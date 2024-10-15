Приглашаем вас в гастрономический круиз по центру Москвы. Вы отправитесь в утреннюю речную прогулку по историческому центру от Зарядья до Киевского вокзала. На борту вам предложат вкусные сеты от шеф повара.
Описание водной прогулки
Что вас ожидает:
- Трансфер от Кремля до Киевского вокзала.
- Завтрак уже включен в стоимость билета.
- На борту теплохода работает ресторан, можно заказать по меню что-то еще. Меню завтрака, включенное в стоимость билета: Сет №1 • Аппетитные сырники со сметаной или сгущенкой (на выбор) — 3 шт.
- Ароматный кофе американо или чай (на выбор). Сет №2 • Румяные блинчики со сметаной или сгущенкой (на выбор) — 3 шт.
• Ароматный кофе американо или чай (на выбор). Важная информация:После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.
Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парящий мост
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Крымский мост
- Парк Горького
- Нескучный Сад
- Воробьевы горы
- Стадион «Лужники»
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
- Новодевичий монастырь
- Площадь Европы
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Питание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал "Китай-город/Устьинский" (сектор "C")
Завершение: Причал «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Экскурсия длится около 1 часа 10 минут 11 секунд
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
15 окт 2024
Очень понравилась прогулка. Хороший теплоход, с верхней палубы открываются прекрасные виды на город. С большим удовольствием отобедали. Еда была очень вкусной и горячей. Заказали дополнительно десерт -чизкейк был потрясающий. Спасибо за комфорт и вкусную еду!
Е
Елена
13 окт 2024
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