Водная прогулка
Северный Экспресс от причала «Киевский» до парка Зарядье
Начало: Причал "Киевский" (сектор "B")
Расписание: Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
1000 ₽ за человека
Водная прогулка
Речной трамвайчик Radisson от причала Гостиница «Украина»
Начало: Причал "Гостиница"Украина "
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:50
Завтра в 12:20
1080 ₽ за человека
Круиз
Ланч-круиз на теплоходе от Парка «Зарядье»
Начало: Причал "Китай-город/Устьинский" (сектор "B")
Расписание: Ежедневно в 13:25, 14:25, 16:25, 17:25
Сегодня в 12:38
Завтра в 12:38
1469 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 июля 2025Нам все понравилось!!! Наш прогулочный кораблик Добрыня приятно порадовал чистотой и педантичностью. Текст у аудиогида составлен очень интересно и с любовью к Москве
- ССергей13 июля 2025Кондиционер не работает, очень жарко, а прогулка великолепная
- ТТатьяна9 июля 2025Все понравилось, был день рождения, поздравили от экипажа, кекс со свечкой. Именинник был очень доволен.
- ЭЭдуард7 июля 2025Отличное времяпрепровождение,создалось хорошее настроение!
- ССергей4 июля 2025Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Исторический теплоходный маршрут»
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