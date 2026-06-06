9 лиц настоящей Москвы: по столице на автобусе и пешком
Увидеть усадьбу Аверкия Кириллова, объехать Кремль с трёх сторон и почувствовать контраст веков
Столица раскрывается не в парадных проспектах, а в живых переходах между эпохами. Мы выстроили маршрут так, чтобы показать город с ракурсов, которых нет в путеводителях.
За одну поездку вы увидите 9 исторических слоёв: от скрытых купеческих палат 18 века до стеклянных башен Москва-Сити. А ещё посмотрите в лицо имперской, православной и туристической Москвы.
Описание экскурсии
Храм Христа Спасителя и Патриарший мост (пешком). Отсюда открывается первый ракурс Кремля — парадный. Это лицо имперской и православной Москвы.
Палаты и усадьба Аверкия Кириллова (пешком). Белокаменное узорочье — лицо допетровской, купеческой Москвы. За тишиной и ощущением другой эпохи заглянем во внутренний дворик с Никольской церковью. Мы расскажем, как жили богатые купцы 17 века, почему их палаты стоят в тени гигантов и как это место сохранилось вопреки всем перестройкам.
Кремль. Вы увидите кремлёвские башни с моста, набережной и городских улиц. И узнаете, почему они выглядят по-разному с этих точек.
Красная площадь. Собор Василия Блаженного, Спасская башня, Исторический музей — лицо туристической, открыточной Москвы.
Воробьёвы горы. Смотровая, где встречаются три лица столицы: сталинский ампир (Университет), советский модернизм (Лужники) и футуризм (башни Сити на горизонте).
Киностудия «Мосфильм». За её воротами создавалась история советского и российского кино.
Поклонная гора. Отсюда когда-то путники в последний раз оглядывались на столицу, а теперь здесь главный мемориал воинской славы.
Москва-Сити. Лицо современной, деловой и амбициозной Москвы. Контраст с палатами 17 века максимальный — и именно в этом и есть главная идея экскурсии.
Гостиница «Украина». Одна из сталинских высоток, образец монументального ампира середины 20 века. Финальная точка — Киевский вокзал, откуда удобно уехать на метро или продолжить прогулку по набережной.
Организационные детали
Вход внутрь достопримечательностей не входит в программу. Мы осматриваем их снаружи и останавливаемся для фото
Дети от 1 года едут только со взрослым. Если детей несколько — у каждого должен быть свой сопровождающий. Детям до 5 лет обязательно кресло
Если в день экскурсии перекроют Красную площадь, Тверскую улицу или другие локации, мы скорректируем маршрут, но объём и качество программы сохраним.
С вами будет один из гидов нашей команды
в субботу в 11:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Пенсионеры
2000 ₽
Взрослый
2200 ₽
Дети до 18 лет
2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Высота-Тур — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
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Мы — профессиональная команда. Проводим экскурсии для иностранцев, школьников и взрослых: пешие, автобусные, авторские. Наши гиды имеют действующие лицензии, академическое образование и искренне любят историю, архитектуру и краеведение Москвы.
Мы умеем быстро менять маршрут и помогать в нестандартных ситуациях. Вместе с нами вы сможете попасть в интересные уголки Москвы и получить яркие впечатления.
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