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Аудиоэкскурсия по Москва-Сити с билетами на 89 этаж: башни и арт-объекты

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Москвы
Аудиоэкскурсия по Москва-Сити с билетами на 89 этаж: башни и арт-объекты
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 199 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия по Москва-Сити с билетами на 89 этаж: башни и арт-объекты
Аудиоэкскурсия по Москва-Сити с билетами на 89 этаж: башни и арт-объекты

Что вы увидите

  • Золотая башня Меркурий
  • Башня Федерация, внутри которой можно увидеть скульптуру «Капсула безвременья»
  • Комплекс Neva Towers с невероятным видом и на город, и на бизнес-квартал
  • Комплекс Башня на Набережной, не раз засветившийся на телевидении
  • Комплекс Город столиц, где Москва и Санкт-Петербург разделяются лишь несколькими метрами
  • Многочисленные арт-объекты: Врата многогранности, Облепиха, Древо жизни и другие
Сделайте первые шаги при освоении нового, современного пространства, а мы поможем вам сориентироваться и не заблудиться. Прогуляемся по Москва-Сити неспешно и с удовольствием!
Начнется экскурсия ⛳ под стеклянным куполом Торгового центра Афимолл. Затем вы выйдете к золотой башне Меркурий и оттуда начнете разглядывать и знакомиться с остальными башнями. В наиболее интересные из них мы зайдем внутрь и пройдем их насквозь, чтобы осмотреть объекты современного искусства.
На прогулке 👣 мы расскажем интересные и необычные факты о башнях, замыслах архитекторов и их нынешнем назначении. Например, знали ли вы, что башня Эволюция на самом деле олицетворяет объединение двух половинок в браке, а не молекулу ДНК, как может показаться с первого взгляда? А внутри башни Федерация расположилась фабрика мороженого и шоколада. В комплексе «Башня на Набережной» находился офис главного героя фильма «Духless».
Вы также узнаете историю 📖 места и одновременно откроете для себя, что Москва-Сити — это не только башни, а еще и многие другие объекты и пространства. А мы надеемся, что сами башни к концу экскурсии 🧭 перестанут быть для вас одноликими и похожими друг на друга.
P. S. одевайтесь теплей, между башен очень сильно продувает 😃
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении Surprise Me
  • Билет на PANORAMA360, смотровую площадку в Башне «Федерация»
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида
  • для прослушивания аудиогида обязательно скачайте мобильное приложение Surprise Me.
Начало
🚩 метро Деловой центр (выход в ТЦ «Афимолл»)
Место завершения
🏁 Башня Федерация
Аудиоэкскурсия по Москва-Сити с билетами на 89 этаж: башни и арт-объекты
Аудиоэкскурсия по Москва-Сити с билетами на 89 этаж: башни и арт-объекты
Аудиоэкскурсия по Москва-Сити с билетами на 89 этаж: башни и арт-объекты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
Surprise Me
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