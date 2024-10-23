Программа тура по дням
Прибытие. Термальный комплекс
Мы встретимся в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральных Вод.
Отправимся в старинное селение Мару, и уже сегодня нас ждет отдых, по дороге в Мару мы с Вами заедем в термальный комплекс Жемчужина Кавказа, где сможем в течении двух часов расслабиться после дороги.
И вновь отправимся в путь в живописный старинный аул Мара, мы разместимся в туристическом комплексе «Aydin El», где нас ждет вкусный ужин и знакомство с гидом.
Тайминг дня:
- 14:00-15:00 встреча в аэропорту;
- 16:30-18:00 посещение термального комплекса Жемчужина Кавказа;
- 19:30 заселение в туристический комплекс «Aydin El»;
- 19:30-21:00 ужин в туристическом комплексе «Aydin El».
Размещение: Карачаевский р-он, загородный туристический комплекс «Aydin El».
Сентинский и Шоанинский храмы, Сырные пещеры
Утром нас ждет вкусный завтрак.
Сегодня мы отправляемся к древним христианским храмам.
В X веке на территории нынешней Карачаево-Черкесии располагалось государство Алания, а еще здесь проходила ветвь Великого Шелкового пути.
На обратном пути к туркомплексу посетите Сырные пещеры, которые образовались в скале из пористого, мягкого песчаника за счет выветривания (то есть воздействия ветра и осадков).
Благодаря особенностям горной породы, образовавшиеся в скале углубления имеют причудливую форму, напоминающую поры в сыре маасдам.
Тайминг дня:
- 08:30-09:30 завтрак;
- 09:30 выезд на маршрут;
- 10:00-12:00 Сентинский храм: прибытие к храму и экскурсия;
- 12:30 прибытие в Карачаевск;
- 12:30-13:30 обед;
- 14:00-15:00 Шоанинский храм;
- 15:00-16:00 прибытие к Сырным пещерам;
- 16:00-17:00 Сырные пещеры: посещение и осмотр;
- 17:10 прибытие в туркомплекс;
- 18:00-19:00 ужин в туристическом комплексе «Aydin El»
Мусса-Ачитара, дом-музей Крымшамхалова
Вас ждёт Домбай — здесь его называют «сердцем гор».
Канатная дорога поднимет Вас на смотровую площадку горы Мусса-Ачитара.
С неё открывается захватывающий вид на горы.
В любое время года здесь невероятно красиво: весной сверкающая белизна заснеженных пиков перетекает в зелень хвойных лесов, летом взгляд притягивают альпийские лужайки в цвету, а осенью здесь просто карнавал ярких красок!
Теберда больше известна как город курорт, в котором находится Тебердинский национальный парк.
Но здесь имеется и дом-музей карачаевского просветителя И. П. Крымшамхалова — художник, архитектор, просветитель, его можно назвать основателем тебердинского курорта.
Тайминг дня:
- 08:30-09:30 завтрак в туркомплексе;
- 11:30-12:00 Домбай: прибытие на курорт;
- 12:30 выход на маршрут;
- 12:30-14:30 подъем на канатке;
- 15:00-18:30 экскурсия: дом-музей Крымшамхалова;
- 18:30-20:00 возвращение в туристический комплекс «Aydin El»;
- 20:00-21:00 ужин в туристическом комплексе «Aydin El».
Кубанское ущелье, Хурзук, башни Мамия-Кала
Просыпаемся, завтракаем и отправляемся за новой, прекрасной картинкой нашего калейдоскопа – вдоль реки Кубань!
Здесь находится множество памятников истории и природы — от глубокого и бурного каньона, до старинной сторожевой башни Мамия-Кала, руин древнего городища и настоящих деревянных карачаевских жилищ с земляной крышей, поросшей травой.
Селение Хурзук — настоящий музей под открытым небом и это, действительно так!
Здесь сосредоточено множество домов, некоторые из которых датируются 17-18 веками.
А вот башня Мамия-Кала, возвышающаяся над селением, относится даже к 13 веку!
Одно из самых почитаемых карачаевцами мест — Кадау-Таш — Замковый камень Къарачая, где, по легенде, были установлены основы жизни народа.
А перед пос. Эльбрусский наблюдается очень необычное явление — голубая река Кубань сливается с грязно-коричневым Худесом, и на протяжении нескольких километров воды обеих рек текут параллельно, не смешиваясь.
Река Кубань, являясь одним из лавовых русел Эльбруса изобилует нарзанными источниками.
Их здесь больше десятка, на один из источником мы сегодня заедем и попробуем его на вкус.
Тайминг дня:
- 08:30-09:30 завтрак;
- 09:30-11:00 выезд на маршрут;
- 11:30-13:30 экскурсия;
- 13:30-14:30 обед на маршруте;
- 14:30-18:00 продолжение экскурсии;
- 18:30-20:00 возвращение в туристический комплекс «Aydin El»;
- 20:00-21:00 ужин в туристическом комплексе «Aydin El».
Нижне-Архызское городище, лик Христа, САО РАН
Сегодня наш путь лежит к Нижне-Архызскому древнеаланскому городищу.
Когда-то здесь, на торговом пути, находился большой город, но на Кавказ пришла беда в виде завоевателя Тамерлана и город был разрушен.
До наших же дней сохранились несколько храмов, в которых до сих пор проходят службы.
Немного Выше древнего города расположилась крупнейшая в Европе обсерватория: построенная в начале 70-х годов XX века, она и сейчас является одной из самых востребованных в научном мире.
А в завершение такого насыщенного дня, мы поднимемся к Архызскому Лику —наскальной иконе Христа.
Вечером возвращаемся в гостевой дом в свои уютные комнаты, к вкусному ужину, отдыху.
Тайминг дня:
- 08:30-09:30 завтрак;
- 09:30-10:00 выезд на маршрут;
- 12:00-13:00 экскурсия САО РАН;
- 14:00-17:00 Нижне-Архызское городище, лик Христа;
- 17:00-18:00 возвращение в туристический комплекс «Aydin El»;
- 18:30-20:00 ужин в туристическом комплексе «Aydin El».
Смотровая площадка перевала Гум-Баши, Медовые водопады, Карачаевское подворье. Отъезд
Вкусный завтрак.
Сегодня наш путь лежит через перевал Гум-Баши, откуда открывается один из самых лучших видов на Главный Кавказский хребет и гору Эльбрус.
Вдоволь надышавшись чистым горным воздухом, налюбовавшись горами, отправляемся дальше к водопадам со сладким названием – Медовые.
По пути Вы узнаете, откуда в горной республике появилась Рим-гора, попробуете горный чай и варенья из разных ягод в «Чайном домике».
Как же приятно оказаться жарким днем в ущелье, наполненном водяными брызгами.
Самые смелые из Вас смогут постоять под тугими струями самого большого из Медовых водопадов – Ички-Баш, что в переводе означает «Козья голова».
А вот почему все-таки водопады называют Медовыми, расскажет наш гид.
Вечером возвращаемся в туристический комплекс «Aydin El».
Сегодня у Вас будет прощальный ужин, а после — отдых перед дорогой.
Тайминг дня:
- 08:30-09:30 завтрак;
- 09:30 выезд на маршрут;
- 10:00-11:00 смотровая площадка перевала Гум-Баши;
- 12:00-13:00 обед в «Чайном домике»;
- 13:00-15:30 экскурсия Медовые водопады, Карачаевское подворье;
- 16:00-17:30 трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в 2-, 3-местных номерах категории стандарт.
Доплата за одноместное размещение — 12 500 руб. /весь период тура.
Варианты проживания
Aydin El
Туристический комплекс Aydin El — это место восстановления душевных сил. Отель постарался создать максимально комфортные условия отдыха для тех, кто ориентирован на семейные ценности и здоровый образ жизни.
В отеле светлые интерьеры и потрясающие виды, здесь ко всему подошли с душой, продумали дизайн и наполнение номеров до мелочей.
Есть собственный ресторан с панорамным окнами, террасой и зоной барбекю, где наши повара с любовью готовят блюда кавказской кухни.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
- Питание: завтраки, обеды, ужины
- Проживание в 2-, 3-местных номерах стандарт
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не включенное в программу тура
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Входные билеты и экосборы
- Подъем на канатке
- Индивидуальные экскурсии
- Доплата за одноместное размещение - 12 500 руб. /весь период тура
- Курортный сбор
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- купальник;
- наряды для фотосессий, полотенца, тапочки (не одноразовые);
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
- солнцезащитные очки, гигиеническая помада и крем: солнце в горах очень активно;
- удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!);
- наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- кепка / панамка;
- пластиковая бутылка 1 л (для питьевой воды на маршруте).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где и когда начинается и заканчивается тур?
Тур начинается в городе Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, воскресенье.
Встреча с 14:00-15:00, трансфер в туристический комплекс «Aydin El» через термальный источник.
Место окончания тура: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, рейсы с 19:00.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.