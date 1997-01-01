Мос-Тур – Гид из Москвы

Ваши нервы способны выдержать встречу с непознанным? Тогда вперёд — в путешествие по Москве, в которой оживают древние сказания и легенды, появляются призраки и происходят всякие странные вещи в «особенных» местах столицы ⭐️.



Вы все ещё не верите во всю эту чертовщину? Что ж, приглашаем побывать на самом опасном перекрестке Москвы, древнем идольском капище и проникнуть в тайны Лубянской площади, само название которой звучит зловеще для представителей старших поколений.