Сделайте первые шаги при освоении нового, современного пространства, а мы поможем вам сориентироваться и не заблудиться. Прогуляемся по Москва-Сити неспешно и с удовольствием!

Начнется экскурсия ⛳ под стеклянным куполом Торгового центра Афимолл. Затем вы выйдете к золотой башне Меркурий и оттуда начнете разглядывать и знакомиться с остальными башнями. В наиболее интересные из них мы зайдем внутрь и пройдем их насквозь, чтобы осмотреть объекты современного искусства.

На прогулке 👣 мы расскажем интересные и необычные факты о башнях, замыслах архитекторов и их нынешнем назначении. Например, знали ли вы, что башня Эволюция на самом деле олицетворяет объединение двух половинок в браке, а не молекулу ДНК, как может показаться с первого взгляда? А внутри башни Федерация расположилась фабрика мороженого и шоколада. В комплексе «Башня на Набережной» находился офис главного героя фильма «Духless».

Вы также узнаете историю 📖 места и одновременно откроете для себя, что Москва-Сити — это не только башни, а еще и многие другие объекты и пространства. А мы надеемся, что сами башни к концу экскурсии 🧭 перестанут быть для вас одноликими и похожими друг на друга.

P. S. одевайтесь теплей, между башен очень сильно продувает 😃