Индивидуально по Кавказу: курорты КМВ, Приэльбрусье, Домбай и Архыз
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, увидеть Поляну Нарзанов и Лик Христа 10 века
Начало: Встречу вас в любом месте КМВ, 9:00
22 дек в 09:00
25 дек в 09:00
80 000 ₽ за всё до 7 чел.
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Подняться на Эльбрус, искупаться в термальных источниках и попробовать минералку-легенду
Начало: Минеральные Воды, на ж/д вокзале в 14:30, в аэропо...
18 мая в 08:00
1 июн в 08:00
49 000 ₽ за человека
Выходные-перезагрузка на Кавказе только для вашей компании
Увидеть Медовые водопады и Эльбрус, спеть и отведать угощений на застолье и погулять по аллеям парка
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, утром (...
26 дек в 08:00
47 400 ₽ за всё до 3 чел.
