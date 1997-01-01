Вам предстоит посещение тех уголков столицы ⭐️, где:
Происходили или до сих пор происходят невероятные события: Меншиковой башни, разрушенной высшими силами за гордыню её создателя. Церкви Всех Святых на Кулишках, в стенах которой начиная с далекого XVII в. неоднократно наблюдался полтергейст;
Обитают призраки, которые бывают разными — безобидными и злобными. К последним относится дух жестокой помещицы Салтычихи, отправившей на тот свет немало своих крестьян. Призрак чернокнижника Якова Брюса иногда бродит ночами по Сухаревской площади, словно ищет разрушенную башню, где при жизни занимался чёрной магией и алхимией. А дух Саввы Морозова, говорят, всё ещё блуждает по особняку, который он выстроил для любимой жены;
Исполняются желания, и самое известное из них — Лобное место на Красной площади. Когда-то здесь приводили в исполнение приговоры, и буйные головы летели с плеч, а сегодня в центр каменного круга бросают монетки те, кто верит в мистические свойства этого места. Дух знаменитой узницы Новодевичьего монастыря — царевны Софьи также благоволит к людям, нужно только загадать желание, прикоснувшись к белокаменным стенам Софьиной башни.
И это лишь малая часть нашего списка. Мы побываем в самых известных местах Москвы, отмеченных присутствием потусторонних сил. Получите порцию адреналина «на десерт»!
Важная информация
Во время экскурсии 🧭 предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей 🏛️, одеваемся по погоде.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Пушкинская площадь
Место завершения
🏁 Сухаревская площадь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.