Московская история за 7 дней

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В этом туре вы сможете увидите классическую Москву.

Вас ждет парк Зарядье с посещением аттракциона «Полеты над Россией, экскурсия «Царская резиденция – Коломенское», прогулки по Арбату и ВДНХ. Насыщенная программа позволит побывать в самых знакомых местах Москвы.

А в свободное время вы сможете самостоятельно найти развлечения в столице и сделать путешествие еще интереснее.
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
Московская история за 7 дней
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Что вас ожидает:

ВДНХ
ВДНХ
Побываете у фонтана «Дружба народов», а после сходите в музей космонавтики
Москва многоликая
Москва многоликая
Проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города
Полёты над Россией
Полёты над Россией
Изучите парк Зарядье и отправьтесь в виртуальное путешествие на аттракционе
Царская резиденция
Царская резиденция
Посетите Коломенское и зайдете в древнейшую резиденцию российских государей
Прогулка по Арбату
Прогулка по Арбату
Пройдете по знаменитой пешеходной улице и купите памятные сувенир для близких
Жемчужина православных святынь России
Жемчужина православных святынь России
Побываете в Троице-Сергиевой Лавре и осмотрите эти знаковые для многих места

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Москву. Зарядье

Самостоятельный трансфер в гостиницу из аэропорта или ж/д вокзала.

С 11:00 до 12:00 Встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы с табличкой.

Получение уточненных экскурсионных программ.

Приобретение дополнительных экскурсий.

Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе.

Выезды:

  • 12:00 Космос;
  • 12:30 ХИ Сущевский.

Пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Россией.

Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами.

Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Окончание программы не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Прибытие в Москву. ЗарядьеПрибытие в Москву. ЗарядьеПрибытие в Москву. ЗарядьеПрибытие в Москву. Зарядье
2 день

Коломенское

Завтрак.

Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе.

Выезды:

  • 10:00 Космос;
  • 10:20 ХИ Сущевский.

Экскурсия «Царская резиденция Коломенское» с посещением Дворца царя Алексея Михайловича (осмотрмужской половины).

Усадьба в Коломенском – одна из древнейших резиденций российских государей: великого князя Василия III и царя Ивана Грозного.

Дворец царя Алексея Михайловича, является уникальным воссозданным памятником русской деревянной архитектуры XVII века.

Окончание программы у метро «Коломенское» не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

КоломенскоеКоломенское
3 день

Арбат

Завтрак.

10:00 Пешеходная экскурсия.

Встреча с гидом в центре зала метро.

Пешеходная экскурсия по Арбату.

Вы пройдетесь от Арбатских ворот до Смоленской площади.

Сможете окунуться в атмосферу прошлого, узнать, где любили проводить время великие литературные деятели, взглянуть на уличных музыкантов и художников, без которых невозможно представить эту знаменитую улицу.

Арбат – это символ старой Москвы.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его памятниками и достопримечательностями, узнаете о театре им. Е. Вахтангова и памятнике принцессе Турандот, музее А. С. Пушкина и строительстве здания МИДа.

После экскурсии вы можете отдохнуть в одном из многочисленных кафе, послушать уличных музыкантов, заказать свой портрет художнику.

Окончание программы в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

АрбатАрбатАрбатАрбат
4 день

ВДНХ

Завтрак.

11:00 Пешеходная экскурсия.

Встреча с гидом у центрального входа в ВДНХ.

Пешеходная экскурсия на ВДНХ, посещение музея Космонавтики

Окончание программы не позднее 14:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

ВДНХВДНХ
5 день

Переславль-Залесский. Сергиев Посад

Завтрак.

Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе.

Выезды:

  • 07:45 ХИ Сущевский;
  • 08:00 Космос.

Отъезд в Переславль-Залесский.

10:00 Прибытие в Переславль-Залесский.

Вы осмотрите архитектурный ансамбль местной Красной площади, побываете на знаменитых валах, возведённых в середине XII века и очерчивающих границы древнего Переславля.

Полюбуетесь древнейшим храмом города (и одним из самых возрастных белокаменных храмов в принципе) — Спасо-Преображенским собором.

Кроме того, вас ждёт музей-усадьба «Ботик Петра I».

Там собраны уникальная коллекция деревянной скульптуры, древнерусская иконопись, сокровища монастырских ризниц, предметы крестьянского обихода и дворянского быта.

Также можно будет посмотреть на значимый памятник русского военного кораблестроения и единственное сохранившееся до наших дней судно петровской эпохи — бот «Фортуну».

13:00 Обед в кафе города (за доп. плату).

14:00 Переезд в Сергиев Посад.

15:00 Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру.

Троице-Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России с многовековой историей.

Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.

Окончание экскурсии у гостиницы не позднее 19:00.

Переславль-Залесский. Сергиев ПосадПереславль-Залесский. Сергиев ПосадПереславль-Залесский. Сергиев ПосадПереславль-Залесский. Сергиев ПосадПереславль-Залесский. Сергиев Посад
6 день

Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля

Завтрак.

Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе.

Выезды:

  • 10:00 Космос;
  • 10:20 ХИ Сущевский.

Обзорная экскурсия по городу – «Москва многоликая».

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.

Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляОбзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляОбзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляОбзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
7 день

Усадьба Кусково

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе.

Выезды:

  • 10:00 Космос;
  • 10:20 ХИ Сущевский.

Экскурсия в усадьбу Кусково.

Усадьба Кусково – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!

Кусково – усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века.

На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот.

У вас будет прекрасная возможность окунуться в убранства и роскошь конца 18-го века, насладиться произведениями русского и западноевропейского изобразительного искусства и представить себя в центре пышных приемов!

На сегодняшний день усадьба Кусково – один из крупнейших в мире обладателей коллекции керамики и стекла различных стран от античности до современности.

Окончание программы у гостиницы не позднее 15:00.

Самостоятельный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы

Взрослый
½ DBL

Ребенок до
14 лет

Взрослый на доп. месте

Ребенок до
14 лет на доп. месте

Одноместный номер

Космос 3*
стандартный

30 250

28 750

33 300

31 700

41 000

Космос 3*
бизнес

38 900

37 300

33 200

31 800

58 300

ХИ Сущевский 4* стандартный

34 300

32 800

29 200

27 600

45 700

Варианты проживания

Отель «Космос»

6 ночей

Отель расположен рядом с Всероссийским выставочным центром. К услугам гостей спа-центр с бассейном, фитнес-центром и массажным кабинетом. До станции метро «ВДНХ» — 400 метров.

Номера гостиницы «Космос» оформлены в ярких тонах. В числе удобств Wi-Fi, холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане «Калинка» подают завтрак в русском стиле.

Отель «Космос»Отель «Космос»Отель «Космос»Отель «Космос»

Отель «Холидей Инн Сущевский»

6 ночей

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Отель «Холидей Инн Сущевский»Отель «Холидей Инн Сущевский»Отель «Холидей Инн Сущевский»Отель «Холидей Инн Сущевский»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура – шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт – автобусы туристического класса
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Обеды, ужины и завтрак в первый день тура
  • Проезд на общественном транспорте
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата для иностранных туристов
  • Услуги камеры хранения на вокзале
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
ВДНХ
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Многодневные туры
7-дневные туры

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