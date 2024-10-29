Приглашаем вас в гастрономический круиз по центру Москвы на комфортабельном панорамном теплоходе. Вы отправитесь в увлекательную речную прогулку по северному маршруту.
На борту вам предложат вкусные сеты от шеф повара, а сопровождать путешествие будет популярная музыка разных лет.
На борту вам предложат вкусные сеты от шеф повара, а сопровождать путешествие будет популярная музыка разных лет.
Время начала: 10:15, 10:30, 11:00, 12:08, 13:00, 13:15, 13:45, 14:53, 15:45, 16:00, 16:30, 17:38, 18:30, 18:45, 19:15
Описание водной прогулки
Что вас ожидает:
- Речная прогулка от парка «Зарядье» до Киевского вокзала.
- Один из трех сетов от шеф повара на выбор.
- Популярная музыка разных лет.
• Комфортабельный теплоход с кондиционером и теплыми пледами — комфортно в любую погоду. Меню:
- Сет со свининой Салат «Греческий» 200 гр. Аппетитный шашлык из свинины 200 гр. Хлеб черный/белый (на выбор) 50 гр. Чай/кофе/морс (на выбор) 180 мл.
- Сет с курицей Салат «Овощной» (из сезонных овощей, заправленных оливковым маслом) 200 гр. Курица по домашнему 250 гр. Хлеб черный/белый (на выбор) 50 гр. Чай/кофе/морс (на выбор) 200 мл.
• Сет детский Наггетсы 100 гр. Картофель-фри 50 гр. Морс/чай (на выбор) 200 мл. Важная информация:
- После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.
- Запрещено приносить безалкогольные напитки, пиво и продукты питания.
- Разрешен алкоголь (кроме пенного), но не более 1 бутылки на пару.
Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парящий мост
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Крымский мост
- Парк Горького
- Нескучный Сад
- Воробьевы горы
- Стадион «Лужники»
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
- Новодевичий монастырь
- Площадь Европы
Что включено
- Речная прогулка
- Питание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал "Китай-город/Устьинский" (сектор "B")
Завершение: Причал «Киевский вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Экскурсия длится около 2 часов 35 минут 23 секунд
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
29 окт 2024
Было на сайте про аудио экскурсию, но ее не было…
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