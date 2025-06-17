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Причал Китай-город / Устьинский – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Причал Китай-город / Устьинский» в Москве, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Прогулка на теплоходе от причала "Китай-город" до причала "Киевский"
На теплоходе
1.5 часа
488 отзывов
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе от причала "Китай-город" до причала "Киевский"
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 10:38
Завтра в 10:38
700 ₽ за человека
Центральный маршрут с аудиогидом: весь центр и Кремль от трех причалов
На теплоходе
1 час 15 минут
62 отзыва
Водная прогулка
Центральный маршрут с аудиогидом: весь центр и Кремль от трех причалов
Сегодня в 11:20
Завтра в 11:20
1000 ₽ за человека
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
На теплоходе
1.5 часа
52 отзыва
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
1100 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Причал Китай-город / Устьинский»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на теплоходе от причала "Китай-город" до причала "Киевский"
  2. Центральный маршрут с аудиогидом: весь центр и Кремль от трех причалов
  3. Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Китай-город
  7. Зарядье
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Александровский сад
  10. Никольская улица
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2025
Сейчас в Москве в категории "Причал Китай-город / Устьинский" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 1100. Туристы уже оставили гидам 602 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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