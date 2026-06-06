Столица раскрывается не в парадных проспектах, а в живых переходах между эпохами. Мы выстроили маршрут так, чтобы показать город с ракурсов, которых нет в путеводителях. За одну поездку вы увидите 9 исторических слоёв: от скрытых купеческих палат 18 века до стеклянных башен Москва-Сити. А ещё посмотрите в лицо имперской, православной и туристической Москвы.

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Описание экскурсии

Храм Христа Спасителя и Патриарший мост (пешком). Отсюда открывается первый ракурс Кремля — парадный. Это лицо имперской и православной Москвы.

Палаты и усадьба Аверкия Кириллова (пешком). Белокаменное узорочье — лицо допетровской, купеческой Москвы. За тишиной и ощущением другой эпохи заглянем во внутренний дворик с Никольской церковью. Мы расскажем, как жили богатые купцы 17 века, почему их палаты стоят в тени гигантов и как это место сохранилось вопреки всем перестройкам.

Кремль. Вы увидите кремлёвские башни с моста, набережной и городских улиц. И узнаете, почему они выглядят по-разному с этих точек.

Красная площадь. Собор Василия Блаженного, Спасская башня, Исторический музей — лицо туристической, открыточной Москвы.

Воробьёвы горы. Смотровая, где встречаются три лица столицы: сталинский ампир (Университет), советский модернизм (Лужники) и футуризм (башни Сити на горизонте).

Киностудия «Мосфильм». За её воротами создавалась история советского и российского кино.

Поклонная гора. Отсюда когда-то путники в последний раз оглядывались на столицу, а теперь здесь главный мемориал воинской славы.

Москва-Сити. Лицо современной, деловой и амбициозной Москвы. Контраст с палатами 17 века максимальный — и именно в этом и есть главная идея экскурсии.

Гостиница «Украина». Одна из сталинских высоток, образец монументального ампира середины 20 века. Финальная точка — Киевский вокзал, откуда удобно уехать на метро или продолжить прогулку по набережной.

Организационные детали