Индивидуальный трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
105 000 ₽ за всё до 3 чел.
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз для вашей компании
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
85 000 ₽ за всё до 4 чел.
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
3 янв в 12:00
7 мар в 12:00
29 900 ₽ за человека
