4 день

Кубанское ущелье, Хурзук, башни Мамия-Кала

Просыпаемся, завтракаем и отправляемся за новой, прекрасной картинкой нашего калейдоскопа – вдоль реки Кубань!

Здесь находится множество памятников истории и природы — от глубокого и бурного каньона, до старинной сторожевой башни Мамия-Кала, руин древнего городища и настоящих деревянных карачаевских жилищ с земляной крышей, поросшей травой.

Селение Хурзук — настоящий музей под открытым небом и это, действительно так!

Здесь сосредоточено множество домов, некоторые из которых датируются 17-18 веками.

А вот башня Мамия-Кала, возвышающаяся над селением, относится даже к 13 веку!

Одно из самых почитаемых карачаевцами мест — Кадау-Таш — Замковый камень Къарачая, где, по легенде, были установлены основы жизни народа.

А перед пос. Эльбрусский наблюдается очень необычное явление — голубая река Кубань сливается с грязно-коричневым Худесом, и на протяжении нескольких километров воды обеих рек текут параллельно, не смешиваясь.

Река Кубань, являясь одним из лавовых русел Эльбруса изобилует нарзанными источниками.

Их здесь больше десятка, на один из источником мы сегодня заедем и попробуем его на вкус.

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