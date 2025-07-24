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Исторический теплоходный маршрут – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Исторический теплоходный маршрут» в Москве, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Северный Экспресс от причала «Киевский» до парка Зарядье
На теплоходе
2.5 часа
1012 отзывов
Водная прогулка
Северный Экспресс от причала «Киевский» до парка Зарядье
Начало: Причал "Киевский" (сектор "B")
Расписание: Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
1000 ₽ за человека
Речной трамвайчик Radisson от причала Гостиница «Украина»
1 час
6 отзывов
Водная прогулка
Речной трамвайчик Radisson от причала Гостиница «Украина»
Начало: Причал "Гостиница"Украина "
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:50
Завтра в 12:20
1080 ₽ за человека
Ланч-круиз на теплоходе от Парка «Зарядье»
На теплоходе
2.5 часа
118 отзывов
Круиз
Ланч-круиз на теплоходе от Парка «Зарядье»
Начало: Причал "Китай-город/Устьинский" (сектор "B")
Расписание: Ежедневно в 13:25, 14:25, 16:25, 17:25
Сегодня в 12:38
Завтра в 12:38
1469 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Исторический теплоходный маршрут»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Северный Экспресс от причала «Киевский» до парка Зарядье
  2. Речной трамвайчик Radisson от причала Гостиница «Украина»
  3. Ланч-круиз на теплоходе от Парка «Зарядье»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2025
Сейчас в Москве в категории "Исторический теплоходный маршрут" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 1469. Туристы уже оставили гидам 1136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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