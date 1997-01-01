  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Мистическая Москва (вечерняя)

Мос-Тур
Мос-Тур – Гид из Москвы
Ваши нервы способны выдержать встречу с непознанным? Тогда вперёд — в путешествие по Москве, в которой оживают древние сказания и легенды, появляются призраки и происходят всякие странные вещи в «особенных» местах столицы ⭐️.

Вы все ещё не верите во всю эту чертовщину? Что ж, приглашаем побывать на самом опасном перекрестке Москвы, древнем идольском капище и проникнуть в тайны Лубянской площади, само название которой звучит зловеще для представителей старших поколений.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 960 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Мистическая Москва (вечерняя)
Мистическая Москва (вечерняя)

Что вы увидите

  • Памятник А. С. Пушкину на Пушкинской площади
  • Патриаршие пруды
  • Особняки Морозова и Рябушинского
  • Пушкинский театр
  • Красная площадь
  • Храм Христа Спасителя
  • Новодевичий монастырь
  • Церковь у черта на куличках
  • Чистые пруды
  • Меньшикова башня
  • Сухаревская площадь

Вам предстоит посещение тех уголков столицы ⭐️, где:

  • Происходили или до сих пор происходят невероятные события: Меншиковой башни, разрушенной высшими силами за гордыню её создателя. Церкви Всех Святых на Кулишках, в стенах которой начиная с далекого XVII в. неоднократно наблюдался полтергейст;
  • Обитают призраки, которые бывают разными — безобидными и злобными. К последним относится дух жестокой помещицы Салтычихи, отправившей на тот свет немало своих крестьян. Призрак чернокнижника Якова Брюса иногда бродит ночами по Сухаревской площади, словно ищет разрушенную башню, где при жизни занимался чёрной магией и алхимией. А дух Саввы Морозова, говорят, всё ещё блуждает по особняку, который он выстроил для любимой жены;
  • Исполняются желания, и самое известное из них — Лобное место на Красной площади. Когда-то здесь приводили в исполнение приговоры, и буйные головы летели с плеч, а сегодня в центр каменного круга бросают монетки те, кто верит в мистические свойства этого места. Дух знаменитой узницы Новодевичьего монастыря — царевны Софьи также благоволит к людям, нужно только загадать желание, прикоснувшись к белокаменным стенам Софьиной башни.
И это лишь малая часть нашего списка. Мы побываем в самых известных местах Москвы, отмеченных присутствием потусторонних сил. Получите порцию адреналина «на десерт»!
Важная информация
Во время экскурсии 🧭 предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей 🏛️, одеваемся по погоде.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Пушкинская площадь
Место завершения
🏁 Сухаревская площадь
Мистическая Москва (вечерняя)
Мистическая Москва (вечерняя)
Мистическая Москва (вечерняя)
Мистическая Москва (вечерняя)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мос-Тур
Мос-Тур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Мос-Тур проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная экскурсия «Москва приглашает на свидание» с посещением канатной дороги
1 270
4 часа
Обзорная экскурсия «Москва приглашает на свидание» с посещением канатной дороги
Театральные кулуары Москвы
880
2 часа
Театральные кулуары Москвы
По местам Мастера и Маргариты: автобусная экскурсия по Булгаковской Москве
1 320
3 часа
По местам Мастера и Маргариты: автобусная экскурсия по Булгаковской Москве
Новогодняя экскурсия «По тропе исполнения желаний» с чаепитием с сюрпризом
1 120
2.5 часа
Новогодняя экскурсия «По тропе исполнения желаний» с чаепитием с сюрпризом
Новогоднее приключение с Дедом Морозом и Снегурочкой
1 900
3 часа
Новогоднее приключение с Дедом Морозом и Снегурочкой

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1997 отзывов
Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)
750
2 часа
Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)
1376 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
529 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов