Озеро Кара-Кёль – туры в Минеральных Водах

Найдено 3 тура в категории «Озеро Кара-Кёль» в Минеральных Водах, цены от 46 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Джип-тур по-кавказски: Домбай, Приэльбрусье, Безенги в мини-группе
Джиппинг
На машине
6 дней
-
15%
Отдохнуть в Кисловодске, съездить к Медовым водопадам, увидеть храм 10 века и Язык тролля
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
2 янв в 13:00
7 янв в 13:00
49 895 ₽58 700 ₽ за человека
Домбай и Приэльбрусье на внедорожнике. Тур с проживанием в Кисловодске (мини-группа)
Джиппинг
На машине
5 дней
Увидеть озёра Кара-Кёль и Гижгит, проводить закат на плато Бермамыт, выпить нарзана из источника
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
2 мая в 13:00
6 мая в 13:00
46 900 ₽ за человека
Кавказ 3 в 1: Эльбрус, Архыз, Домбай. Лёгкие треккинги, горы, нарзаны и знаковые места
На машине
5 дней
Прогуляться к Софийским водопадам, увидеть загадочное озеро Кара-Кёль и попробовать минеральную воду
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, 12:00
30 апр в 12:00
9 июн в 12:00
76 200 ₽ за человека

