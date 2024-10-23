Тайны прошлого и загадки будущего на Кавказе

Древнейшие храмы России, аутентичная жизнь кавказского народа и научные прорывы, жизненные ценности горцев, переплетенные с русской культурой, ведущие горнолыжные курорты Домбай и Архыз дополнят своей красотой этот тур и подарят
читать дальше

яркие впечатления.

В туре нас ожидает комфортное размещение в загородном гостевом комплексе, поездки на современном и удобном транспорте, отличная кухня и потрясающая природа.

Тур отлично подходит для поездок с подростками от 12 лет, ведь это не просто лекционный маршрут, а полное вовлечение и природная красота гор.

5
3 отзыва
Тайны прошлого и загадки будущего на Кавказе
Тайны прошлого и загадки будущего на Кавказе
Тайны прошлого и загадки будущего на Кавказе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Термальный комплекс

Мы встретимся в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральных Вод.

Отправимся в старинное селение Мару, и уже сегодня нас ждет отдых, по дороге в Мару мы с Вами заедем в термальный комплекс Жемчужина Кавказа, где сможем в течении двух часов расслабиться после дороги.

И вновь отправимся в путь в живописный старинный аул Мара, мы разместимся в туристическом комплексе «Aydin El», где нас ждет вкусный ужин и знакомство с гидом.

Тайминг дня:

  • 14:00-15:00 встреча в аэропорту;
  • 16:30-18:00 посещение термального комплекса Жемчужина Кавказа;
  • 19:30 заселение в туристический комплекс «Aydin El»;
  • 19:30-21:00 ужин в туристическом комплексе «Aydin El».

Размещение: Карачаевский р-он, загородный туристический комплекс «Aydin El».

Прибытие. Термальный комплексПрибытие. Термальный комплексПрибытие. Термальный комплексПрибытие. Термальный комплекс
2 день

Сентинский и Шоанинский храмы, Сырные пещеры

Утром нас ждет вкусный завтрак.

Сегодня мы отправляемся к древним христианским храмам.

В X веке на территории нынешней Карачаево-Черкесии располагалось государство Алания, а еще здесь проходила ветвь Великого Шелкового пути.

На обратном пути к туркомплексу посетите Сырные пещеры, которые образовались в скале из пористого, мягкого песчаника за счет выветривания (то есть воздействия ветра и осадков).

Благодаря особенностям горной породы, образовавшиеся в скале углубления имеют причудливую форму, напоминающую поры в сыре маасдам.

Тайминг дня:

  • 08:30-09:30 завтрак;
  • 09:30 выезд на маршрут;
  • 10:00-12:00 Сентинский храм: прибытие к храму и экскурсия;
  • 12:30 прибытие в Карачаевск;
  • 12:30-13:30 обед;
  • 14:00-15:00 Шоанинский храм;
  • 15:00-16:00 прибытие к Сырным пещерам;
  • 16:00-17:00 Сырные пещеры: посещение и осмотр;
  • 17:10 прибытие в туркомплекс;
  • 18:00-19:00 ужин в туристическом комплексе «Aydin El»
Сентинский и Шоанинский храмы, Сырные пещерыСентинский и Шоанинский храмы, Сырные пещерыСентинский и Шоанинский храмы, Сырные пещерыСентинский и Шоанинский храмы, Сырные пещеры
3 день

Мусса-Ачитара, дом-музей Крымшамхалова

Вас ждёт Домбай — здесь его называют «сердцем гор».

Канатная дорога поднимет Вас на смотровую площадку горы Мусса-Ачитара.

С неё открывается захватывающий вид на горы.

В любое время года здесь невероятно красиво: весной сверкающая белизна заснеженных пиков перетекает в зелень хвойных лесов, летом взгляд притягивают альпийские лужайки в цвету, а осенью здесь просто карнавал ярких красок!

Теберда больше известна как город курорт, в котором находится Тебердинский национальный парк.

Но здесь имеется и дом-музей карачаевского просветителя И. П. Крымшамхалова — художник, архитектор, просветитель, его можно назвать основателем тебердинского курорта.

Тайминг дня:

  • 08:30-09:30 завтрак в туркомплексе;
  • 11:30-12:00 Домбай: прибытие на курорт;
  • 12:30 выход на маршрут;
  • 12:30-14:30 подъем на канатке;
  • 15:00-18:30 экскурсия: дом-музей Крымшамхалова;
  • 18:30-20:00 возвращение в туристический комплекс «Aydin El»;
  • 20:00-21:00 ужин в туристическом комплексе «Aydin El».
Мусса-Ачитара, дом-музей КрымшамхаловаМусса-Ачитара, дом-музей КрымшамхаловаМусса-Ачитара, дом-музей КрымшамхаловаМусса-Ачитара, дом-музей Крымшамхалова
4 день

Кубанское ущелье, Хурзук, башни Мамия-Кала

Просыпаемся, завтракаем и отправляемся за новой, прекрасной картинкой нашего калейдоскопа – вдоль реки Кубань!

Здесь находится множество памятников истории и природы — от глубокого и бурного каньона, до старинной сторожевой башни Мамия-Кала, руин древнего городища и настоящих деревянных карачаевских жилищ с земляной крышей, поросшей травой.

Селение Хурзук — настоящий музей под открытым небом и это, действительно так!

Здесь сосредоточено множество домов, некоторые из которых датируются 17-18 веками.

А вот башня Мамия-Кала, возвышающаяся над селением, относится даже к 13 веку!

Одно из самых почитаемых карачаевцами мест — Кадау-Таш — Замковый камень Къарачая, где, по легенде, были установлены основы жизни народа.

А перед пос. Эльбрусский наблюдается очень необычное явление — голубая река Кубань сливается с грязно-коричневым Худесом, и на протяжении нескольких километров воды обеих рек текут параллельно, не смешиваясь.

Река Кубань, являясь одним из лавовых русел Эльбруса изобилует нарзанными источниками.

Их здесь больше десятка, на один из источником мы сегодня заедем и попробуем его на вкус.

Тайминг дня:

  • 08:30-09:30 завтрак;
  • 09:30-11:00 выезд на маршрут;
  • 11:30-13:30 экскурсия;
  • 13:30-14:30 обед на маршруте;
  • 14:30-18:00 продолжение экскурсии;
  • 18:30-20:00 возвращение в туристический комплекс «Aydin El»;
  • 20:00-21:00 ужин в туристическом комплексе «Aydin El».
Кубанское ущелье, Хурзук, башни Мамия-КалаКубанское ущелье, Хурзук, башни Мамия-КалаКубанское ущелье, Хурзук, башни Мамия-КалаКубанское ущелье, Хурзук, башни Мамия-Кала
5 день

Нижне-Архызское городище, лик Христа, САО РАН

Сегодня наш путь лежит к Нижне-Архызскому древнеаланскому городищу.

Когда-то здесь, на торговом пути, находился большой город, но на Кавказ пришла беда в виде завоевателя Тамерлана и город был разрушен.

До наших же дней сохранились несколько храмов, в которых до сих пор проходят службы.

Немного Выше древнего города расположилась крупнейшая в Европе обсерватория: построенная в начале 70-х годов XX века, она и сейчас является одной из самых востребованных в научном мире.

А в завершение такого насыщенного дня, мы поднимемся к Архызскому Лику —наскальной иконе Христа.

Вечером возвращаемся в гостевой дом в свои уютные комнаты, к вкусному ужину, отдыху.

Тайминг дня:

  • 08:30-09:30 завтрак;
  • 09:30-10:00 выезд на маршрут;
  • 12:00-13:00 экскурсия САО РАН;
  • 14:00-17:00 Нижне-Архызское городище, лик Христа;
  • 17:00-18:00 возвращение в туристический комплекс «Aydin El»;
  • 18:30-20:00 ужин в туристическом комплексе «Aydin El».
Нижне-Архызское городище, лик Христа, САО РАННижне-Архызское городище, лик Христа, САО РАННижне-Архызское городище, лик Христа, САО РАННижне-Архызское городище, лик Христа, САО РАН
6 день

Смотровая площадка перевала Гум-Баши, Медовые водопады, Карачаевское подворье. Отъезд

Вкусный завтрак.

Сегодня наш путь лежит через перевал Гум-Баши, откуда открывается один из самых лучших видов на Главный Кавказский хребет и гору Эльбрус.

Вдоволь надышавшись чистым горным воздухом, налюбовавшись горами, отправляемся дальше к водопадам со сладким названием – Медовые.

По пути Вы узнаете, откуда в горной республике появилась Рим-гора, попробуете горный чай и варенья из разных ягод в «Чайном домике».

Как же приятно оказаться жарким днем в ущелье, наполненном водяными брызгами.

Самые смелые из Вас смогут постоять под тугими струями самого большого из Медовых водопадовИчки-Баш, что в переводе означает «Козья голова».

А вот почему все-таки водопады называют Медовыми, расскажет наш гид.

Вечером возвращаемся в туристический комплекс «Aydin El».

Сегодня у Вас будет прощальный ужин, а после — отдых перед дорогой.

Тайминг дня:

  • 08:30-09:30 завтрак;
  • 09:30 выезд на маршрут;
  • 10:00-11:00 смотровая площадка перевала Гум-Баши;
  • 12:00-13:00 обед в «Чайном домике»;
  • 13:00-15:30 экскурсия Медовые водопады, Карачаевское подворье;
  • 16:00-17:30 трансфер в аэропорт.
Смотровая площадка перевала Гум-Баши, Медовые водопады, Карачаевское подворье. ОтъездСмотровая площадка перевала Гум-Баши, Медовые водопады, Карачаевское подворье. ОтъездСмотровая площадка перевала Гум-Баши, Медовые водопады, Карачаевское подворье. ОтъездСмотровая площадка перевала Гум-Баши, Медовые водопады, Карачаевское подворье. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в 2-, 3-местных номерах категории стандарт.

Доплата за одноместное размещение — 12 500 руб. /весь период тура.

Варианты проживания

Aydin El

5 ночей

Туристический комплекс Aydin El — это место восстановления душевных сил. Отель постарался создать максимально комфортные условия отдыха для тех, кто ориентирован на семейные ценности и здоровый образ жизни.

В отеле светлые интерьеры и потрясающие виды, здесь ко всему подошли с душой, продумали дизайн и наполнение номеров до мелочей.

Есть собственный ресторан с панорамным окнами, террасой и зоной барбекю, где наши повара с любовью готовят блюда кавказской кухни.

Aydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin El

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • Питание: завтраки, обеды, ужины
  • Проживание в 2-, 3-местных номерах стандарт
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты и экосборы
  • Подъем на канатке
  • Индивидуальные экскурсии
  • Доплата за одноместное размещение - 12 500 руб. /весь период тура
  • Курортный сбор
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • купальник;
  • наряды для фотосессий, полотенца, тапочки (не одноразовые);
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
  • солнцезащитные очки, гигиеническая помада и крем: солнце в горах очень активно;
  • удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!);
  • наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • кепка / панамка;
  • пластиковая бутылка 1 л (для питьевой воды на маршруте).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Тур начинается в городе Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, воскресенье.

Встреча с 14:00-15:00, трансфер в туристический комплекс «Aydin El» через термальный источник.

Место окончания тура: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, рейсы с 19:00.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
23 окт 2024
Большое спасибо организаторам тура, всё четко, ясно и понятно. Любые вопросы решаются быстро.
Т
21 окт 2024
С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты, но всегда в итоге, оказывается, что еду с Большой Страной)) И всегда встречающая компания оказывается самой лучшей, и отдых комфортным)
С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,
А
13 окт 2024
Отпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительные экскурсии и не было никаких проблем, на связи 24/7, ни на секунду не чувствовала себя брошенной, спасибо за все!
Отпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительныеОтпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительныеОтпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительныеОтпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительныеОтпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительныеОтпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительныеОтпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительныеОтпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительныеОтпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительные

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры из Минеральных Вод

Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
На машине
46 отзывов
4 дня
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Увидеть вершины Эльбруса, прогуляться по заповедным тропам и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
31 окт в 10:00
14 ноя в 10:00
35 000 за человека
Джигитовка для начинающих. Зимний тур на Кавказе
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
6 дней
Джигитовка для начинающих. Зимний тур на Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
от 46 200 за человека
Конный тур «Выходные в седле» на Кавказе
Конные прогулки
3 отзыва
3 дня
Конный тур «Выходные в седле» на Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
34 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
ХорошоТам