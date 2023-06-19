Московская история за 5 дней

Групповой тур в Москве
4.7
3 отзыва
Насыщенный семейный тур в Москву.

В первой половине дня вы будете посещать организованные мероприятия, а вечером сможете самостоятельно прогуляться по городу.

В программе: автобусная обзорная экскурсия по городу, Красная площадь, поездка в Сергиев Посад и музей-усадьбу Царицыно.

Вы пройдете от Пушкинского музея к дому Пашкова, прогуляетесь по Патриаршему мосту ко дворцу культуры, а также познакомитесь с основной военно-исторической экспозицией музея, с важнейшими событиями, битвами и сражениями Великой Отечественной войны.
Московская история за 5 дней
Московская история за 5 дней
Московская история за 5 дней
Ближайшие даты:
1
мая
8
мая
15
мая
22
мая
29
мая
5
июн
12
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Комфортная программа
Комфортная программа
Сможете сходить в театры, музеи, на концерты в свободное время
История «Красного Октября»
История «Красного Октября»
Узнаете историю бывшей кондитерской фабрики, а ныне популярного в Москве креативного арт-пространства «Красный Октябрь»
Архитектура Троице-Сергиевой лавры
Архитектура Троице-Сергиевой лавры
Побываете в святых местах и вдохновитесь красотой православных святынь России с многовековой историей

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Москву. Пешеходная экскурсия «Новая география Москвы»

Встреча с гидом в центре зала ст. м. Кропоткинская в 11:00.

Пешеходная экскурсия «Новая география Москвы» и экскурсия на смотровой площадке Храма Христа Спасителя.

На территории Москвы располагается немало исторических сооружений, которые с течением времени были преобразованы в соответствии с современными урбанистическими проектами, и теперь мы можем увидеть их в новой роли и новом статусе.

На примере строений, расположенных на Пречистенской набережной, у вас будет возможность проследить эту эволюцию вместе с экскурсоводом.

Вы пройдете от Пушкинского музея к дому Пашкова, увидите палаты XV-XVII века Аверкия Кириллова, прогуляетесь по Патриаршему мосту ко дворцу культуры ГЭС-2, а также узнаете историю бывшей кондитерской фабрики, а ныне популярного в Москве креативного арт-пространства «Красный Октябрь».

Далее вы увидите памятник Петру I авторства Зураба Церетели и подниметесь на смотровую площадку Храма Христа Спасителя (сэкскурсией).

Ориентировочное окончание программы в 14:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Прибытие в Москву. Пешеходная экскурсия «Новая география Москвы»Прибытие в Москву. Пешеходная экскурсия «Новая география Москвы»Прибытие в Москву. Пешеходная экскурсия «Новая география Москвы»Прибытие в Москву. Пешеходная экскурсия «Новая география Москвы»
2 день

Пешеходная экскурсия в музей «ВОВ»

Завтрак.

Встреча с гидом в 10:00 в центре зала ст. м. Парк Победы.

Пешеходная экскурсия в музей «ВОВ».

В ходе посещения Вы познакомитесь с основной военно-исторической экспозицией музея, с важнейшими событиями, битвами и сражениями Великой Отечественной войны, узнаете о выдающихся воинах и полководцах, храбро защищавших нашу Родину, о героической работе тыла.

Через личные вещи участников войны, другие раритеты Вы окунетесь в драматический, но не лишённый отваги, доблести и нескончаемой любви к своему Отечеству, период нашей истории.

Прогулка по парку Победы.

Вас ждет увлекательное путешествие в мир военной техники и вооружений времен Великой Отечественной войны.

Окончание программы не позднее 14:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пешеходная экскурсия в музей «ВОВ»Пешеходная экскурсия в музей «ВОВ»Пешеходная экскурсия в музей «ВОВ»Пешеходная экскурсия в музей «ВОВ»
3 день

Сергиев Посад и музей-заповедник Абрамцево

Завтрак.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Лесная Сафмар в 08:40;
  • Сущёвский Сафмар в 09:00.

Экскурсия в Сергиев Посад + музей-заповедник Абрамцево.

11:00 Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре.

Жемчужина православных святынь России с многовековой историей — архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.

Троицкий собор (интерьер) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры.

Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.

Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры.

Он уступает в старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.

13:00 Обед в кафе города.

15:00 Экскурсия по главному усадебному дому в Абрамцево (экскурсия Абрамцево времени Аксаковых и Мамонтовых), где при Аксаковых гостили и творили Иван Сергеевич Тургенев, Фёдор Иванович Тютчев, а предприниматель и меценат Саава Мамонтов — «русский Медичи», дал возможность раскрыть здесь свои таланты Василию Поленову, Валентину Серову, Васнецовым, Илье Репину, Константину Коровину, Михаилу Врубелю.

Окончание экскурсии в гостинице не позднее 19:00.

Сергиев Посад и музей-заповедник АбрамцевоСергиев Посад и музей-заповедник АбрамцевоСергиев Посад и музей-заповедник АбрамцевоСергиев Посад и музей-заповедник Абрамцево
4 день

Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля

Завтрак.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Сущёвский Сафмар в 10:00;
  • Лесная Сафмар в 10:45.

Обзорная экскурсия по городу — «Москва многоликая».

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляОбзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляОбзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляОбзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
5 день

Экскурсия «Усадьба Царицыно». Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Сущёвский Сафмар в 10:00;
  • Лесная Сафмар в 10:20.

Экскурсия «Усадьба Царицыно» —один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!

В ходе экскурсии посетители увидят уникальный архитектурный ансамбль императорской резиденции, построенной для Екатерины Великой во второй половине XVIII ст. зодчими В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым.

Окончание экскурсии у гостиницы не позднее 15:00.

Экскурсия «Усадьба Царицыно». ОтъездЭкскурсия «Усадьба Царицыно». ОтъездЭкскурсия «Усадьба Царицыно». ОтъездЭкскурсия «Усадьба Царицыно». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы

2-местный

Ребенок до
14 лет

Взрослый на доп. месте

Ребенок до
14 лет на доп. месте

1-местный

Сущевский Сафмар 4*, стандарт
30 60029 10025 40023 90041 200

Лесная Сафмар 4*,

стандарт

33 45031 95025 40023 90047 000
Альянс Бородино 4*
стандарт
31 15029 65028 30026 80041 500

Варианты проживания

Отель «Лесная Сафмар»

4 ночи

Отель «Лесная Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Лесная)» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом — Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».

К услугам гостей — Wi-Fi в номерах и общественных зонах отеля. Все гости отеля могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 2 этаже.

В отеле работает круглосуточная служба заказа еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах клубного этажа, пользуются комплиментарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Red & White». На 1 этаже отеля расположены ресторан и лобби-бар «Red & White». Каждое утро с 7:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или завтрак «а-ля-карт».

Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости могут воспользоваться возможностью заказа проведения мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков.

Рядом с бизнес-центром установлены банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле детям предоставляются скидки на завтрак, а также есть специальное детское меню.

Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»

Отель «Сущевский Сафмар»

4 ночи

Отель «Сущевский Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Сущевский)» находится в Москве. Этот отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Менее чем в 3 км от отеля располагаются Белая площадь и фудмолл «Депо. Москва», а в 2 остановках на метро от отеля — выставочный центр «ВДНХ». Рядом с отелем — Аптекарский огород, театр Советской Армии и центральный музей Вооруженных Сил, Еврейский музей и центр толерантности.

Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 3 этаже отеля, а также прочими услугами и удобствами. Среди них — бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных зонах.

В отеле работает служба доставки еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах на клубном этаже, получают возможность воспользоваться представительской гостиной на 13 этаже и комплементарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Fleur Cafe».

На первом этаже отеля расположены ресторан «Fleur Cafe» и одноимённый лобби-бар, в меню которых представлены блюда международной кухни. Каждое утро с 07:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или блюда по утреннему меню.

Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости также могут заказать проведение мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков и банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле действует программа IHG «Дети едят бесплатно».

В номере

Отель предлагает гостям 312 номеров различных категорий, в том числе люксы. Все номера отеля оснащены кроватями, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек по «Меню подушек». Во всех ванных комнатах установлены фены, косметические зеркала. Предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.

Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»

Гостиница «Альянс Бородино»

4 ночи

Гостиница современного класса «Альянс Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.

В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.

Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание: обеды, ужины и завтрак в первый день тура
  • Проезд на общественном транспорте
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата для иностранных туристов
  • Услуги камеры хранения на вокзале
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
19 июня 2023
Всё классно, отпуск удался!
О
1 апр 2024
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Е
1 апр 2024
Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули.
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.

Тур входит в следующие категории Москвы

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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