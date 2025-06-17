Водная прогулка
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 10:38
Завтра в 10:38
700 ₽ за человека
Водная прогулка
Сегодня в 11:20
Завтра в 11:20
1000 ₽ за человека
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
1100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 июня 2025Неплохая экскурсия, народу было немного, виды хорошие.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Причал Китай-город / Устьинский»
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