос или бутылка для воды (0,5 -1 литр) – по желанию;
- очки солнцезащитные;
- крем солнцезащитный.
Документы:
- медицинский полис;
- паспорт;
- деньги на дополнительные расходы – кафе, сувениры.
Дополнительно:
- фотоаппарат (видеокамера).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.